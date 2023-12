L’Ungheria si frappone sulla strada tra Kiev e l’Ue, eppure la Commissione libera fondi all’autocrate ungherese e i leader negoziano con lui. Come è possibile? E che ruolo gioca esattamente, in questa partita, la premier? L’analisi

C’è una storia che a Bruxelles raccontano dai tempi di Angela Merkel: il cattivo supremo, Viktor Orbán, con il suo veto tiene in ostaggio tutti gli altri membri. L’ultimo episodio vede il despota ungherese bloccare il via libera del Consiglio europeo ai negoziati per l’Ucraina nell’Ue, oltre che a 17 miliardi di sussidi e 33 di prestiti per Kiev.

Ma se le cose fossero così schematiche – se davvero tutti fossero in balìa di uno solo – resterebbe inspiegabile che dopo anni di comprovate derive indemocratiche orbaniane la Commissione e i leader europei continuino a sganciare favori e soldi al gran ricattatore.

In realtà dietro il paravento di Orbán, dietro la danza di bilaterali – a cominciare da quello di questo giovedì tra lui e Giorgia Meloni – c’è un lavoro di tessitura dei piccoli interessi di ciascuno.

La premier italiana è, fra i leader riuniti in queste ore a Bruxelles, colei che più di tutti sta persino rivendendosi un ruolo di pontiere con l’autocrate, sperando così di rimediare all’ininfluenza del governo italiano, che da mesi sulla riforma del patto di stabilità è rimasto ai margini mentre Parigi negoziava con Berlino.

Ci sono pochi dubbi sul fatto che Orbán – per avere soldi lui e per barcamenarsi con Mosca – stia destabilizzando l’Ue; ma la versione del nemico solitario non torna perché in questa storia non si intravedono eroi. A difendere la democrazia e i grandi ideali non è rimasto quasi nessuno.

L’Ue nemica di sé stessa

Alla vigilia del vertice europeo, la Commissione Ue ha sbloccato dieci miliardi per l’Ungheria; una scelta per la quale alcuni eurodeputati, come il liberale Guy Verhofstadt, chiedono le dimissioni di von der Leyen, e altri, come il verde Daniel Freund, annunciano battaglia: «Von der Leyen sta pagando la più grande tangente nella storia dell’Ue all’autocrate e amico di Putin».

Ma paiono voci nel deserto, se si pensa che, già giorni fa, il presidente del Consiglio europeo si era fiondato a Budapest, e il presidente francese aveva voluto incontrare Orbán, pur di negoziare. Che von der Leyen si preparasse a sganciar soldi all’autocrate, era stato anticipato su Domani mesi fa.

A rendere le capitali così cedevoli non è tanto lo slancio per Kiev quanto i propri interessi cogenti. La Germania dai tempi di Merkel preferisce negoziare, con Orbán, per l’interdipendenza asimmetrica tra le economie dei due paesi (si legga: manifatture tedesche in Ungheria). La Francia di Macron si prepara a sostituirsi alla Russia nel piano di espansione nucleare ungherese; e anche lì, sono affari.

Mentre i governi e la Commissione esibiscono cedevolezza, il premier ungherese ostenta durezza, e pure questo è il suo stile da sempre: alzare la posta. Lunedì era a Washington dai repubblicani a discutere di come fermare gli aiuti a Kiev; questo giovedì il governo ha ufficializzato gli esiti di una “consultazione nazionale” nella quale gli ungheresi sarebbero al 98 per cento contro l’ingresso dell’Ucraina in Ue (mentre Eurobarometro dà dati ben diversi). Il premier non lascia, anzi raddoppia: punta a sbloccare altri fondi Ue. E gli aiuti a Kiev, invece? La sua linea è: fuori dal bilancio europeo.

La leva di Orbán

La notte prima che il Consiglio cominciasse, subito dopo l’incontro informale con Macron e Scholz, palazzo Chigi ha fatto sapere di stare lavorando a un incontro Meloni-Orbán. Era l’una passata.

Questo innesco mostra che è fondata la versione data fuori microfono dai meloniani più stretti, ovvero che la premier starebbe facendo valere un ruolo di «ponte» con Orbán; questo giovedì mattina lo ha infatti incontrato da sola, pre-lavorando il negoziato prima che si tenesse l’incontro tra l’ungherese, Scholz, Macron, Michel e von der Leyen.

Meloni ha leve importanti per condizionare Orbán: una famiglia politica dopo il 2024 (che si tratti della sua o di quella di Salvini), e un aiuto a sbloccare altri fondi.

A cosa serve a lei, invece, poter vantare di imbrigliare Orbán? Che Parigi, Berlino e Bruxelles la assecondino (coi soldi) nella sua propaganda sui migranti; e sul patto di stabilità, poter far credere a qualche fotografo – troppo tardi - di aver fatto un tentativo.

