Si insendia il nuovo parlamento. Centrodestra vicino all’accordo: si parla del leghista Riccardo Molinari alla Camera e di Ignazio La Russa, di Fratelli d’Italia al Senato, ma i giochi non sono ancora chiusi. Tutte le notizie politiche della giornata

Oggi si insedia il nuovo parlamento e deputati e senatori saranno chiamati a eleggere i loro presidenti. Domani e sabato previste altre votazioni se non ci sarà un accordo. Domani segue le notizie politiche della giornata con un liveblog costantemente aggiornato.

Cosa c’è da sapere

Per eleggere il presidente del Senato oggi servirà il voto della maggioranza dei senatori eletti: possibile se il centrodestra troverà l’accordo.

Alla Camera invece serviranno due terzi dei voti: l’elezione dovrà quindi aspettare la riduzione del quorum domani o dopodomani.

Centrodestra vicino all’accordo: si parla del leghista Riccardo Molinari alla Camera e di Ignazio La Russa, di Fratelli d’Italia al Senato, ma i giochi non sono ancora chiusi. Il Pd annuncia che voterà scheda bianca.

La seduta del Senato sarà presieduta da Liliana Segre, senatrice a vita e più anziana partecipante alla seduta. Segre terrà il discorso inaugurale della legislatura.

9.35 – Incontro Meloni-Berlusconi

Silvio Berlusconi dovrebbe incontrare alla Camera la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Francesco Lollobrigida, importante dirigente di FdI, dice che su Ignazio La Russa, candidato del suo partito al Senato, «c’è una maggioranza».

9.30 – Il Pd voterà scheda bianca

Come da attese, il Pd voterà scheda bianca al voto di oggi per eleggere i due presidenti delle Camere. Con una netta maggioranza di centrodestra, il Pd e il resto dell’opposizione al momento possono fare poco e quindi non si esprimeranno su alcun nome.

9.15 – I presidenti di seduta

In attesa di eleggere i nuovi presidenti delle due camere, le sedute di oggi saranno presiedute temporaneamente da due parlamentari. Al Senato spetta al senatore più anziano, in questo caso la senatrice a vita Liliana Segre. Alla Camera invece toccherà al vicepresidente più anziano della passata legislatura, cioè Ettore Rosato, deputato di Italia Viva.

9.00 – Soumahoro arriva alla Camera

L’ex sindacalista dei braccianti agricoli Aboubakar Soumahoro arriva alla Camera indossando stivali da lavoro. «Porto questi stivali in memoria di che è morto di lavoro».

In un’intervista concessa a Domani questa settimana, Soumahoro aveva parlato duramente dei limiti del Pd e delle difficoltà degli attuali partiti di sinistra.

8.45 – Parlamento di veterani

Complice il taglio dei parlamentari, che ha spinto i partiti a candidare in posizioni sicure soprattutto parlamentari con esperienza, i debuttanti, cioè gli eletti alla prima esperienza saranno una netta minoranza. Qui trovate le percentuali di esperti e di “novellini” per ciascun partito.

8.30 – Che succede oggi?

Per i confusi, qui trovate la nostra guida grafica a quello che succederà oggi. Votazioni, quorum, meccanismi di elezioni: tutto quello che dovete sapere per seguire la giornata politica.

© Riproduzione riservata