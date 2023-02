Si vota dalle 7 alle 23 di domenica, e dalle 7 alle 15 di lunedì. Soglia di sbarramento al 3 per cento per le liste, a meno che siano collegate ad un candidato presidente che abbia raggiunto almeno il 5 per cento dei voti validi

Sono dodici milioni gli elettori che nelle giornate del 12 e 13 febbraio sono chiamati alle urne per le elezioni regionali che si tengono nel Lazio e nella Lombardia. Si vota dalle 7 alle 23 di domenica, e dalle 7 alle 15 di lunedì.

Tutto quello che c’è da sapere:

I candidati del Lazio sono: Alessio D’Amato (sostenuto dal centrosinistra e Terzo Polo), Francesco Rocca (candidato per il centrodestra), Donatella Bianchi (nome del M5s), Rosa Rinaldi (Unione popolare), e Sonia Pecorilli (Partito comunista italiano).

I candidati della Lombardia sono: Attilio Fontana (presidente uscente e riconfermato dal centrodestra), Pierfrancesco Majorino (sostenuto da centrosinistra e M5s), Letizia Moratti (Terzo Polo) e Mara Ghidorzi (Unione popolare).

Qui trovate una breve guida sui quattro voti che si possono esprimere nella scheda elettorale.

Sia in Lombardia che nel Lazio la soglia di sbarramento per le liste è del 3 per cento, a meno che siano collegate ad un candidato presidente che abbia raggiunto almeno il 5 per cento dei voti validi.

13.09 – Le parole della premier Giorgia Meloni

Intercettata dai giornalisti al suo seggio di Roma la presidente del Consiglio ha esortato i cittadini ad andare a votare. «È un’elezione importante, quindi spero che l’affluenza sia adeguata a una scelta come quella che si deve fare per Regioni così strategiche per una nazione. Quindi andate a votare».

12.54 – A Roma l’affluenza definitiva delle 12 si è attestata al 7.06 per cento, registrando una diminuzione dell’11.09 per cento rispetto alle elezioni regionali del 2018. Per avere un numero definitivo sull’affluenza delle 12 bisogna ancora aspettare di dati di una decina di comuni.

12.31 – Sono stati pubblicati i primi dati parziali riguardo all’affluenza alle 12. I numeri riguardano 1412 comuni su 1644. Al momento l’affluenza si attesta all’8.93 per cento un cal evidente rispetto al 2018 (-10.55 per cento):

Lazio: 7.78 per cento (- 8.57 per cento)

Lombardia: 9.27 per cento (-11.10 per cento)

11.48 – Anche il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha votato nel suo seggio, così come il candidato del centrosinistra e M5s Pierfrancesco Majorino.

11.40 – Le scorse tornate elettorali in Lazio e Lombardia:

Alle regionali del 2018 Attilio Fontana fu eletto con il 49,7 per cento dei voti e la lista più votata nella coalizione di centrodestra fu la Lega (29,6 per cento), seguita da Forza Italia (14,3 per cento) e da Fratelli d’Italia (3,6 per cento).

Nel Lazio, invece, vinse Nicola Zingaretti con il 32,9 per cento dei voti, mentre Stefano Parisi (centrodestra) e Roberta Lombardi (M5S) presero rispettivamente il 31,2 per cento e il 27 per cento.

11:16 – Anche Alessio D’Amato candidato per il centrosinistra, nonché assessore alla Sanità durante la giunta Zingaretti, si è recato alle urne per votare.

11:04 – Tra i primi leader politici noti a farsi fotografare alle urne c’è il leader di Azione Carlo Calenda, il quale ha votato nel suo seggio a Roma.

Nel Lazio il Terzo polo (Azione + Italia viva) sostiene il candidato Alessio D’Amato insieme al centrosinistra. In Lombardia, invece, il Terzo polo sostiene Letizia Moratti.

