Il movimento transfemminista si mobilita in vista degli Stati generali della Natalità e pubblica un dossier collettivo, in cui confluiscono dati ed esperienze in cui mostra le disparità generali del paese. E in cui mostra che la libertà di scegliere dipende da reddito, tempo, servizi, messa in discussione dei modelli tradizionali e riconoscimento della pluralità dei vissuti

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Sono le donne a dover rinunciare al lavoro quando diventano madri. Sono le donne a subire molestie sessuali sul posto di lavoro. Sono le donne ad essere ammazzate dai loro compagni.

Questo è quanto emerge da statistiche e numeri, raccolti nel dossier del movimento transfemminista Non una di meno, “Libere-ɜ di scegliere”. Il loro impegno non si esaurisce con la raccolta dei dati, ma appropriandosi del sapere: «Il sapere è nostro ed è un sapere plurimo, multiforme, situato e politicamente posizionato». Il report è pensato proprio «per raccontare le disuguaglianze e le condizioni materiali dell’autodeterminazione».

Durante degli Stati Generali della Natalità del 25 e 26 novembre, Non una di meno convoca gli “Stati Generali dell’Autodeterminazione” nelle piazze italiane il 20, 25 ( a Roma in Piazza Pia (Castel Sant’Angelo) con il presidio rumoroso “Antiscelta, stiamo arrivando!”» e 28 novembre per il corteo nazionale. Lo fa dopo aver messo in discussione l’uso politico e ideologico che viene fatto dei dati. In questa prospettiva lo slogan «il sapere è nostro» prende forma, poiché offre la possibilità di scegliere davvero come interpretare il mondo.

Scelte ideologiche

Non si può presentare come lineare ciò che è dettato da una scelta. Cresce «l’esigenza di rivendicare lo spazio pubblico di pensiero e parola», soprattutto in una società in cui lo status quo tende a conservare un certo ordine patriarcale.

Nel 2025 la spesa militare italiana è aumentata del 20 per cento. Questo dato fa riflettere, soprattutto se affiancato a quello sulle risorse per la sanità previste dalla manovra per il 2027: circa 2,3 miliardi, cioè poco più di un terzo di quanto richiesto dalle regioni. Stesso discorso vale per l’istruzione pubblica, con continui tagli di organico e una precarietà mai risolta. Questione di priorità. Non una di meno ci vede uno schema chiaro: la volontà di tornare alla famiglia patriarcale.

Le disparità di occupazione

Cosa c’entrano le spese del governo con la famiglia patriarcale? Troppo spesso sono le donne a pagare le conseguenze di scelte politiche. Nel 2024 l’Italia ha avuto il divario occupazionale di genere più ampio di tutta l’Unione europea. Le donne, rispetto agli uomini, dedicano circa il quadruplo del loro tempo al lavoro familiare non retribuito. Il 65 per cento delle donne teme che diventare madre peggiorerà le prospettive lavorative. Infatti, nel 2025 le dimissioni convalidate di genitori con figli fino a tre anni riguardava nel 68 per cento dei casi le madri. Per quanto riguarda i primi dodici anni di vita dei figli, il congedo parentale è usato dal 63 per cento delle madri, e da appena l’8,3 per cento dei padri.

Il divario retributivo orario italiano al 5,3 per cento può sembrare basso rispetto all’11,1 per cento dell’Unione. Ma considera solo la differenza tra chi è occupato, senza contare quante ore lavora, la segregazione occupazionale, l’accesso alle posizioni meglio pagate, né tantomeno che gli uomini sono in numero maggiore. E il divario retributivo e occupazionale si trasmette anche alla pensione.

Violenze fisiche

Ma le differenze di genere non sono “solo” una questione economica. Sempre nel 2025, ben l’81,6 per cento delle vittime che durante la loro vita hanno subito molestie sul lavoro sono, ovviamente, donne. Se poi si passa a parlare di violenza fisica, la situazione si fa ancora più preoccupante. L’Osservatorio di Non Una Di Meno ha contato 99 femminicidi nel corso del 2025. Novantanove. E non è certo che siano tutti. È un grave problema sociale: donne vengono uccise da uomini che pensano di poter avere potere su di loro. Il 73 per cento dei femminicidi rilevati dall’Osservatorio è stato commesso da mariti, partner o ex.

Ma anche quando non muoiono, le donne subiscono violenza. Secondo l’Istat, nel 2025 almeno 6,4 milioni di donne italiane tra i 16 e i 75 anni hanno subito violenza fisica o sessuale. Un arco di tempo che copre ogni fascia di età. E la stessa violenza è documentata anche nelle istituzioni, ad esempio durante le separazioni. La donna che denuncia viene spesso trattata come madre «ostativa» o «alienante». Una prassi riconosciuta persino dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha più volte condannato l’Italia.

E le istituzioni?

La stessa violenza istituzionale si può osservare in campo medico. Il 57,1 per cento di ginecologhe e ginecologi è obiettore di coscienza; ciò significa che le donne hanno meno scelta sul proprio corpo e sulla propria vita. La libertà di scegliere dovrebbe invece essere un obiettivo collettivo in una società democratica. «Autodeterminazione significa poter scegliere liberamente, senza coercizioni, ricatti, pressioni sociali o violenza, sottrarre sessualità e riproduzione al controllo patriarcale e riconoscere a ognuna la possibilità di costruire il proprio progetto di vita, dentro o fuori dalla maternità». Ma servono «politiche capaci di allargare le possibilità reali di tutte le persone senza imporre un modello unico di famiglia, lavoro, corpo o percorso di vita».

Violenza economica, fisica, psicologica e sessuale sono interdipendenti, si rafforzano l’una con l’altra, normalizzando il controllo e la sopraffazione sulle donne. Si tratta di una disparità di potere, che organizza sia la vita pubblica che privata. Le disuguaglianze nell’accesso al lavoro, al reddito, alla casa e alle risorse necessarie per esercitare concretamente la propria libertà sono una parte ben visibile del problema. Ma bisogna volerlo vedere. Se una donna non ha gli strumenti per essere autonoma e indipendente, difficilmente potrà uscire da sola da una situazione di violenza.

Se le vittime non sono tutelate dalle istituzioni, la violenza non viene sconfitta ma bensì reiterata. Non una di meno non chiede bonus, ma il cambiamento reale di un sistema. Lavoro, libertà dalla violenza, genitorialità, cura, dovrebbero essere diritti basilari anche per le donne. Invece sono un campo di battaglia. Non una di meno sta combattendo: «Il loro mondo è finito. Rivendichiamo futuro».

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