La presidente del Consiglio sta chiedendo la fiducia per il suo governo. Seguirà il dibattito, poi la sua replica e infine il voto di fiducia, che dovrebbe concludersi in serata. Tutti gli aggiornamenti della giornata

È il giorno della fiducia alla Camera per il governo guidato da Giorgia Meloni. Domani segue la giornata con un liveblog costantemente aggiornato.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta parlando alla Camera.

Dalle 13 alle 17 ci sarà un dibattito, poi la replica di Meloni e quindi le dichiarazioni di voto.

Il risultato della votazione dovrebbe arrivare intorno alle 20.30.

La fiducia dovrebbe passare a larga maggioranza e non sono attese sorprese.

11.42 – Meloni enuncia il suo programma fiscale: taglio delle tasse, flat tax per le partite Iva che guadagnano fino a 100mila euro, una “pace fiscale”, e lotta all’evasione che si concentri su evasori totali e grandi imprese.

11.41 – Sulle imprese: «Il nostro motto sarà “non disturbare chi vuole fare”».

11.39 – «Sovranità alimentare non significa che vieteremo l’ananas, ma che non dobbiamo dipendere da nazioni distanti per dare da mangiare ai nostri figli».

11.38 – «Vogliamo finalmente introdurre una clausola di salvaguardia dell’interesse nazionale, anche sotto l’aspetto economico, per le concessioni di infrastrutture pubbliche, come autostrade e aeroporti. Perché il modello degli oligarchi seduti su dei pozzi di petrolio ad accumulare miliardi senza neanche assicurare investimenti non è un modello di libero mercato degno di una democrazia occidentale». Appalusi in piedi dall’aula.

11.36 – Meloni cita anche riforma dell’autonomia della provincia autonoma di Bolzano e della città metropolitana di Roma.

11.34 – «Per questo è necessario una riforma presidenziale. Vogliamo cominciare con un semi-presidenzialismo alla francese, ma siamo aperti ad altre proposte. Ma non ci fermeremo di fronte a opposizioni pregiudiziali. Parallelamento porteremo avanti il processo di autonomia differenziata».

11.33 – «Instabilità dei governi italiana ha causato politiche di breve termine, mancanza di merito in burocrazia e scarsa influenza dell’Italia in contesti internazionali».

11.31 – «Il Pnrr finanziato con debito comune, idea dell’ex ministro Tremonti, grande opportunità. Il rispetto dei tempi sarà importante. Fino ad ora rendicontate opere già fatte».

11.30 – «La strada per ridurre il debito non è l’austerità e nemmeno gli avventurismi finanziari. L’unica è la crescita economica strutturale. Siamo naturalmente aperti per favorire gli investimenti internazionali, contrasteremo atteggiamenti predatori, ma accoglieremo le aziende che vogliono investire con benefici reciproci».

11.28 – «Siamo una delle poche nazioni con avanzo primario, lo stato incassa più di quanto spende prima della spesa per interessi. Scommettere sull’Italia potrebbe essere un investimento sicuro».

11.26 – «Siamo nel pieno di una tempesta e la nostra imbarcazione ha subito dei danni. Gli italiani hanno affidato a noi il compito di guidarla in questa situazione. Ma la nostra imbarcazione rimane pur con tutte le ammaccature rimane la nave più bella del mondo».

11.24 – «Contesto di questo governo forse il più difficile del dopoguerra».

11.23 – «I nostri mari hanno giacimenti di gas che abbiamo il dovere di sfruttare. Il Sud è il paradiso delle rinnovabili».

11.20 – Meloni parla del sostegno al «valoroso popolo ucraino» e della necessità di rispettare gli impegni internazionali per aiutarlo a «difendersi dall’aggressione della Federazione russa. Sbaglia chi crede di poter barattare la nostra sicurezza con la nostra tranquillità».

11.19 – Applausi in piedi quando Meloni ringrazia i militari impegnati nelle missioni internazionali e quelli feriti o uccisi.

11.18 – Sulle regole di bilancio europeo, Meloni dice: «Questo governo rispetterà le regole attualmente in vigore».

11.16 – Meloni ringrazia le principali istituzioni europee e dice che c’è «curiosità» sull’atteggiamento che il governo avrà nei confronti dell’Unione europea. «Non sempre l’Unione si è fatta trovare pronta – dice Meloni – Ci poniamo interrogativi, ma non sia eretici, siamo pragmatici. Serve integrazione più efficace. Uniti nella diverstià è la peculiarità europea».

11.15 – Meloni parla delle radici «giudaico cristiane» dell’Italia, culla dei valori occidentali «libertà, uguaglianza e democrazia».

11.13 – «Sono stati in molti fuori d’Italia a dire di voler vigilare sul nuovo governo. Direi che possono spendere meglio il loro tempo».

11.12 – «Diamo vita a un governo politico rappresentate della volontà popolare. Interrompiamo una lunga eccezione italiana. Non useremo il voto di milioni di italiani per sostituire un sistema di potere con un altro».

11.11 – Meloni fa un lungo elenco di importanti figure femminili nella storia italiana chiamandole solo per nome.

11.10 – «Tra i tanti pesi che mi sento sulle spalle c’è anche quello di essere la prima donna a guidare questo paese. Penso a tutte quelle donne che faticano per veder affermare il proprio talento, ma penso anche a coloro che hanno costruito la scala che permette e a me di salire a rompere il tetto di cristallo sulle nostre teste».

11.08 – «Ringrazio anche il mio predecessore Mario Draghi».

11.06 – «Ringrazio il presidente della Repubblica anche per i preziosi consigli e i partiti della coalizione. Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati e i loro leader».

11.05 – Giorgia Meloni sta parlando

«Grande emozione, momento fondamentale per la democrazia», dice Meloni che appare piuttosto emozionata.

11.03 – Inizia la seduta alla Camera

Meloni è arrivata alla Camera a il presidente Lorenzo Fontana ha dato inizio alla seduta.

10.50 – Qualcuno è preoccupato per il Senato

«Sono un pochino più preoccupato per il Senato, ma insomma...una preoccupazione doverosa visto quello che devo fare, però non ho timore che domani ci siano sorprese nemmeno al Senato», ha detto questa mattina il ministro per i Rapporti con il parlamento Luca Ciriani a proposito del voto di fiducia in Senato fissato per domani.

Con nove senatori nominati ministri, infatti, la maggioranza di centrodestra al Senato si assottiglia a quota 106, appena due più della maggioranza assoluta. I ministri-senatori possono votare, ma visti i loro impegni istituzionali sono spesso assenti, il che può aumentare il rischio “incidenti” durante le votazioni ordinarie.

10.45 – Nuovi capigruppo di Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia dovrebbe eleggere Tommaso Foti e Isabella Rauti come nuovi capigruppo, rispettivamente, alla Camera e al Senato. Lo conferma la nostra Giulia Merlo, che si trova alla Camera per seguire il voto di fiducia. I due sostituiscono Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani, nominati la scorsa settimana ma nel frattempo diventati ministri (qui l’elenco completo di tutti i ministri).

10.40 – Forza Italia in subbuglio

Se Salvini scalpita per avere attenzioni, anche Forza Italia non se la passa meglio. Giulia Merlo racconta qui cosa succede nel lacerato partito di Silvio Berlusconi a poche ora dal voto di fiducia al governo Meloni.

10.20 – Salvini cerca di rubare la scena a Meloni

Mentre tutti gli occhi sono puntati sul primo discorso che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni terrà alla Camera, il leader della Lega e vice presidente del Consiglio Matteo Salvini cerca in ogni modo di farsi notare. «Dallo stop alla Fornero (pagina 10 del programma elettorale del centrodestra) alla pace fiscale (pagina 5), dalla Flat tax (pagina 5) al Ponte sullo Stretto (pagina 3), dalla difesa dei confini (pagina 7) al contrasto al traffico di esseri umani (pagina 7): è tutto nel programma di governo premiato da milioni di italiani», ha già detto questa mattina. Qui il racconto della strategia del leader leghista che trovate oggi in edicola.

10.05 – Zelensky ha invitato Meloni a Kiev

Oggi il Corriere della sera ha pubblicato un’intervista al presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky che dice che Meloni ha accettato un invito a visitare la capitale ucraina Kiev. Qui potete leggere i punti salienti dell’intervista.

10.00 – Come funziona la fiducia

Cominciamo con un utile ripasso su come funziona la fiducia: regole, orari, numeri e tutto quello che c’è da sapere per seguire la giornata. Lo trovate qui.

9.55 – Buongiorno e benvenuti sul liveblog con cui seguiremo la giornata politica!

