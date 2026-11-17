Il senatore friulano prenderà il posto del lombardo che si era messo a capo dei ribelli contro il segretario. Dopo la fine dell’aula è servita una riunione in cui la decisione è stata messa ai voti. Contro Romeo erano state raccolte 20 firme su 29 senatori

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É servita una drammatica riunione serale di quasi due ore tra senatori leghisti al termine della seduta d’aula, poi il capogruppo Massimiliano Romeo è stato sostituito con Marco Deosto. L’avvicendamento, avvenuto alle 22.30, è stato tutt’altro che indolore: Romeo è voluto andare alla conta, con un voto che ha costretto la componente salviniana del partito a mettere nero su bianco la rottura.

Contro Romeo, considerato a capo dei ribelli contro la leadership di Salvini, erano state raccolte le firme di 20 senatori su 29 e l’esito di un avvicendamento come capogruppo era di fatto scontato. Il suo posto è stato preso dal friulano Deosto, nome vicino al segretario e considerato potenziale concorrente di Massimiliano Fedriga.

A votare la sfiducia sono stati 22 senatori su 27 presenti (Salvini era assente, Garavaglia non avrebbe votato) e così si è consumata la vendetta contro l’ormai ex capogruppo lombardo, che insieme al governatore Attilio Fontana ha messo in discussione la linea della Lega e chiesto non solo un cambio di passo e di metodo, ma anche una gestione più collegiale del partito.

Il congresso

Il congresso è stato il punto di non ritorno. Dopo un’estate in cui Romeo e Fontana hanno girato l’Italia esplicitando per la prima volta in modo netto il loro disaccordo rispetto alla gestione del partito, mentre i sondaggi hanno iniziato a collocare la Lega a fanalino di coda della maggioranza, Salvini ha scelto la via di un congresso straordinario per consolidare la sua leadership.

Ci si aspettava che dai ribelli del nord arrivasse una candidatura interna, invece infine l’unico sfidante è stato Massimo Garavaglia. L’esito congressuale ha nuovamente incoronato Salvini, il quale ha promesso una apertura maggiore della Lega ai contributi dei governatori. Nei fatti, però, secondo fonti leghiste è partita anche una resa dei conti interna, con l’intenzione di isolare coloro che il segretario percepisce distanti dalla sua linea.

gli effetti

Gli effetti della sostituzione di Romeo come capogruppo sono tutti politici. Innanzitutto si registra un netto depotenziamento della componente lombarda nel partito, che si riverbera anche nella segreteria. I capigruppo, infatti, siedono nella segreteria politica della Lega, che rimane un rebus ancora tutto da risolvere per Salvini. Dopo il congresso straordinario di Milano, infatti, il ministro dei Trasporti deve scegliere i nuovi membri e soprattutto capire quanto concedere al cosiddetto gruppo dei governatori del nord, che però senza più Romeo capogruppo perdono un pezzo importante.

Si tratta anche di un segnale eloquente in direzione di chi ha tentato di immaginare la Lega come meno «leininista», ovvero non tutta allineata dietro al Capitano.

Con questo cambio il messaggio è chiaro: sarà Salvini a guidare il partito verso le prossime elezioni e non ci sarà spazio per l’opposizione interna.

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