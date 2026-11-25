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Nel mare magnum dei soggetti più o meno centristi, tra chi guarda a destra, chi a sinistra e chi tira dritto lontano dai due poli, c’è anche Ora!, piccolo movimento fondato da Michele Boldrin e Alberto Forchielli un anno e mezzo fa. Migliaia di iscritti, tanti giovani, un seguito notevole sui social. Con le elezioni che si avvicinano, gli schieramenti si stanno organizzando pescando anche al centro: il Partito liberal democratico di Luigi Marattin guarda sempre più a destra tra Forza Italia e Noi moderati, lì dove già Cateno De Luca ha trovato casa; a sinistra oltre Italia viva ci sono Progetto civico Italia, Psi, Primavera, Più Europa, Più Uno e chi più ne ha più ne metta. In mezzo rimane Carlo Calenda che con Azione ha dato vita alla lista Il Centro, insieme ad alcune piccole sigle. E Ora? Boldrin non indica una strada precisa, vorrebbe aprire un dialogo a livello nazionale con Azione, ma non sta ricevendo risposte.

Boldrin, come procede il progetto di Ora?

Nonostante il silenzio della grande stampa, stiamo crescendo come partecipazione. Stiamo facendo diverse iniziative, raccogliendo sempre più interesse anche di pezzi della società civile. Ho la sensazione che tra i nostri iscritti ci sia una grande voglia di andare avanti. E non sono soltanto giovani, ma anche persone più mature. Direi che lo stato di salute è molto buono.

In queste settimane state puntando sull’iniziativa “Il voto è tuo”, una raccolta firme per una proposta di legge che garantisca «libertà di scelta degli elettori e della parità di accesso alle elezioni». A che punto siete?

In questi giorni lanceremo ufficialmente la campagna, con banchetti ed eventi, e con una conferenza stampa il 4 dicembre al Senato. Per il momento abbiamo cominciato a raccogliere le firme e siamo vicini a quota 10.000.

Ci sarà qualcun altro a sostenere l’iniziativa?

A sostenerla ci sarà Più Europa, i Radicali, Patto per il Nord e anche altre realtà. Abbiamo invitato anche il Partito liberaldemocratico, non so se saranno presenti. E poi altre associazioni civiche sono d’accordo con noi.

A che punto sono i colloqui su un possibile avvicinamento alla lista il Centro? Carlo Calenda di recente ha affermato che sono stati avviati.

Ci sono da tempo varie interlocuzioni a livello locale tra Ora! e Azione, a livello di segreterie invece non ci sono contatti. L’ultima volta che ho provato a sentire Calenda è stato prima delle elezioni comunali di Venezia ma non ho avuto risposta. Ettore Rosato è venuto al congresso di Ora!, ma poi non ci sono stati seguiti concreti.

Ma voi sareste disponibili a sedervi a un tavolo?

Sì. Le nostre posizioni sono chiare ma non chiediamo di accettarle a priori: chiediamo semplicemente di discuterne pubblicamente. Noi siamo disponibili a incontrare e discutere. Perché, quando ci sono divergenze, gli elettori devono sapere quali sono e su che cosa riguardano. Altrimenti si finisce come il campo largo, dove non si è d’accordo su nulla. E l’elettorato rimane confuso.

Non sarebbe meglio chiudersi in una stanza e capire lì se ci sono i presupposti per un programma comune?

Occorre discutere delle cose da fare insieme, mi sembra l’abc della politica. Noi continuiamo a invitare, non sempre troviamo disponibilità. Il metodo che seguiamo è quello che si impegna con gli elettori per chiarire che cosa si vuole fare pubblicamente.

Perché ad Azione, che oggi per numeri e firme tiene il boccino in mano al centro, dovrebbe convenire fare confronti pubblici con voi, magari con il rischio di litigare e dividersi ancora di più in quell’area?

Forse perché siamo un movimento che sta crescendo e che ha qualcosa da dire? In un anno siamo riusciti a consolidarci nei sondaggi (tra lo 0,5 e l’1 per cento, ndr), nonostante siamo una realtà piccola. Il senatore di Azione Marco Lombardo, per esempio, ha accettato di discutere, probabilmente a breve a Roma e in pubblico, in un confronto con il nostro responsabile Esteri.

Dal lato di Azione non c’è fretta e si aspetta ad aprire un confronto nazionale. Come mai?

Non lo so. Posso solo ipotizzare. Una cosa che ho imparato è che si giudicano le azioni e non le intenzioni. Noi siamo aperti al dialogo, lo abbiamo dimostrato. Ma vedo che Azione porta avanti iniziative con Pina Picierno e la sua associazione, con l’avvocato Giuseppe Benedetto della liberale Fondazione Einaudi che prende ingenti fondi pubblici. E non ha incluso Ora!.

Ci sono questioni sulle quali c’è più convergenza con il partito di Calenda, altre meno.

La convergenza può darsi che ci sia su diversi temi. Ma vorrei che tutte le posizioni fossero più esplicite e definite. Per esempio il nucleare siamo disponibili a farlo anche domani. Sull’Ucraina io personalmente sono stato tra i primi ad assumere una posizione molto netta. Oggi penso che continuare a dire “Viva l’Ucraina” senza porsi il problema di una forte iniziativa diplomatica ma anche militare da parte dell’Europa, che possa portare almeno a un armistizio, sia poco saggio. L’Europa deve essere in grado di contribuire a un accordo. Anche se una pace giusta, in questo momento, mi sembra impossibile. Sul Medio Oriente non serve che citi le distanze esistenti. Ma poi ci sono anche la scuola, le pensioni, l’industria.

Se il dialogo con il Centro non si realizzerà, è più probabile che corriate da soli, con altre forze politiche, magari con il campo largo, o che non vi presentiate proprio?

L’idea di non presentarci è esclusa. Abbiamo intenzione di chiedere ai nostri associati, entro la prossima primavera, di prendere una decisione: presentarci da soli o presentarci alleati con altri. Personalmente non escludo niente. Nel momento in cui non si ha come criterio principale quello di avere degli eletti a tutti i costi, ma si considera prioritario presentare una proposta politica, ci si può prendere il rischio di correre da soli. Ma nessuno di noi ha paura di fallire.

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