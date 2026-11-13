Il leader di Azione su X “licenzia” l’ex assessore della Sanità del Lazio nell’era Covid, ma non esclude l’alleanza con Gualtieri a Roma. Schlein lo accoglie a braccia aperte: «Contribuirà al lavoro di costruzione dell'alternativa a questa destra e al nostro sforzo per salvare e migliorare il servizio sanitario nazionale». L’espulso amareggiato: «Non si può non decidere fra questa destra e il centrosinistra. Gli azionisti Rosselli, Parri, Lussu sapevano bene da che parte stare, si staranno rivoltando nella tomba»

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Licenziato con un tweet. E, persino, probi causa, cioè con l’accusa di fare una scelta «non etica». Ora Alessio D’Amato, l’ex assessore della sanità del Lazio dei tempi del Covid è fuori da Azione. È già tornato nel Pd, partito che aveva lasciato nell’estate del 2023 per entrare nel partitino di Carlo Calenda, del resto già suo grande sponsor nella sfortunata corsa elettorale da candidato presidente della Regione, nel febbraio dello stesso anno.

La zuffa finita in un’espulsione è di venerdì 13, ma la relazione fra i due stava precipitando da giorni. Sabato 7 novembre D’Amato, segretario cittadino di Azione, è in prima fila all’Auditorium dove il sindaco Roberto Gualtieri lancia la sua ricandidatura a Roma, e parla esplicitamente di «interlocuzioni» con «gli amici» azionisti.

Passano due giorni, e Calenda ammette che Azione ha aperto un dialogo con il sindaco, ma lui resta perplesso perché la nuova coalizione del centrosinistra romano è un campo larghissimo, ci sono dentro anche i Cinque stelle. E questo per Calenda è insopportabile (a Roma, invece in altre città come Genova è sopportabile, in regione Basilicata è persino sopportabile stare in maggioranza con la Lega). Dunque attacca Giuseppe Conte e anche Goffredo Bettini, amico dell’ex premier e sostenitore dell’allargamento del centrosinistra romano. Bettini è, dice, «uno grandi mali della sinistra», «un intrallazzatore», «quello che ha costruito a tavolino Conte, per cui io sono uscito dal Pd». Nella partita associa anche Dario Franceschini e Matteo Renzi, «tutti uguali».

Reato di bettinismo

A questo punto D’Amato solidarizza con Bettini: «La dialettica, anche la più aspra, non dovrebbe mai trascendere in attacchi personali». E aggiunge che Azione deve scegliere da che parte stare, perché lui, D’Amato, sospetta che alla fine, prima o dopo il voto, Calenda finirà a destra. Assez, questo è chiedere troppo, a questo punto Calenda esplode su X: è un ultimatum ed è «inaccettabile», accusa l’ex assessore di «farsi i fatti suoi», cioè di intrallazzare per un posto nella prossima giunta Gualtieri (va detto che la chiacchiera a Roma in effetti circola). Poi l’espulsione: «Se per arrivare a fare l’assessore bisogna dire che Bettini è buono, bravo e intelligente, mi dispiace ma Azione non è il posto dove farlo».

Il Pd difende Bettini, Franceschini e Renzi «per gli insulti gratuiti», come fa la consigliera regionale Emanuela Droghei, che invita Calenda «a fare un po' di autocritica sulle scelte del 2022 che hanno favorito la vittoria della destra».

E Mario Ciarla, capogruppo Pd in regione Lazio: Calenda «non ha perso occasione di rendere i suoi servizi alla destra che malgoverna da quattro anni il Paese. Lo ha fatto mostrando per l’ennesima volta la sua preferenza per Meloni rispetto alla segretaria del Pd Elly Schlein e offendendo una personalità come Goffredo Bettini». L’ex ministro, ricorda, «già nel 2022 è stato uno degli artefici della vittoria della destra. Non permetteremo che nel 2027 possa accadere di nuovo, né a Roma né a livello nazionale. Per chi vuole costruire l’alternativa alla destra, Calenda rappresenta solo una perdita di tempo perché non ha nulla da dare sul piano culturale, politico e, come si vedrà alle urne, neanche elettorale».

Il paradosso è che può andare a finire che il rutilante Calenda alla fine chiuderà lo stesso l’accordo con Gualtieri, che del resto ha realizzato il termovalorizzatore che era nel programma di Azione e non in quello del sindaco. E se non lo facesse, il rischio è una rivolta nel partito romano.

E però caccia quello che a quest’accordo ha lavorato. Per reato di «bettinismo». «Conosco Goffredo da 35 anni, è stato il mio segretario nel Pci. Ma si può usare questo linguaggio per una persona con questa storia?», replica D’Amato. Quanto all’accordo con il sindaco, «ci lavoriamo da un anno, e la settimana scorsa in Campidoglio è venuto anche Carlo», racconta, «ha detto “partecipiamo”. Poi però ha tirato il freno a mano. Io penso però che non ci sia spazio per terzopolismi: siamo di fronte a una destra pericolosa. Invece Carlo attacca molto più spesso la sinistra che Giorgia Meloni».

Rosselli e Parri si rivoltano nella tomba

Ci sono cose che lo hanno amareggiato. La prima, l’accusa di non fare un scelta «etica»: «Mio padre è morto a 49 anni, mia madre ha cresciuto noi figli andando a lavorare nelle case dell’alta borghesia: ma tutti le portavano rispetto. Carlo invece mi ha licenziato con un tweet. E viene a parlare a me di etica?». La seconda è la delusione personale «di aver sprecato questi tre anni in Azione. Sono entrato in questo partito anche per la suggestione di una grandissima tradizione politica. Ora mi ritrovo con chi è più indulgente con Meloni che con Schlein. Gli azionisti Rosselli, Parri e Lussu sapevano bene da che parte stare, si staranno rivoltando nella tomba».

Infine, sull’accusa di aver brigato per fare l’assessore della futura giunta romana: «Ho fatto l’assessore regionale alla Sanità durante il Covid, ed è stato tostissimo. Non ho nessuna velleità, di assessorati non si è mai parlato con nessuno». Detto questo annuncia il suo rientro nel Pd, «darò una mano sulla sanità». Elly Schlein lo accoglie: «Sono molto felice che Alessio D’Amato entri nel Pd. Sono certa che contribuirà al lavoro di costruzione dell'alternativa a questa destra e al nostro sforzo per salvare e migliorare il servizio sanitario nazionale». Curioso che la segretaria dica «entri» e non «rientri». D’Amato ringrazia: «Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati».

Galeotto fu un passamontagna

Si erano lasciati nel luglio 2023. In quel periodo lo sconfitto alla presidenza della regione era fin pieno malumore con il suo gruppo regionale. Il casus belli dell’addio fu la presenza di Schlein – per puro dovere di futura alleata, in realtà – a una manifestazione Cinque stelle culminata con un comizio di Beppe Grillo che chiedeva ai militanti di fare «le brigate di cittadinanza, mascheratevi coi passamontagna e di nascosto andate a mettere a posto le aiuole e i marciapiedi». Frase alla fine innocua, che invece per la destra fu l’occasione di accusare il comico di incitare al terrorismo. E per mezzo Pd di accusare la segretaria di aver sbagliato a farsi vedere in piazza. D’Amato si dimise dal Pd: «Brigate e passamontagna anche no. È stato un errore politico partecipare alla manifestazione di M5s. Vi voglio bene, ma non mi ritrovo in questa linea politica. Continuo a lavorare per un’alternativa ai sovranisti e ai populisti».

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