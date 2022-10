Mentre si comincia a votare, dai banchi del Pd viene alzato uno striscione contro il candidato presidente. Prima di pranzo dovrebbero arrivare i risultati del voto e, almeno oggi, non sono attese sorprese. Tutti gli aggiornamenti della giornata politica

Alle 10.30 inizierà la seduta della Camera e i deputati voteranno per scegliere il nuovo presidente. Basterà il voto della metà più uno dei parlamentari e il centrodestra sembra aver già raggiunto l’accordo sul nome del leghista Lorenzo Fontana. Tutti gli aggiornamenti della giornata politica.

Alle 10.30 sono cominciate le operazioni di voto per l’elezione del presidente delle Camera, dovrebbero durare due ore. In caso di vincitore, ci sarà una pausa di mezz’ora prima del discorso del neo presidente.

Dopo le divisioni di ieri, il centrodestra sembra aver raggiunto l’accordo sul leghista Lorenzo Fontana.

La domanda che circola tra gli osservatori: anche il leghista riceverà voti dall’opposizione, come accaduto ieri a Ignazio la Russa?

11.16 – Ritratto di famiglia leghista

Il fondatore della Lega Umberto Bossi, accompagnato dal figlio Renzo, insieme al segretario leghista Matteo Salvini e il suo braccio destro Giancarlo Giorgetti: un ritratto di famiglia scattato dalla nostra Vanessa Ricciardi.

11.13 – Calenda critica Fontana e assicura che i suoi non hanno votato La Russa

La nostra Francesca De Benedetti segnala il leader di Azione Carlo Calenda che al summit del Partito democratico europeo (il partito di riferimento del gruppo europeo Renew europe di cui fa parte Azione), che si sta svolgendo a Roma, critica il candidato di centrodestra Fontana e assicura che nemmeno i renziani hanno votato per Ignazio La Russa ieri al Senato.

11.05 – L’elezione di Ignazio La Russa, il commento di Stefano Feltri

Mentre aspettiamo l’esito del voto alla Camera (piuttosto scontato, come abbiamo visto), potete leggere il commento del direttore di Domani Stefano Feltri al voto di ieri in Senato.

10.47 – Salvini ai giornalisti: «Giorgetti farà molto bene all’Economia»

Parlando coi giornalisti alla Camera, il leader della Lega Matteo Salvini ha detto che Giancarlo Giorgetti «farà molto bene all’Economia», dando ormai per confermata la trattativa con gli alleati di centrodestra su a chi assegnare l’importante ministero dell’Economia.

10.43 – Piccolo incidente alla Camera dove alcuni esponenti del Pd, tra cui Alessandro Zan, hanno esposto uno striscione anti Fontana, il candidato del centrodestra alla presidenza: «No a presidente omofobo e pro Putin». I commessi sono intervenuti rapidamente per rimuoverlo.

10.34 – Iniziatala quarta votazione. Dovrebbe concludersi in un paio d’ore.

10.20 – Il Movimento 5 stelle voterà Federico Cafiero De Raho

Il leader del M5s Giuseppe Conte ha dato indicazioni di votare per l’ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho come presidente della Camera. Tutte le forze di opposizione hanno dato indicazioni di voto, quindi sarà possibile individuare eventuali franchi tiratori (cosa invece impossibile ieri, quando le opposizioni avevano dato indicazioni di votare scheda bianca).

10.12 – Una curiosità da YouTrend: quanti deputati se ne dimenticheranno?

9.57 – Richetti candidato di Azione-Italia Viva

Anche il gruppo di Calenda e Renzi vuole evitare le accuse di intesa con il centrodestra che gli sono arrivate ieri e quindi ha chiesto ai suoi di votare per il deputato Matteo Richetti. Il Movimento 5 stelle dovrebbe indicare tra poco il suo candidato di bandiera.

9.50 – Ma chi è questo Fontana?

Definito il ministro più di destra del governo Conte I, Fontana è un leghista, ultra conservatore cattolico e vicino alla destra radicale ed estrema della sua città di origine, Verona. Qui abbiamo tratteggiato un suo profilo.

9.46 – Il Pd dice ai suoi di votare per Maria Cecilia Guerra

Il Partito democratico non vuole rifare l’errore di ieri, quando l’indicazione di votare scheda bianca ha permesso a un gruppo di franchi tiratori nell’opposizione di votare per Ignazio La Russa senza essere identificati. Questa volta ha dato indicazione di votare per la deputata Maria Cecilia Guerra.

9.40 – L’accordo su Fontana

L’accordo sul leghista Fontana è stato concluso questa mattina, quando alle 9 il coordinatore di Forza Italia ha detto che il suo partito era pronto a votare per l’ex ministro. Va detto che anche ieri l’accordo su La Russa sembrava cosa fatta, prima di una defezione di Forza Italia all’ultimo minuto. Oggi la situazione però sembra più tranquilla, ma c’è ancora almeno un’ora prima dell’inizio delle votazioni.

9.30 – La giornata di ieri, secondo Marco Damilano

Ecco il riassunto di quello che è accaduto ieri secondo Marco Damilano, che per Domani cura il mensile Politica.

