Di libertà di informazione minacciata ne hanno discuso all’evento L’Italia di Domani Corrado Formigli, Roberto Saviano e Claudia Di Pasquale. La politica teme le domande scomode e le inchieste. Escalation di querele

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Attacchi e arroganza del potere che si abbatte sul giornalismo libero. Un dibattito a più voci sul giornalismo d'inchiesta, con chi lo pratica ogni giorno. Il vicedirettore di Domani, Giovanni Tizian, ha ricordato quanto il potere minacci quotidianamente l'informazione. «Un tempo pensavamo che fossero solo le mafie a minacciare – ha detto Tizian – ora sappiamo che la politica ha un grado di violenza che non ha pari». Non solo attacchi a chi fa informazione, ma anche alle fonti.

Domande, diffide e silenzio stampa

Il nuovo libro del giornalista e conduttore di Piazzapulita, Corrado Formigli, si intitola Silenzio Stampa (Feltrinelli, 2026) e affronta in modo molto puntuale il tema della mancanza delle domande, nel nostro paese: «Siamo abituati alle dichiarazioni spontanee, in cui il politico di turno recita quello che ha imparato a memoria».

Si torna alle dichiarazioni della premier Meloni, che raccontò che si era informata e che aveva risposto a ben 350 domande nel 2024, ma Meloni non risponde alle domande dei giornalisti e delle giornaliste, se non in alcuni programmi “amici”, a cui dà del tu ai giornalisti che li dirigono.

«Io non pretendo che il potere oggi si confronti con me – dice Formigli – ma che abbia la decenza di considerare che l’esercizio della democrazia è parlare anche con quelli che non ti hanno votato».

Concorde anche la giornalista e conduttrice di Report, Claudia Di Pasquale: «Quello che sperimentiamo e viviamo tutti i giorni è che (i politici, ndr) non vogliono rispondere». Ma c’è di più: «Se inviamo una richiesta di intervista, ci diffidano prima». Ricevono querele anche preventivamente, per tentare di delegittimare la squadra. Come giornalista «ho l’esigenza di fare domande e di avere risposte. È un diritto e un dovere nei confronti dei cittadini».

Altre volte i potenti negano un’intervista: «Ciò comporta che tu lo debba “inseguire” ad un evento, poi si lamentano, chiedono domande scritte ma abbiamo l’esigenza di confrontarci in maniera diretta».

Un altro problema è la caccia alle fonti, come accaduto ai giornalisti del quotidiano Domani. Anche i giornalisti di Report sono stati «intercettati ma non indagati, ma anche colleghe e colleghi a cui cercano di intercettare le fonti. C’è un attacco frontale contro il giornalismo d’inchiesta, che mira a colpire le fonti. La segretezza della fonte è alla base della libertà di stampa. Come possiamo puntare una luce sugli angoli bui della realtà se si intimidiscono le fonti?».

Il giornalismo si fa in modo rigoroso, ponendo domande che non devono rassicurare il potere. Lo ricorda Giovanni Tizian: «Il giornalismo si fa scavando, non accontentandosi alle veline».

Intimidazioni, querele e libertà

Roberto Saviano ricorda che, per i politici, «rispondere alle domande è diventato rischioso e superfluo. Perché, di fatto, non vuoi parlare all'altro». Una volta, invece, «il politico dava risposte, come nella Rai degli anni ‘60 e ‘70. Il fondatore del Manifesto, il giornalista Luigi Pintor, a quei tempi fece una domanda della durata di 18 minuti. Perché c’era una risposta? Non era generosità o bontà, erano le regole della democrazia».

Oggi invece «è irrilevante. L’obiettivo è altro: non ne hanno bisogno né per il consenso, né per altro». Ora ci sono i social, dove «non c’è più necessità di conoscere quello che si sta dicendo, venire da un percorso di formazione che ti renda credibile. Se tutto è bolla, se è tutta possibilità autoreferenziale, ogni domanda è un rischio».

Così capita che tu faccia una domanda e ti rispondano: «Candidati e vediamo. Sottraggono uno sforzo dialettico rimangono solo i numeri: se perdi ho ragione io, se vinci allora hai ragione tu. Si sposta tutto ad uno spazio performativo».

Ci sono poi i processi alle parole. Saviano ricorda che i processi durano decenni, a cui si sommano i soldi che bisogna sborsare per pagare un legale. Un primo grado può costare anche centomila euro. «Anche se non vincono, ti portano via tempo e soldi premendo sulla proprietà del giornale o della tv per cui lavori».

Poi racconta che ha vinto il processo, durato 11 anni, in cui il vicepremier Salvini lo aveva querelato. Ma ora lo ha querelato nuovamente – come aveva minacciato ad aprile – per averlo chiamato “ministro della Malavita”, nonostante avesse perso». Il caso è noto: l’espressione, una citazione di Gaetano Salvemini, fu usata dallo scrittore contro il ministro dopo il caso Carola Rackete. «Ma quando Carola Rackete querelò Salvini, lui si fece scudare dall’immunità».

C’è poi un altro modo per tentare di colpire il giornalismo libero, ed è legato al ricatto del denaro per difendersi da querele temerarie e dai lunghi processi. Il microfono passa di mano in mano, per ricordare cosa accade quando il potere colpisce così duramente il giornalismo.

Di Pasquale ricorda che, già la scorsa settimana, hanno ricevuto ben quattro querele. Il tutto accade a fronte di un’estate estremamente difficile per Report: «Siamo una squadra e siamo rimasti a tutelare la libertà di stampa. Report deve rimanere sé stesso per svelare il potere. Noi resistiamo».

Poi Formigli, sul tempo in cui viviamo: «Oggi c’è il disprezzo della verità, siamo nell’era della post verità. La mia sensazione che con questa informazione fatta dagli influencer, la perdita di ciò che è giornalismo sparisca piano piano, in dose omeopatiche, nella coscienza collettiva e dal discorso pubblico».

















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