Il cosiddetto “tetto agli alunni stranieri” è una misura che ha già da ora un effetto simbolico: «I ragazzi di oggi si sentono colpiti nella forma più violenta: perché non sono visti». La scrittrice, insieme al docente Christian Raimo e all’autrice Mila Spicola parlano della scuola bersagliata dalle politiche del governo

false false

Non è ancora chiaro quale sarà l’effetto pratico del cosiddetto tetto agli alunni “stranieri”, introdotto per decreto dal governo Meloni e dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Ma è una misura che ha sicuramente fin da ora un effetto simbolico.

«La ricezione di questi messaggi violenti è una ricezione che tocca il corpo. Il corpo è centrale soprattutto nella fase dell’adolescenza e preadolescenza», dice Espérance Hakuzwimana, scrittrice e attivista culturale, che ha partecipato all’incontro “A scuola di democrazia” durante l’evento “L’Italia di Domani”, con Christian Raimo e Mila Spicola, la moderazione di Danilo Fastelli e le illustrazioni dal vivo di Fabio Magnasciutti.

Per Hakuzwimana, autrice del libro Tra i bianchi di scuola. Voci per un'educazione accogliente (Einaudi, 2024), «i ragazzi di oggi si sentono colpiti nella forma più violenta: perché non sono visti». Sono invisibili, anche se da tre o quattro generazioni i ragazzi e le ragazze con background migratorio compongono la scuola. Ci sono, dunque, ma non vengono ascoltati: «Io amo e apprezzo tanto la loro rabbia, perché mi sta insegnando a cercare nuovi strumenti per reagire», precisa Hakuzwimana.

Così come questi ragazzi e ragazze non vengono visti, anche la scuola si racconta solo in occasione di emergenze o di classifiche: per lanciare allarmi o dare medaglie. La normalità della scuola, fatta anche di disuguaglianze e razzismo, non viene spesso raccontata. «Informarsi sulla scuola significa fare politica», dice Christian Raimo, insegnante, scrittore e curatore di Tempo pieno, la rubrica di Domani dedicata alla scuola.

Per informare però servono i dati, e il ministero dell’Istruzione da due anni omette la pubblicazione del rapporto statistico “Principali dati della scuola”. «La mistificazione, in questo lunghissimo ministero Valditara, uno dei più lunghi, fa parte di un progetto controriformistico di lunga durata e di peso», aggiunge Raimo, che ricorda come la scuola non sia solo una questione di fondi o di tagli, ma «il progetto della destra mette insieme il peggio del conservatorismo cattolico, dell’etnonazionalismo leghista e aziendalismo di tipo berlusconiano».

Scuola disuguale

Un progetto che si scaglia su un’istituzione già fortemente diseguale. «Noi oggi in Italia stiamo dando meno scuola a chi ne ha più bisogno», spiega Mila Spicola, in libreria con L’Italia secondo Elly Schlein. Un’altra idea di paese (Castelvecchi, 2026). Ci sono tredici ore di differenza tra i bambini a cui è garantito il tempo pieno, da 40 ore, e quelli che invece hanno una settimana da 27 ore. «In totale sono circa un anno e mezzo di scuola in più o in meno», fa notare l’autrice.

La povertà dell’offerta educativa è strettamente legata alla povertà assoluta in cui vivono il 12,5 per cento di minori in Italia; il 15,2 per cento nel Mezzogiorno. Spicola porta l’esempio di Palermo che ha sei posti di tempo pieno ogni cento bambini. C’è poi la povertà relativa, quella di famiglie in difficoltà che non riescono a comprare libri o a seguire i propri figli nel percorso scolastico a causa del contesto complicato. Si tratta del 14,9 per cento in Italia. Un valore che cresce al 25,3 nel Mezzogiorno e al 25,7 in Sicilia.

Numeri che non mostrano “solo” una questione etica e civile, anche una questione economica, ricorda Spicola e chiede: «Quelle tredici ore di differenza dove vanno a finire?». Sulle madri: le donne, anche laureate, senza la possibilità di mandare i figli al nido sono spesso costrette a lasciare il lavoro e a dedicarsi al lavoro di cura. Donne che nelle statistiche vengono costrette nella categoria dei “Neet”, coloro che non studiano e non lavorano. È giusto definirle inattive?

Nella scuola di oggi c’è «una linea del colore marcatissima», precisa Raimo: i ragazzi stranieri vengono bocciati due volte di più rispetto a quelli con cittadinanza italiana. «C’è una selezione terribile», aggiunge, «tra chi deve andare avanti per essere classe dirigente del paese e chi deve stare indietro per fare la manodopera a basso costo». Una gerarchia tra le discipline, per Spicola, «significa poi ammettere una società diseguale, gerarchica».

Se il tasso di natalità si abbassa di anno in anno in Italia, i tagli non sono giustificati per una scuola che potrebbe essere migliore per i pochi bambini che nascono. Che scuola vogliamo offrire? «La democrazia non significa solo che il figlio dell’operaio faccia il dottore. Ma che il figlio del medico oggi abbia una preparazione democratica e culturale ma che vada a fare quello che vuole». E per l’autrice questo discorso la sinistra lo deve riaffrontare e chiedersi «quanto è rimasto dentro di noi che fa il gioco della destra».

Razzismo

Ciò che è giusto indagare dentro di noi è anche il razzismo: Hakuzwimana, nata in Ruanda e arrivata in Italia nel 1994, ricorda che «non basta essere nero per non essere razzista. Non si finisce mai di lavorarci». E ricorda le tracce di razzismo vissute nella sua infanzia: «Il problema era che, quando io volevo fare il liceo classico, mi parlavano del professionale».

«Quando avete scoperto di essere bianchi?», chiede alla platea. Perché una persona nera e razzializzata è consapevole fin da subito di essere nera. Mentre, aggiunge, «scoprire di essere bianchi arriva sempre a contatto con il mondo. La bianchezza è qualcosa che si scopre. Per gli insegnanti di oggi questo deve essere un tema».

C’è bisogno, conclude Hakuzwimana, di avvicinarsi e indagare il più possibile, inciampando e alzando la mano il più possibile. Qual è il luogo migliore in cui farlo? La scuola.

© Riproduzione riservata