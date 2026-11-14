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«La fascinazione per gli imperi, che è trasversale, risponde al riflesso semplificatorio di fronte all’aumento della complessità». Vittorio Emanuele Parsi ha iniziato così il suo intervento nel panel dell’evento L’Italia di Domani dal titolo emblematico: “L’Occidente diviso: che succede dopo Trump?”, con Nadia Urbinati, storica della filosofia e firma di Domani, moderati dal giornalista Roberto Brunelli. Il politologo, partendo dal voto delle midterm negli Stati Uniti, spiega alcune delle criticità di quell’imperialismo espresso da Trump, ma non solo.

«L’utilizzo della forza per conseguire un obiettivo non funziona. Nessuno ha iniziato una guerra e ha raggiunto i suoi obiettivi. L’Ucraina è un esempio, per la Russia. Anche Gaza, per Israele. Puoi spianare territori ma il problema, quello vero, non lo risolvi con l’uso della forza» ha spiegato Parsi.

I nuovi imperi e l’Europa

E se si parla di imperialismo degli Stati Uniti oggi, non si può prescindere da Trump. «Non c’è dubbio che non sia la causa di tutto. Ma c’è un elemento. Trump è una persona corrotta. Non solo in termini morali. Trump sta facendo soldi a palate, usando il potere degli Stati Uniti, per arricchire i suoi sodali e la sua famiglia» dice ancora il politologo.

Che sul vertice a tre dei grandi leader del mondo, Trump, Putin e Xi Jinping, appena confermato dal Cremlino, ha una posizione chiara. «L’idea che si possano spartire il mondo con una nuova Yalta è ridicola e impossibile. Innanzitutto perché l’Europa di oggi è diversa, non è distrutta e in macerie».

Certo, i problemi del Vecchio Continente sono tanti. E noti. E con Trump sono aumentati. «Trump ha ucciso il concetto di Occidente post bellico. Cioè quella condivisione di un’idea di politica, la superiorità della democrazia, l’idea che l’economia di mercato sia un’economia concorrenziale, l’idea di società aperta» afferma ancora Parsi. «Sono le cose per cui americani ed europei si sono sentiti occidentali. Ma ora tutto questo si è rotto e sarà difficile tornare indietro. È finita l’età dell’innocenza. Oggi non possiamo più fidarci. Gli statunitensi hanno eletto due volte Trump. La verità è che gli Stati Uniti non sono più il nostro protettore. Così come la Russia oggi è il nostro nemico» ha ammesso Parsi.

Sulle midterm e l’America

Per entrambi i politologi, Parsi e Urbinati, le midterm hanno rappresentato qualcosa di rilevante, non solo per gli Stati Uniti. «C’è una vulgata che circola a destra, ma non solo, che dice “se Trump ha perso è perché il gasolio si è alzato di prezzo. Quindi che gli americani sono ignoranti e pensano solo con il portafoglio. Ma è riduttivo. Le midterm hanno rappresentato un terremoto» ha spiegato Urbinati.

Perché, in fondo, «la questione è più interessante: la sconfitta di Trump inizia dieci anni fa con la prima vittoria di Trump. Da allora tante cose sono cambiate nel partito democratico. Bernie Sanders era fuori i democratici, per esempio. Ma dopo ha iniziato a fare un’operazione particolare: far crescere una nuova generazione politica, specie negli Stati di più lunga tradizione politica repubblicana». La stessa generazione che per la gran parte ha trainato i democratici al successo alle elezioni di metà mandato di inizio novembre. Una generazione molto diversa, con esponenti con storie diverse, ma che secondo Parsi «sono molto più americani che il mondo Maga».

Anzi. «Trump è stato il prim o presidente profondamente anti americano. Ha sabotato la vera identità degli Stati Uniti. Le differenz e erano sempre ricomposte all’interno del paese da una Costituzione. Da dopo la guerra civile, gli Stati Uniti sono stati una costruzione politica. Trump l’ha distrutta. L’America è stato sempre un posto che guardava avanti. Trump ha vanificato tutto questo» ha spiegato Parsi.

Ma le midterm «non sono state solo un referendum su Trump» ha continuato Urbinati. «Il partito repubblicano è in dissoluzione. La nomina di Miller da parte di Trump è una conferma. Dentro il partito c’è aria di notte di lunghi coltelli. I Maga sono in decadenza, tutti coloro che sono stati toccati da Trump sono stati “avvelenati”» ha detto la storica.

Che ha sottolineato l’importanza di come i candidati democratici alle midterm hanno usato la religione «per far politica». «Tutte le religioni hanno trasformato se stesse in linguaggio politico. I discorsi di Talarico o di El-Sayed sono simili. Le varie religioni riconoscono un universalismo» ha sostenuto Urbinati.

I giovani da mobilitare

Alla fine del panel, spazio anche per un confronto tra Stati Uniti e Italia, in merito alla mobilitazione, elettorale e non, delle nuove generazioni. «I giovani se lo sono preso il partito democratico negli Usa» ha affermato Urbinati «mentre in Italia i giovani sono tenuti a distanza». E la grande differenza è che specie negli Usa «è avvenuto un passaggio dalle identità non politiche a una politicizzazione delle identità. Le identità sono diventate un mezzo per convogliare le insoddisfazioni all’interno della politica». .

E per Urbinati, negli Stati Uniti «i giovani che fanno politica non lo fanno per lamentela. Mentre in Italia si lamentano tutti. È giusto il lamento, ma bisogna anche andare oltre».

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