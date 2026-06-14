Rispondendo a una nostra domanda sulle sue priorità per raggiungere la parità di genere dopo la presa di posizione sulla frase di Silvestri (M5s) a proposito delle «ginocchiere» di Meloni, il generale ribadisce: il reato (introdotto per merito di una legge voluta da Giulia Bongiorno, sua ex collega di partito alla Lega) «non è più o meno grave in base al sesso: questa è la vera parità»

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Roberto Vannacci ritiene che il femminicidio non esista. Dal suo punto di vista, per raggiungere la parità tra uomo e donna ci vuole altro. Lo dimostrerà poi dal palco Laura Ravetto: l'ex deputata leghista sarà responsabile delle questioni di genere e si porta uno spray «Merito» per mostrare la sua linea, che si basa anche sulla volontà di permettere alle donne di indossare ancora le gonne «e non il burqa».

«Ci sono istanze di parità vere. Uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere alcuno nei confronti degli altri e quindi devono essere tutti soggetti alle stesse regole: non esiste il femminicidio», ha detto invece il generale in risposta a una domanda di Domani dopo le sue dichiarazioni sulla frase del Cinque stelle Francesco Silvestri a proposito delle «ginocchiere» indossate da Giorgia Meloni per porre le sue istanze davanti a Benjamin Netanyahu e Donald Trump.

La dichiarazione

Insomma, la violenza domestica che può sfociare in assassinio non è una priorità da combattere con un’attenzione specifica. «Un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce: questa è la vera parità».

Una posizione che aveva parzialmente espresso già in un'intervista a La Stampa di dicembre 2023: «Non mi piace chiamarlo femminicidio. Perché chiamare l'omicidio di una donna in modo diverso? Quindi l'assassinio di un tabacchino lo chiameremo commercianticidio? C'è in qualsiasi omicidio una matrice precisa. Si parla da anni di femminicidi, eppure le donne continuano a venire uccise. Mi sembra più importante evidenziare che siamo tutti uguali davanti alla violenza», aveva affermato a proposito del femminicidio di Giulia Cecchettin.

Ironico piuttosto che il generale se la prenda così tanto con un reato introdotto per merito di una legge voluta dalla sua ex collega di partito Giulia Bongiorno.

Le quote rosa

E ancora, l'ossessione dell'ex militare per le quote rosa: «Una posizione di lavoro la si guadagna in base al merito, non in base a quello che uno ha sotto le mutande, questa è parità. Perché non mettiamo le quote rose per i fabbri o per i muratori e invece le mettiamo per i politici o i dirigenti?», ha chiesto, provocando.

La possibilità di replicare non ci è stata concessa dallo staff del partito per ragioni di tempo. Ma di fronte alle proteste dei cronisti Vannacci ha spiegato che - pur non avendocela con I giornalisti, a suo dire - quella era una conferenza stampa, «non una discussione». Il suo problema, ha detto ancora il generale, era di sentirsi sempre «su un ring» alle conferenze stampa.

Tornando sul tema, però, ha insistito: «Così come c'è la violenza sulle donne c'è quella sugli anziani e non c'è un anzianicidio. Sono contrario al femminicidio, è un omicidio come tutti gli altri. Non c'è bisogno di una fattispecie specifica».

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