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I guai per Futuro nazionale si fanno seri. La procura di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine sul partito di Roberto Vannacci dopo che il sindacato dei militari, guidato da Luca Marco Comellini, ha presentato una denuncia per verificare l’eventuale riproposizione da parte del generale del «nucleo dottrinale antidemocratico e il metodo di lotta» proprio del fascismo.

In altre parole, il timore dei firmatari dell’esposto, depositato lo scorso settembre, è l’eventuale violazione della legge Scelba sulla ricostituzione del partito di Mussolini. Ma anche la possibile natura sovversiva o eversiva della struttura organizzativa del movimento guidato dall’europarlamentare lanciato nell’agone politico dalla Lega di Matteo Salvini.

Il fascicolo che i pm capitolini hanno aperto come atto dovuto, così come anticipato da La Repubblica, è al momento senza indagati o ipotesi di reato. Affidato alla magistrata dell’antiterrorismo Simona Marazza, è, dunque, in una fase preliminare in cui, in base a quanto apprende questo giornale, sono confluite anche altre denunce che si sono aggiunte a quella del sindacato militare. Da Milano fino a Bari, passando per altre città, sono stati presentati altri sette esposti contro Fn e la presunta violazione della Scelba.

Esposti poi migrati, per questioni di competenza, a Roma, al pari di altri seguiti di denuncia volti a verificare la presenza nel partito di Vannacci di appartenenti alle forze di polizia. Un aspetto, quest’ultimo, pure al vaglio della procura militare di Roma.

«Abbiamo, come sempre, piena fiducia nella magistratura. Apprendiamo con soddisfazione che la procura di Roma ha iscritto l’esposto del Sindacato dei Militari a modello 45, il registro degli atti non costituenti notizia di reato. È quindi ragionevole supporre che, allo stato, le accuse appaiano inconsistenti anche agli inquirenti», ha commentato Giorgio Carta, legale dell’europarlamentare.

L’istanza al ministro

Ma c’è dell’altro. Accertamenti su Futuro nazionale sono stati richiesti anche al ministro della Difesa Guido Crosetto dal coordinatore nazionale del movimento civico Fronte antifascista Antonio Fiumefreddo. Nell’atto, letto da Domani, si chiedono verifiche per «l’apertura di un’inchiesta disciplinare» previa «verifica delle posizioni di stato degli eventuali militari partecipanti agli organi e alle attività politiche del partito».

«Non si chiede al ministro – si legge nell’esposto – di sindacare le idee politiche né di limitare diritti costituzionali, bensì che sia preservata con assoluto rigore la distinzione tra la libera attività del cittadino e l’utilizzazione del grado, della divisa, del prestigio, dei simboli e dell’autorevolezza delle Forze Armate all’interno della competizione partitica».

Analoga richiesta è stata pure inviata al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Spulciando i comitati di stretta fede vannacciana si scoprono infatti alcuni profili che collimano con quanto evidenziato negli esposti e nelle istanze di accertamento finalizzate a «verificare la possibile violazione di doveri e limiti previsti dall’ordinamento militare».

Uno, per fare un esempio, è quello di Antonsergio Belfiori, presentato a giugno nell’assemblea costituente di Futuro nazionale come “capitano”. Il suo esordio all’iniziativa è stato: «Sono un ufficiale delle forze armate in servizio e sono segretario nazionale di una delle sigle più rappresentative dell’aeronautica militare».

A marzo proprio Belfiori aveva promosso la costituzione del comitato di Fn a Villafranca di Verona. Il 5 novembre scorso ha lasciato il partito, dicendosi «deluso». Secondo l’avvocato Fiumefreddo «ci sarebbero altri nomi, altri militari con incarichi dirigenziali nel partito di Vannacci» che fa della remigrazione, ad esempio, uno dei propri cavalli di battaglia.

Il caso Barboni

In una delle denunce su cui ora indaga la procura guidata da Francesco Lo Voi si fa pure riferimento a un simpatizzante di Futuro nazionale: l’imprenditore Giuseppe Barboni che nei mesi scorsi a San Benedetto del Tronto ha pestato un uomo di nazionalità straniera in strada, il quale ha poi denunciato l’accaduto ai pm di Ascoli. «Si richiede – si legge nell’esposto depositato a Roma – l’acquisizione delle eventuali comunicazioni intercorse tra Barboni e i responsabili territoriali o nazionali di Fn e soprattutto la verifica dell’esistenza di episodi analoghi riconducibili a militanti del movimento».

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