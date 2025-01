«Abbiamo alcune grosse lamentele con l’Ue», ha accusato a muso duro il presidente Usa in videocollegamento con il World Economic Forum. Come sempre un fiume in piena, dalle bombe atomiche alle spese per la difesa: «Chiederò a tutte le nazioni Nato di aumentarle al 5 per cento del Pil». E sull’Ucraina: «Voglio incontrare Putin, Kiev è pronta ad un accordo»

«L’Europa ci ha trattato molto male, farò qualcosa in merito al nostro deficit commerciale con l’Ue. Abbiamo alcune grosse lamentele con l’Ue che ha portato la Apple e Google in tribunale», ha accusato a muso duro Donald Trump in videocollegamento con il World Economic Forum di Davos, in quella che è la sua prima uscita da presidente su un palcoscenico internazionale.

Dopo la bordata iniziale a un’Europa che osa tassare le multinazionali americane, porre paletti ai monopoli e richiede troppe regolamentazioni il presidente americano ha assicurato che «il mio messaggio alle aziende è chiaro: producete in America. Se non lo farete, dovrete pagare i dazi».

È un fiume in piena, il tycoon, come sempre. «L’Arabia Saudita investirà 600 miliardi negli Stati Uniti». Seguitene l’esempio è il corollario rivolto alle aziende europee. E poi Trump ha assicurato che «il congresso americano approverà misure per tagliare le tasse». «L’inflazione scenderà, aumenteranno i posti di lavoro, le aziende assumeranno, io ho già fatto scendere la corporate tax al 21 per cento, adesso dal 21 la faremo scendere al 15 per cento se i beni verranno prodotti negli Stati Uniti».

Dopo questa rassicurazione, miele per le orecchie degli investitori internazionali presenti, Trump è stato accolto dagli applausi in sala a Davos. La scommessa di Trump è quella di finanziare il taglio delle imposte ai contribuenti negli Usa con i maggiori incassi dei dazi alle merci straniere.

Stephen Schwarzman, amministratore delegato del fondo d’investimento statunitense Blackstone, ha chiesto a Trump di ridurre la deregolamentazione in Europa. «Ho molti amici europei, ci sono vincoli paesaggistici e sono frustrati», ha risposto Trump. «Quando ero un imprenditore avevo dei progetti in Irlanda. Dublino mi ha dato i permessi in una settimana mentre per la Ue avrei dovuto aspettare 5-6 anni e alla fine ho deciso di ritirare gli investimenti», ha concluso il presidente allargando le mani in un gesto plateale.

I costi della difesa al 5%

Come se non bastassero le accuse e le reprimende all’Europa in campo economico sono giunte anche quelle in materia di difesa. «Chiederò a tutte le nazioni della Nato di aumentare la spesa per la difesa al 5 per cento del loro Pil, come avrebbe dovuto essere anni fa. Era solo al 2 per cento, e la maggior parte dei paesi non versava fino a quando non sono giunto alla Casa Bianca.

Ho insistito affinché pagassero, e lo hanno fatto, perché gli Stati Uniti stavano pagando la differenza, ed era scorretto per gli Usa», ha attaccato Trump su un tema che lo ha visto usare toni ancora più offensivi in passato, definendo i paesi europei come dei passeggeri che non pagano il biglietto di viaggio, praticamente degli “scrocconi”.

I temi dell’immigrazione

Poi Trump è tornato su alcuni temi già affrontati nel corso del suo discorso di insediamento a Washington. «È stata una settimana storica per gli Stati Uniti. È iniziata l'età dell'oro«, ha ricordato con la consueta retorica da affabulatore di folle. Poi parlando di migrazione ha ribadito: «Abbiamo dichiarato l’emergenza nazionale al confine» con il Messico, «fermeremo l’invasione» dei migranti.

E sul Medio Oriente: «Prima ancora di entrare in carica io e il mio team abbia negoziato un accordo a Gaza che senza di noi non sarebbe mai avvenuto, lo sanno tutti ormai», misconoscendo in modo smaccato tutti gli sforzi fatti da mesi dall’ex presidente democratico Joe Biden.

«La mia amministrazione sta agendo con una velocità senza precedenti» per affrontate le emergenze lasciate dalla precedente amministrazione. «Biden ha perso il controllo di quello che stava accadendo nel Paese, in particolare sull'inflazione e al confine», ha detto Trump misconoscendo gli ottimi risultati dell’economia americana a guida democratica.

Se il petrolio costasse meno, la guerra tra Russia e Ucraina «finirebbe immediatamente», ha insistito il neo presidente americano, secondo il quale »Kiev è già pronta ad un accordo». Non solo. «Mi piacerebbe incontrare Vladimir Putin presto. Dobbiamo mettere fine a questa guerra orribile», ha aggiunto, un conflitto orribile che è costato migliaia di vite umane e ha provocato anche l’aumento dei prezzi dell’energia.

«Che imbroglio, il green»

Poi la stoccata alle posizioni pro-ambiente. «L’industria green è un imbroglio. Lasceremo che la gente compri le auto che vuole», ha proseguito Trump, abilissimo nel semplificare in modo populista i problemi complessi come quello del climate change. «Chiederò che i tassi di interesse calino. Dovrebbero calare un tutto il mondo», facendo finta di dimenticare che la Fed è automa in materia di politica monetaria.

Infine, per non farsi mancare nulla, il caro-petrolio e le bombe atomiche. «Chiederò all’Opec e a Riad di abbassare i prezzi. Sono sorpreso che non l’abbiamo fatto prima delle elezioni americane», ha ironizzato. Infine il colpo di teatro di politica estera: il presidente chiederà ai suoi omologhi Xi e Putin di denuclearizzare.

Per Trump «gli Stati Uniti hanno un arsenale nucleare molto più grande di quello della Cina». Quindi è ora di ridurre il numero delle atomiche.

© Riproduzione riservata