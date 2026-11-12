L'Idf dice di aver preso di mira un comandante e altri miliziani di Hamas, ma non ha fornito prove pubbliche. Sarebbe il settimo attacco contro la struttura in due anni, secondo Aljazeera. Nell'agosto 2025 un bombardamento a doppio colpo aveva ucciso almeno altre venti persone

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Nella notte Israele ha bombardato l'ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, uccidendo sei persone e ferendone più di venti. Così ha riferito il portavoce della Difesa civile, Mahmoud Bassal, mentre l’Idf ha fatto sapere di «stare verificando». Tra le vittime ci sarebbe anche il chirurgo Rezik Abushira. L'attacco ha colpito, infatti, il reparto di chirurgia e danneggiato il secondo piano dell’ospedale. Le immagini di Reuters mostrano stanze devastate, macerie nei corridoi e pazienti evacuati in barella.

L'esercito israeliano e lo Shin Bet sostengono di aver preso di mira un alto esponente di Hamas e altri miliziani all'interno dell'ospedale e accusano il gruppo palestinese di aver usato il complesso come centro di comando, deposito di armi e rifugio per combattenti. Non hanno, però, fornito prove a sostegno delle accuse, nonostante gli ospedali siano protetti dal diritto internazionale.

E quello della notte al Nasser non è il primo attacco. Secondo AlJazeera ce ne sarebbero stati almeno sette negli ultimi due anni. Tra questi: il 25 agosto 2025 un doppio bombardamento israeliano uccise venti persone, tra cui cinque giornalisti. Il secondo bombardamento colpì anche i soccorritori arrivati dopo il primo.

Sul raid si è espresso anche il ministro della Difesa Israel Katz. Che su X ha risposto alla lettera con cui Gadi Eisenkot, incaricato di formare il nuovo governo in Israele, aveva chiesto a Benjamin Netanyahu moderazione nelle decisioni militari durante la transizione politica. Per Katz non serve l'«approvazione dell'opposizione o di alcun organo giuridico» per ordinare «eliminazioni mirate a Gaza».

L’attacco dell’Idf all’ospedale Nasser è avvenuto nonostante il cessate il fuoco sulla carta in vigore dall'ottobre 2025. Secondo le autorità sanitarie di Gaza, da allora più di 1600 palestinesi sarebbero stati uccisi in attacchi israeliani. Nella notte è arrivata anche la denuncia dell'Onu secondo cui oltre 150 mila tende acquistate dai partner umanitari sarebbero pronte per essere consegnate agli abitanti nella Striscia. Restano, invece, fuori perché bloccate dalle autorità israeliane, ha spiegato il portavoce Farhan Haq, che ha anche lanciato un nuovo allarme sulle conseguenze devastanti che le piogge e le inondazioni stanno causando sulla popolazione.

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