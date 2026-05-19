fermate tutte le barche

Israele spara sulla Flotilla. Pirateria come arma di Stato

Chiara Sgreccia
19 maggio 2026 • 20:47Aggiornato, 19 maggio 2026 • 20:52

Israele ha intercettato tutte le imbarcazioni in viaggio per Gaza. Interrotte da ore le comunicazioni con la barca su cui viaggiavano il parlamentare Dario Carotenuto ed un giornalista del Fatto. Sono almeno 29 i connazionali nelle mani delle autorità di Tel Aviv

«Perché ci sparate? Perché ci sparate? Perché?». Dalla live con cui la Global Sumud Flotilla ha trasmesso in diretta il viaggio delle 52 barche che erano dirette a Gaza per rompere il blocco israeliano si vedono i membri dell’equipaggio dell’imbarcazione “Girolama”, accovacciarsi con le mani alzate, si sentono le grida delle forze di difesa israeliane che stanno per abbordarli: «Go to the front, andate a prua», poi il rumore degli spari, poco dopo lo schermo diventa nero. Civili disarmati Sare

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Chiara Sgreccia
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Chiara Sgreccia

Scrive di scuola, spazi pubblici, esteri. Ha lavorato per la redazione de L’Espresso dopo aver iniziato la professione sul campo, come freelance. Giornalista professionista. Su ig: @chiarasgreccia