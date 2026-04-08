«I colpi di avvertimento israeliani hanno danneggiato un nostro veicolo, per fortuna nessun ferito ma la colonna è dovuta rientrare», ha spiegato il ministro degli Esteri. Il mezzo colpito è un Lince. Il suo omologo della Difesa ha chiesto un intervento delle Nazioni Unite

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Tutto il Libano è scosso da pesanti bombardamenti israeliani. Nelle ultime ore, nonostante la tregua nella guerra con l’Iran, Tel Aviv ha sferrato raid contro diverse cittadine, uccidendo decine di civili. Nel caos, l’esercito israe liano ha indirizzato colpi anche contro u n convoglio italiano dell’Unifil, che stava dirigendosi da Shama a Beirut. È stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani ad annunciarlo, durante il question time alla Camera.

«I colpi di avvertimento israeliani hanno danneggiato un nostro veicolo, per fortuna nessun ferito ma la colonna è dovuta rientrare», ha spiegato il ministro. Il mezzo colpito è un Lince, veicolo tattico leggero multiruolo in dotazione all’esercito italiano. Era uno dei veicoli del convoglio a guida italiana e sarebbe stato raggiunto da colpi dell’Idf agli pneumatici e al paraurti.

Tajani convoca l’ambasciatore

«I soldati italiani in Libano non si toccano», ha tuonato Tajani, aggiungendo: «Le forze armate israeliane non hanno alcuna autorità per toccare i militari italiani». Il ministro, dopo il suo intervento, ha annunciato di aver dato indicazioni di «convocare al ministero degli Esteri l’ambasciatore di Israele in Italia, per chiarire quanto accaduto oggi in Libano».

«La nostra priorità è la sicurezza degli oltre mille militari italiani impegnati nella missione Unifil e nella missione bilaterale Mibil. Lo abbiamo ribadito con forza a tutte le parti: i caschi blu non devono essere bersaglio di attacchi e di intimidazioni di alcun tipo. Su questo saremo inflessibili», ha sottolineato ancora Tajani.

Crosetto: l’Onu intervenga su Israele

Ancor più duro è stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha espresso «la più ferma e indignata protesta per quanto accaduto questa mattina nel settore di responsabilità di Unifil in Libano meridionale». «Solo lievi danni ai veicoli non si registrano feriti, ma fino a quando? È inaccettabile che militari italiani impegnati sotto bandiera delle Nazioni Unite, con compiti esclusivamente di garanzia della pace e della stabilità, vengano esposti a situazioni di rischio da parte dell’esercito israeliano», ha continuato Crosetto che si è scagliato contro l’esercito israeliano.

A tal punto da evocare un intervento dell’Onu. «Chiedo alle Nazioni Unite di intervenire presso le Autorità israeliane con la massima urgenza per chiarire l’accaduto, adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza del contingente italiano e di tutto il personale Unifil e ribadire con fermezza il rispetto del mandato e della protezione dovuta ai caschi blu», ha scritto su X il ministro, concludendo: «Episodi come questo sono intollerabili e non devono ripetersi».

Il problema è che episodi simili continuano ad accadere, anche ai danni del contingente italiano, che in Libano conta più di mille unità. Spari, razzi, detriti di missili, colpi diretti, da mesi piovono nei paraggi dei peacekeepers internazionali. La base italiana di Shama, per esempio, è stata bersaglio a inizio aprile di un razzo che ha colpito solo le infrastrutture. Ma nelle scorse settimane tre soldati indonesiani di Unifil sono rimasti uccisi, per una missione, quella targata Onu, che ormai sembra avere il solo scopo di difendersi dal fuoco israeliano e di quello dei suoi nemici.

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