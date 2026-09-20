Secondo il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, più di 1.600 droni sono stati intercettati e abbattuti. Colpita un’importante raffineria. Oltre 30 voli sono rimasti a terra negli aeroporti di Mosca

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Due persone sono state uccise da un massiccio attacco di droni ucraini nella regione di Mosca, ha reso noto il governatore Andrei Vorobyov. Secondo il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, più di 1.600 droni sono stati intercettati e abbattuti, 450 dei quali erano diretti contro Mosca. Il sindaco ha accusato l’Ucraina di aver tentato di interferire con le elezioni, durate tre giorni. Sono le prime elezioni parlamentari russe a svolgersi dall’invasione dell’Ucraina, iniziata nel febbraio 2022.

Gli attacchi ucraini hanno colpito un’importante raffineria di Mosca. Secondo il Guardian, la campagna di attacchi ucraini contro le raffinerie russe negli ultimi mesi ha ridotto significativamente la capacità di raffinazione, contribuendo a carenze, rincari e code. La caduta di un drone su un edificio di 21 piani ha inoltre provocato un incendio e costretto all’evacuazione 400 persone.

Dalle 3 alle 5 della mattina di domenica 20 settembre, secondo Vorobyov, le forze di difesa aerea russe e i sistemi di guerra elettronica hanno abbattuto e neutralizzato 249 droni in 17 distretti. Secondo il ministero della Difesa russo, sono stati invece 1.110 i droni lanciati nella notte dalle forze ucraine contro 19 regioni della Russia, oltre alla Crimea occupata e alle acque del Mar Nero. Il ministero sostiene che tutti i velivoli siano stati intercettati. Oltre 30 voli sono rimasti a terra negli aeroporti di Mosca; in precedenza erano state temporaneamente limitate le operazioni a Domodedovo e Zhukovsky per ragioni di sicurezza.

Continuano anche gli attacchi russi sull’Ucraina: una donna di 39 anni e suo figlio di 2 anni, insieme a una bambina di 3 anni, sono stati uccisi durante un raid nel villaggio di Hlevakha, nel distretto di Fastiv, nell’oblast di Kiev, secondo quanto riferito dalla Polizia nazionale ucraina.

Il massiccio attacco di droni ucraino arriva dopo che, lunedì 14 settembre, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva dichiarato che Ucraina e Russia avevano concordato di non colpire reciprocamente le infrastrutture energetiche.

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