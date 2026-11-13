L'annuncio dopo gli incontri degli inviati di Trump con Putin e Zelensky. Meloni incontra il leader ucraino a Dublino e chiede una voce comune dell'Europa, mentre Francia e Germania puntano sul formato E3. In corso gli accordi per un maxi scambio di prigionieri. Nella notte nuovi attacchi

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I rappresentanti europei parteciperanno al prossimo round di negoziati tra Russia e Ucraina mediati dagli Stati Uniti. Lo ha annunciato Jared Kushner, inviato di Donald Trump, al termine di tre giorni di incontri tra Abu Dhabi, Mosca e Dublino.

Secondo Kushner, sia Kiev sia Mosca hanno accettato di allargare il tavolo, che dovrebbe affrontare le garanzie di sicurezza per l'Ucraina e il futuro assetto della sicurezza europea, oltre alle questioni territoriali: «Abbiamo registrato progressi significativi nella comprensione delle preoccupazioni di entrambe le parti, nell'identificazione di possibili soluzioni e nell'individuazione di un percorso da seguire. Entrambe le parti hanno ora accettato di ampliare il prossimo round di negoziati includendo i nostri partner europei. Ciò ci permetterà di affrontare le più ampie disposizioni per la sicurezza europea postbellica insieme alle questioni territoriali tra Ucraina e Russia», ha scritto, infatti, l’inviato speciale di Trump.

Ma, mentre si apre la prospettiva di un tavolo multilaterale, resta irrisolto il nodo di chi rappresenterà l'Europa e con quale mandato. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiede una voce comune e contesta la moltiplicazione dei formati negoziali, Francia e Germania, invece, preferirebbero partire dal formato E3.

Ieri, ad incontrare il presidente ucraino Volodymir Zelensky anche consiglieri diplomatici di Italia, Francia, Germania e Regno Unito, insieme ai rappresentanti della Commissione e del Consiglio Ue. Dopo si sarebbero confrontati anche con gli inviati Usa Witkoff e Kushner, arrivati a Dublino in serata per incontrare il presidente ucraino.

Dopo l'incontro con gli americani, Zelensky ha annunciato un maggiore coinvolgimento europeo «su un piano di parità» e la preparazione di quello che potrebbe essere il più grande scambio di prigionieri dall'inizio della guerra. Che, nel frattempo, però, prosegue. Mosca sostiene di aver abbattuto più di mille droni ucraini nella notte tra giovedì sera e venerdì mattina. governatore della regione russa di Volgograd riferisce di quattro morti e due feriti ricoverati in seguito agli attacchi.

Nyt: Kiev ha neutralizzato missili russi Orechnik con il sistema elettronico Lima L'Ucraina sostiene di aver impiegato il proprio sistema di guerra elettronica, denominato Lima Quant, contro due missili russi Orechnik lanciati verso la regione di Kiev il 24 maggio; a riferirlo è il New York Times. Kushner: un accordo di pace non si può raggiungere senza Ue Gli Stati Uniti non possono raggiungere un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina senza il coinvolgimento dell'Europa al tavolo. Lo ha detto Jared Kushner, genero di Donald Trump, dopo incontri separati con i leader di Russia e Ucraina, aggiungendo di ritenere che il presidente russo Vladimir Putin sia disposto a fare "un tentativo" con il coinvolgimento europeo. Lo riporta il Financial Times. Ieri Meloni ha incontrato Zelensky La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato ieri a Dublino, a margine del Vertice della Comunità politica europea, alla riunione sull'Ucraina del "Formato di Berlino". L'incontro è stata l'occasione per riaffermare il pieno sostegno all'Ucraina, anche alla luce dei recenti colloqui trilaterali di Abu Dhabi. Nel corso della riunione è stata condivisa l'esigenza di continuare a sostenere l'Ucraina nei mesi invernali e, al tempo stesso, di proseguire il lavoro verso una pace giusta e duratura. Al termine della riunione - rende noto Palazzo Chigi - Meloni ha avuto un incontro bilaterale con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Russia-Ucraina: gli Usa lavorano allo scambio di progionieri Gli Stati Uniti stanno lavorando alla realizzazione di uno scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina di una portata senza precedenti dall'inizio del conflitto, ha dichiarato giovedì l'inviato statunitense Jared Kushner. Russia, nella notte 4 morti e quasi 1200 droni ucraini abbattuti La Federazione russa ha dichiarato di aver abbattuto quasi 1.200 droni ucraini durante la notte, uno degli sciami più grandi mai lanciati da Kiev, e ha riferito che almeno quattro persone sono rimaste uccise. Ucraina, Kushner: "Progressi significativi nei negoziat"i «Abbiamo registrato progressi significativi nella comprensione delle preoccupazioni di entrambe le parti». Lo ha scritto sui social Jared Kushner, inviato di Donald Trump, al termine di tre giorni di colloqui tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Secondo Kushner, Mosca e Kiev hanno accettato di coinvolgere gli europei nel prossimo round negoziale.

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