La società statunitense ha annunciato il suo ritorno nel ruolo di presidente e ad: «Ma l’indagine indipendente prosegue», assicura. Il fondatore si era dimesso dopo la scoperta di una sua relazione extraconiugale con una donna sospettata di essere legata all’intelligence di Pechino. Il presidente americano ed Elon Musk esultano: «L’errore è stato corretto»

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Il colosso statunitense dei processori per intelligenza artificiale Nvidia ha annunciato il ritorno di Jensen Huang nel ruolo di amministratore delegato, con effetto immediato. «Huang è stato reintegrato nella carica di presidente e amministratore delegato e come membro del Cda», si legge in una nota del consiglio di amministrazione.

Il fondatore, il cui ritorno alla guida della società è stato votato all'unanimità, è stato travolto nelle scorse settimane da uno scandalo riguardo a una relazione extraconiugale con Alice Huang, un’ex dirigente di Megaspeed, società tecnologica di Singapore sospettata dalle autorità statunitensi di essere legata all'intelligence cinese. Il timore di Washington è che la donna abbia cercato di influenzare il manager sulle restrizioni americane all'esportazione di chip avanzati verso Pechino. Jensen Huang ha ammesso il tradimento, chiedendo scusa alla famiglia e ai dipendenti. Lo scorso 12 novembre ha poi annunciato il passo indietro, prima del dietrofront di oggi, lunedì 23 novembre.

Il reintegro segna un cambio di rotta rispetto a quanto stabilito dal consiglio di amministrazione solo pochi giorni fa, quando un ritorno di Huang era stato escluso. Il consiglio di amministrazione ha dichiarato di aver apprezzato la franchezza e le capacità di leadership di Huang e, dopo aver consultato alti funzionari del governo statunitense, ha ritenuto che il suo ritorno non comportasse alcun rischio per la sicurezza nazionale.

Alla notizia, le azioni di Nvidia hanno registrato un’impennata, guadagnando fino al 33 per cento nelle contrattazioni pre-apertura e mettendo a segno il maggiore rialzo percentuale dal novembre 2016, secondo i dati riportati dai media finanziari.

«Il consiglio di amministrazione ritiene che Jensen sia la persona giusta per guidare Nvidia e che il suo ritorno al vertice risponda al meglio agli interessi dei nostri azionisti, dipendenti, partner e clienti. Riponiamo la massima fiducia in Jensen e non vediamo l'ora di collaborare con lui mentre riprende la guida dell'azienda. Siamo grati a Colette Kress per l'eccellente lavoro svolto nel ruolo di ceo ad interim, che si è aggiunto alle sue responsabilità permanenti come Chief financial officer», ha dichiarato Harvey C. Jones, presidente del consiglio di amministrazione.

Il Cda ha aggiunto che il comitato indipendente che sta conducendo un’indagine continuerà il proprio lavoro «fino alla sua conclusione» e che «Huang sostiene pienamente l’indagine e si è impegnato a collaborare».

«Sono onorato di tornare e di guidare una delle aziende tecnologiche più rilevanti al mondo, proprio all'inizio di una nuova rivoluzione industriale. Accolgo questa responsabilità con la massima umiltà e un rinnovato impegno. Desidero ringraziare il consiglio di amministrazione per la fiducia e per il lavoro svolto durante questo processo. Sono particolarmente grato a Harvey Jones per la sua leadership in qualità di presidente, nonché a Colette Kress e al nostro team dirigenziale per aver guidato Nvidia in questo periodo. Esprimo inoltre la mia profonda gratitudine ai nostri dipendenti, agli azionisti, ai leader del settore e ai partner in tutto il mondo per il loro straordinario sostegno. Soprattutto, sono riconoscente per l'amore e il supporto della mia famiglia. Non vedo l'ora di tornare al lavoro», è il commento invece di Jensen Huang.

Trump approva

A stretto giro è arrivata la reazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: «Il Cda di Nvidia ha preso la decisione giusta e opportuna. Il paese ha bisogno della leadership di Jensen in Nvidia per garantire il successo e la prosperità non solo dell’azienda, ma dell’economia americana. Il governo degli Stati Uniti non ha motivo di ritenere che il ritorno di Jensen in Nvidia rappresenti un rischio per la sicurezza nazionale», ha scritto sul suo social Truth.

«Il procuratore generale ha confermato che il governo statunitense non dispone di prove che dimostrino che egli abbia tenuto una condotta illecita. A titolo personale, ho avuto modo di conoscere Jensen e posso affermare che è un grande patriota e un tesoro nazionale. A parte ciò, Nvidia dovrebbe proseguire la sua approfondita indagine interna sul rispetto da parte dell’azienda dei controlli sulle esportazioni statunitensi, al fine di garantire che essa adempia ai propri obblighi legali e al proprio dovere patriottico di proteggere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Congratulazioni a Jensen, al consiglio di amministrazione di Nvidia, al popolo degli Stati Uniti e, in effetti, al mondo intero!».

Anche il fondatore di Tesla, Elon Musk, ha accolto con favore la decisione del Cda di Nvidia: «L'errore è stato corretto», ha scritto su X.

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