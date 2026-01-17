Il presidente degli Stati Uniti, sul suo social Truth, parla di «pericolo per la sicurezza». Le tariffe al 10% saranno applicate a Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Olanda e Finlandia. Dal 1° giugno saliranno al 25% e verranno pagate «fino all’accordo per l'acquisto della Groenlandia. Stati Uniti pronti a negoziare»
Con un post sul suo social Truth, Donald Trump ha annunciato dazi ai paesi europei che hanno mandato truppe in Groenlandia. Nell’elenco non c’è dunque l’Italia. Le tariffe, del 10%, saranno imposte dal primo febbraio a Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Finlandia. Inoltre, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti, «dal 1° giugno 2026 queste tariffe saliranno al 25%» e verranno pagate «fino al momento in cui non verrà raggiunto un accordo per l'acquisto completo e totale della Groenlandia».
«Abbiamo sovvenzionato la Danimarca, e tutti i paesi dell'Unione europea, e altri, per molti anni, non applicando loro dazi doganali o altre forme di remunerazione. Ora, dopo secoli, è tempo che la Danimarca restituisca: la pace mondiale è in gioco! Cina e Russia vogliono la Groenlandia, e non c'è nulla che la Danimarca possa fare al riguardo», ha scritto il presidente Usa. «Attualmente hanno due slitte trainate da cani come protezione, una delle quali è stata aggiunta di recente. Solo gli Stati Uniti d'America, sotto la guida del presidente Donald J. Trump, possono partecipare a questo gioco, e con grande successo! Nessuno toccherà questo sacro pezzo di terra, soprattutto perché è in gioco la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e del mondo intero».
«Oltre a tutto il resto, Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia si sono recati in Groenlandia, per scopi ignoti. Questa è una situazione molto pericolosa per la sicurezza, la protezione e la sopravvivenza del nostro pianeta. Questi paesi, che stanno giocando a questo gioco molto pericoloso, hanno messo in gioco un livello di rischio che non è sostenibile. Pertanto, è imperativo che, al fine di proteggere la pace e la sicurezza globali, vengano adottate misure severe affinché questa situazione potenzialmente pericolosa termini rapidamente e senza incertezze».
Solo un giorno fa Trump aveva paventato la possibilità di imporre dazi «ai paesi che non collaborano sulla Groenlandia». Oggi è arrivato l’annuncio via social dell’entità delle tariffe. Con un’apertura a una “trattativa”: «Gli Stati Uniti d’America sono immediatamente aperti a negoziare con la Danimarca e/o con uno qualsiasi dei paesi che hanno messo così tanto a rischio, nonostante tutto ciò che abbiamo fatto per loro, inclusa la massima protezione, nel corso di molti decenni».
