La Nabu indaga su una presunta organizzazione criminale che coinvolgerebbe un alto funzionario della presidenza, parlamentari ed esponenti di una banca statale. Tra i nomi ci sono Iryna Mudra, Vadym Stolar e Maksym Mykytas

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L’anticorruzione ucraina indaga su una presunta organizzazione criminale che coinvolgerebbe un alto funzionario dell’Ufficio presidenziale, parlamentari ed esponenti di una banca statale. Secondo fonti investigative, sono state effettuate perquisizioni anche in locali riconducibili alla vicecapo dell’Ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Iryna Mudra, e al deputato Vadym Stolar.

Secondo quanto riporta il Kyiv Independent, infatti, l’Ufficio nazionale anticorruzione (Nabu) sta perquisendo locali riconducibili a Iryna Mudra, vicecapo dell’Ufficio presidenziale, e a Vadym Stolar, membro del Parlamento. «Un’operazione speciale per smascherare un’organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino e che coinvolge alti funzionari dell’Ufficio del presidente», si legge in una nota della Nabu.

L’organizzazione sarebbe accusata di aver riciclato 150 milioni di grivne, circa 3,4 milioni di dollari, utilizzati per pagare la cauzione di un indagato nell’ambito dell’operazione Midas. Tra le persone coinvolte, indicate per ruolo dalla Nabu, figurerebbero un vice capo dell’Ufficio presidenziale, un parlamentare, un ex parlamentare, l’amministratore delegato e il presidente del consiglio di sorveglianza di una banca statale.

I precedenti

A dicembre, la Nabu aveva accusato cinque parlamentari della fazione Servitore del Popolo di aver ricevuto denaro in cambio di voti parlamentari. Nello stesso mese, l’Ufficio aveva perquisito i locali di un assistente di David Arakhamia, leader della fazione parlamentare di Servitore del Popolo. Anche il quotidiano Ukrainska Pravda ha riferito che, all’inizio di luglio, la Nabu aveva ottenuto un’ordinanza del tribunale che le consentiva di prelevare campioni biologici dall’assistente di Arakhamia nell’ambito dell’indagine sui presunti pagamenti in contanti ai parlamentari.

«Posso confermare che la Nabu sta conducendo attività investigative nella mia abitazione», ha scritto Stolar su Facebook: «Sto collaborando pienamente con l’Ufficio e non sto ostacolando in alcun modo il lavoro delle forze dell’ordine». Secondo il Kyiv Independent, l’Ufficio sta anche perquisendo locali collegati a Maksym Mykytas, ex membro del Parlamento, e alla banca statale Sense Bank.

Gli uomini al centro dell’indagine

Mudra è responsabile delle questioni relative al sistema giudiziario e alla riforma della giustizia nell’Ufficio del presidente Zelensky. Secondo i mandati di perquisizione citati dal Kyiv Independent, gli investigatori ritengono che avrebbe dovuto organizzare il reperimento dei 150 milioni di grivne destinati alla cauzione dell’ex ministro dell’Energia e della Giustizia Herman Halushchenko, indagato nell’operazione Midas. Gli stessi documenti sostengono che persone non identificate dell’Ufficio presidenziale le avrebbero affidato anche il compito di portare Sense Bank sotto il controllo dell’Ufficio presidenziale.

Stolar ha rappresentato in Parlamento la fazione filorussa Piattaforma di Opposizione – Per la Vita fino alla sua messa al bando durante l’invasione russa del 2022. Ora rappresenta il gruppo Restaurazione dell’Ucraina, nato in larga parte da ex membri della precedente formazione. È stato inoltre collegato a diversi controversi progetti immobiliari a Kyiv, nonché a un sistema che avrebbe truffato centinaia di acquirenti di case negli anni Duemila, secondo giornalisti investigativi. Stolar ha sempre negato le accuse di illeciti.

Durante la presidenza di Petro Poroshenko, alcuni media ucraini definivano Stolar il «sindaco di fatto di Kyiv» a causa della sua influenza in città. Secondo il progetto investigativo Bihus.info, Stolar avrebbe inoltre avviato una collaborazione con Artem Kolyubayev, ex socio in affari dell’ex capo dell’Ufficio presidenziale Andriy Yermak.

Mykytas, un altro obiettivo delle perquisizioni, ha diretto la società di costruzioni statale Ukrbud dal 2010 al 2016 ed è stato parlamentare della fazione Volontà del Popolo dal 2016 al 2019. Mykytas è stato accusato in due casi di appropriazione indebita, nel 2019 e nel 2023, e in un caso di corruzione nel 2022.

Nel 2020, gli avvocati di Mykytas hanno accusato la polizia di aver fabbricato prove in un procedimento penale per costringerlo a ritirare la testimonianza resa contro il vice capo dell’Ufficio presidenziale Oleh Tatarov nell’ambito di un’indagine separata. La polizia ha negato le accuse. Dopo essere stato incriminato e arrestato, Mykytas ha di fatto ritirato le accuse contro Tatarov. Tatarov fu coinvolto in un’indagine per corruzione nel 2020, ma il procedimento è stato successivamente smantellato e chiuso nel 2022.

Il legame con Energoatom

Sense Bank, anch’essa interessata dalle perquisizioni, sarebbe coinvolta anche nell’operazione Midas. Secondo gli investigatori, la banca sarebbe stata utilizzata per trasferire parte dei 150 milioni di grivne destinati alla cauzione di Halushchenko, accusato nell’ambito del presunto sistema di corruzione da circa 100 milioni di dollari legato al monopolio nucleare statale Energoatom.

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