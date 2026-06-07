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Le forze statunitensi hanno abbattuto due droni d’attacco iraniani che, secondo il Centcom, minacciavano il traffico marittimo internazionale nello Stretto di Hormuz. In un post su X, il Comando centrale americano ha scritto che le truppe statunitensi in Medio Oriente «restano pronte a continuare a difendersi dall’aggressione iraniana».

Fosforo bianco sul Libano

Intanto cresce l’attenzione sul fronte libanese. Gruppi per i diritti umani e il New York Times sostengono di aver documentato l’uso da parte di Israele del fosforo bianco in aree civili del Libano, una sostanza che può causare gravi ustioni, problemi respiratori e la morte. Secondo il quotidiano americano, Israele avrebbe utilizzato fosforo bianco nella città di Nabatieh il 30 maggio, come mostrerebbero video pubblicati sui social.

Gli attacchi israeliani nel sud del Libano sono proseguiti durante la notte si sabato 6 giugno e nelle prime ore della mattina di domenica 7 giugno. Secondo l’Agenzia nazionale di stampa libanese citata da Al Jazeera. Sono stati segnalati raid su Qalawiya, al-Qatrani, Byblos, Rihan e Deir Kifa, oltre a bombardamenti di artiglieria su Barashit, Chaqra, al-Mansouri e Bayt al-Sayyad. Il ministero della Salute di Beirut ha riferito che l’attacco israeliano di ieri a Saksakiyeh, nel distretto di Sidone, ha causato due morti e 22 feriti, tra cui tre bambini e una donna.

Il nodo dei beni iraniani congelati

Sul piano negoziale, resta aperto il nodo dei beni iraniani congelati. Secondo Reuters, il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent intende mettere quei beni a disposizione degli stati arabi del Golfo Persico per compensarli dei danni causati dagli attacchi di Teheran, passati e futuri. Il dossier è anche uno dei punti cruciali della trattativa con Washington: Mohsen Rezaei, consigliere della Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei, ha dichiarato alla Cnn che lo sblocco di 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati è centrale nel negoziato con gli Stati Uniti.

Idf, ucciso anche il secondo sospetto Le Forze di sicurezza israeliane (Idf) hanno eliminato anche il secondo sospetto coinvolto nella spararoria nella regione di Sharon, nel centro di Israele. Lo ha reso noto la polizia israeliana, che ha identificato il primo attentatore neutralizzato in un cittadino arabo-israeliano residente a Tayibe. L'uomo era noto alla polizia e aveva precedenti penali. Sparatoria in Israele, un morto e 4 feriti È di un morto e quattro feriti, uno dei quali ricoverato in gravi condizioni, il bilancio di una sparatoria avvenuta in una stazione di servizio nel centro di Israele. Lo ha riferito la polizia israeliana, che afferma di aver "neutralizzato" l'aggressore e ha definito l'attacco un caso di "terrorismo".

La sparatoria è avvenuta a Kokhav Yair, una città israeliana al confine con la Cisgiordania occupata. "Le forze di polizia, durante le ricerche, hanno individuato il veicolo sospettato di essere coinvolto nell'attacco e neutralizzato il presunto terrorista responsabile", si legge nel comunicato, secondo il quale gli agenti sono alla ricerca di eventuali complici dell'aggressore, che era a bordo di un'auto quando aveva aperto il fuoco Media, "attacchi israeliani contro il sud del Libano proseguiti tutta la notte" Gli attacchi israeliani contro il sud del Libano sono proseguiti durante la notte e nelle prime ore di questa mattina, secondo quando riporta l'Agenzia nazionale di stampa libanese (Nna), citata da Al Jazeera. Tra questi figurano attacchi aerei contro la città di Qalawiya all'alba e contro le città di al-Qatrani, Byblos e Rihan nel distretto di Jezzine durante la notte. Anche la città di Deir Kifa, nel distretto di Tiro, è stata bombardata, mentre Barashit e Chaqra, nello stesso distretto, sono state sottoposte a bombardamenti di artiglieria intermittenti durante la notte. La Nna ha inoltre riferito di bombardamenti di artiglieria nelle città di al-Mansouri e Bayt al-Sayyad, nel distretto di Tiro. Libano: due morti e 22 feriti in attacco israeliano L'attacco israeliano di ieri alla città libanese di Saksakiyeh ha causato due morti e 22 feriti, tra cui tre bambini e una donna. Lo riporta il ministero della Salute di Beirut. Saksakiyeh si trova nel distretto di Sidone, nel Sud del Libano Libano, Hezbollah rivendica attacchi a centri comando Israele Hezbollah ha affermato di aver attaccato con droni "centri di comando" israeliani nella città libanese di Naqoura. Lo riporta Al Jazeera. I miliziani sciiti hanno inoltre rivendicato attacchi contro truppe israeliane nella città di Haddatha e vicino il castello di Beaufort. Iran, media: Usa vogliono risarcire Stati Golfo con beni Teheran Il segretario Usa al Tesoro, Scott Bessent, intende mettere i beni iraniani congelati a disposizione degli Stati arabi del Golfo Persico per compensarli dei danni causati dagli attacchi di Teheran, passati e futuri. È quanto apprende Reuters da fonti ben informate.

Bessent, prosegue Reuters, avrebbe chiesto ai suoi funzionari di valutare l'entità dei danni già subiti in modo da calcolare l'ammontare del possibile risarcimento. Il Tesoro, riferisce un'altra fonte al New York Post, utilizzera' "tutti gli strumenti disponibili per consentire che tutte le risorse iraniane siano messe a disposizione dei nostri alleati del Golfo per sostenere la ricostruzione e le riparazioni per eventuali danni futuri causati dall'Iran". Ieri Mohsen Rezaei, un consigliere della Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei, aveva dichiarato alla Cnn che lo sblocco di beni iraniani congelati per 24 miliardi di dollari era uno dei punti cruciali della trattativa con gli Usa. Iran, Usa abbattono 2 droni iraniani nello Stretto di Hormuz Nuova escalation di tensioni in Medio Oriente. Sabato sera l'esercito degli Stati Uniti ha abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano le navi mercantili in transito nello Stretto di Hormuz. "Oggi le forze statunitensi in Medio Oriente hanno intercettato e distrutto due droni d'attacco iraniani che rappresentavano una minaccia per il traffico marittimo internazionale nello Stretto di Hormuz", ha comunicato il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) tramite un post su X, aggiungendo che le truppe americane restano pronte a difendersi da ogni aggressione da parte di Teheran. Libano, Nyt e attivisti, Israele usa fosforo bianco Gruppi per i diritti umani e il New York Times sostengono di aver documentato l'uso da parte di Israele del fosforo bianco su aree civili in Libano. Si tratta di una sostanza che puo' causare gravi ustioni, problemi respiratori e la morte. Secondo il quotidiano americano, Israele ha utilizzato fosforo bianco nella citta' libanese di Nabatieh il 30 maggio, e a confermarlo ci sarebbero video pubblicati sui social. Israele ha ripreso gli attacchi contro il gruppo Hezbollah, sostenuto dall'Iran, in Libano, poco dopo che Israele e Stati Uniti hanno attaccato l'Iran a fine febbraio. Il fosforo bianco non è vietato dal diritto internazionale, ma è illegale utilizzare questa sostanza chimica all'interno o nelle vicinanze di aree popolate, perché può provocare danni diffusi. Da decenni Israele viene accusato dalla comunita' internazionale per i diritti umani di impiegare questa sostanza in modi che mettono in pericolo i civili. "Può provocare ferite atroci, ferite che durano tutta la vita", ha dichiarato Ramzi Kaiss, ricercatore sul Libano per l'organizzazione non governativa internazionale Human Rights Watch. "Oppure causare la morte", ha aggiunto. Il New York Times sostiene che Israele abbia utilizzato fosforo bianco a Nabatieh, una città con una popolazione di circa 40 mila abitanti. Il giornale ha inoltre analizzato immagini che mostrerebbero l'uso di fosforo bianco vicino alla città di Tiro e di altre tre località a partire da marzo. Anche Human Rights Watch ha affermato di aver verificato in modo indipendente l'uso di armi incendiarie sopra abitazioni nel Libano meridionale il 3 marzo, e sostenuto che l'esercito israeliano aveva utilizzato questa sostanza in aree civili libanesi nel 2023 e nella Striscia di Gaza. Secondo Human Rights Watch, il fosforo bianco ha costretto civili libanesi che vivevano vicino al confine con Israele ad abbandonare le proprie case.

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