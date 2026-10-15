Il presidente ucraino esprime la propria rabbia per l’interruzione della condivisione di informazioni dell’intelligence da parte degli Stati Uniti. E per l’indebolimento di Starlink. Anche il proprietario di SpaceX interviene nella polemica e chiede le dimissioni di Zelensky

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«Lo stop è finito. Abbiamo chiuso». Così, in un'intervista al Financial Times, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la ripresa degli attacchi contro le raffinerie russe, dopo la sospensione richiesta di Washington. Già nella notte, secondo il governatore Pavel Malkov della regione russa di Ryazan droni ucraini avrebbero colpito un impianto petrolchimico causando un incendio e altri danni a strutture industriali.

Al centro della rottura con gli Usa c'è l’interruzione delle informazioni di intelligence americane, indispensabili per individuare in anticipo i missili russi e il rallentamento di Starlink, il sistema satellitare di SpaceX utilizzato dall'esercito ucraino. Musk ha replicato distinguendo Starlink da Starshield, la versione militare del sistema. Quest'ultima, ha precisato, è controllata dal governo americano e le eventuali restrizioni al suo utilizzo vengono decise dalle forze armate statunitensi.

Zelensky critica anche l'ammirazione di Trump per Putin e il riavvicinamento economico tra Washington e Mosca. Sullo sfondo, infatti, resta la decisione americana di allentare temporaneamente le sanzioni sul diesel russo, contestata da Kiev perché rischia di garantire nuove entrate al presidente della Federazione. Secondo Reuters, Washington sta valutando anche ulteriori deroghe per alcune navi della cosiddetta flotta ombra, nel tentativo di ridurre i costi del trasporto petrolifero.

Nella polemica, nella notte, è intervenuto anche Elon Musk, che su X ha chiesto apertamente le dimissioni del presidente ucraino: «Questo massacro continuerà. È ora che Zelensky se ne vada», ha scritto rispondendo a un post che commentava l'intervista rilasciata dal leader di Kiev al giornalista britannico Piers Morgan.

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