Il neosindaco ha ringraziato la sua famiglia e i suoi elettori dal quartier generale della campagna elettorale a Brooklyn. Ha risposto alle minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e rivolto un messaggio al suo oppositore Andrew Cuomo

false false

«Grazie, amici miei. Il sole sarà anche tramontato sulla nostra città stasera, ma come disse una volta Eugene Debs, "Vedo l'alba di un giorno migliore per l'umanità".

Fin da quando abbiamo memoria, i ricchi e i benestanti hanno sempre detto ai lavoratori di New York che il potere non appartiene a loro. Dita ammaccate per aver sollevato scatole sul pavimento del magazzino, palmi callosi per aver usato il manubrio della bicicletta delle consegne, nocche segnate da ustioni in cucina: queste non sono mani a cui è stato concesso di detenere il potere. Eppure, negli ultimi 12 mesi, avete osato raggiungere qualcosa di più grande. Stasera, contro ogni previsione, ce l'abbiamo fatta. Il futuro è nelle nostre mani. Amici miei, abbiamo rovesciato una dinastia politica.

Auguro ad Andrew Cuomo solo il meglio nella vita privata. Ma che questa sia l'ultima volta che pronuncio il suo nome, mentre voltiamo pagina su una politica che abbandona i molti e risponde solo a pochi. New York, stasera hai mantenuto la parola data. Un mandato per il cambiamento. Un mandato per un nuovo tipo di politica. Un mandato per una città che possiamo permetterci. E un mandato per un governo che mantiene esattamente questo.

Il 1° gennaio presterò giuramento come sindaco di New York. E questo grazie a voi. Quindi, prima di dire altro, devo dire questo: grazie. Grazie alla prossima generazione di newyorkesi che si rifiuta di accettare che la promessa di un futuro migliore sia una reliquia del passato.

Hai dimostrato che quando la politica ti parla senza condiscendenza, possiamo inaugurare una nuova era di leadership. Combatteremo per te, perché noi siamo te.

Oppure, come diciamo su Steinway, ana minkum wa alaikum.

Grazie a coloro che, così spesso dimenticati dalla politica della nostra città, hanno fatto proprio questo movimento. Parlo dei proprietari di bodegas yemeniti e delle nonne messicane. Dei tassisti senegalesi e delle infermiere uzbeke. Dei cuochi di Trinidad e Tobago e delle zie etiopi. Sì, zie.

A tutti i newyorkesi di Kensington, Midwood e Hunts Point, sappiate questo: questa città è la vostra città, e anche questa democrazia è vostra. Questa campagna riguarda persone come Wesley, un organizzatore del 1199 che ho incontrato fuori dall'ospedale di Elmhurst giovedì sera. Un newyorkese che vive altrove, che fa due ore di viaggio dalla Pennsylvania perché l'affitto è troppo caro in questa città.

Riguarda persone come la donna che ho incontrato sul Bx33 anni fa, che mi disse: "Amavo New York, ma ora è solo il posto in cui vivo". E riguarda persone come Richard, il tassista con cui ho fatto uno sciopero della fame di 15 giorni fuori dal Municipio, che ancora deve guidare il suo taxi sette giorni su sette. Mio fratello, ora siamo in Municipio.

Questa vittoria è per tutti loro. Ed è per tutti voi, gli oltre 100.000 volontari che hanno reso questa campagna una forza inarrestabile. Grazie a voi, renderemo questa città un luogo che i lavoratori possano amare e vivere di nuovo. Con ogni porta bussata, ogni firma di petizione raccolta e ogni conversazione duramente guadagnata, avete eroso il cinismo che è arrivato a definire la nostra politica.

Ora, so di avervi chiesto molto in quest'ultimo anno. Avete risposto ripetutamente alle mie chiamate, ma ho un'ultima richiesta. New York City, respirate questo momento. Abbiamo trattenuto il respiro più a lungo di quanto immaginiamo.

L'abbiamo trattenuta in previsione della sconfitta, l'abbiamo trattenuta perché l'aria ci è stata tolta dai polmoni troppe volte per poterle contare, l'abbiamo trattenuta perché non possiamo permetterci di espirare. Grazie a tutti coloro che si sono sacrificati così tanto. Stiamo respirando l'aria di una città che è rinata.

Al team della mia campagna elettorale, che ci ha creduto quando nessun altro ci credeva e che ha preso un progetto elettorale e lo ha trasformato in molto di più: non riuscirò mai a esprimere la profondità della mia gratitudine. Ora potete dormire.

Ai miei genitori, mamma e papà: mi avete reso l'uomo che sono oggi. Sono così orgoglioso di essere vostro figlio. E alla mia incredibile moglie, Rama, Hayati : non c'è nessuno che vorrei avere al mio fianco in questo momento, e in ogni momento.

A tutti i newyorkesi – che abbiate votato per me, per uno dei miei avversari o che siate rimasti troppo delusi dalla politica per votare – grazie per l'opportunità di dimostrarmi degno della vostra fiducia. Mi sveglierò ogni mattina con un unico scopo: rendere questa città migliore per voi rispetto al giorno prima.

Molti pensavano che questo giorno non sarebbe mai arrivato, temevano che saremmo stati condannati solo a un futuro di meno, con ogni elezione che ci avrebbe semplicemente relegato a più di quello che già avevamo.

E c'è chi oggi considera la politica troppo crudele perché la fiamma della speranza possa ancora ardere. New York, abbiamo risposto a queste paure.

Stasera abbiamo parlato con voce chiara. La speranza è viva. La speranza è una decisione che decine di migliaia di newyorkesi hanno preso giorno dopo giorno, volontariato dopo volontariato, nonostante gli attacchi pubblicitari. Più di un milione di noi si è presentato nelle nostre chiese, nelle palestre, nei centri comunitari, mentre riempivamo il libro mastro della democrazia.

E mentre votavamo da soli, abbiamo scelto la speranza insieme. La speranza contro la tirannia. La speranza contro i grandi soldi e le piccole idee. La speranza contro la disperazione. Abbiamo vinto perché i newyorkesi si sono concessi la speranza che l'impossibile potesse essere reso possibile. E abbiamo vinto perché abbiamo insistito sul fatto che la politica non sarebbe più stata qualcosa che ci veniva fatto. Ora è qualcosa che facciamo.

In piedi davanti a voi, penso alle parole di Jawaharlal Nehru: "Arriva un momento, ma raro nella storia, in cui passiamo dal vecchio al nuovo, in cui un'epoca finisce e in cui l'anima di una nazione, a lungo repressa, trova espressione".

Stasera siamo usciti dal vecchio per entrare nel nuovo. Parleremo quindi, con chiarezza e convinzione inequivocabili, di cosa ci riserverà questa nuova era e a chi.

Questa sarà un'epoca in cui i newyorkesi si aspetteranno dai loro leader una visione coraggiosa di ciò che realizzeremo, piuttosto che un elenco di scuse per ciò che siamo troppo timidi per tentare. Al centro di questa visione ci sarà il programma più ambizioso per affrontare la crisi del costo della vita che questa città abbia mai visto dai tempi di Fiorello La Guardia: un programma che congelerà gli affitti per oltre due milioni di inquilini con affitto stabilizzato, renderà gli autobus veloci e gratuiti e fornirà un servizio di assistenza all'infanzia universale in tutta la nostra città.

Tra qualche anno, il nostro unico rammarico sarà che questo giorno ha tardato ad arrivare. Questa nuova era sarà un'era di incessante miglioramento. Assumeremo migliaia di insegnanti in più. Ridurremo gli sprechi derivanti da una burocrazia satura. Lavoreremo instancabilmente per far brillare di nuovo le luci nei corridoi dei complessi residenziali della NYCHA, dove a lungo si sono spente.

Sicurezza e giustizia andranno di pari passo mentre collaboriamo con gli agenti di polizia per ridurre la criminalità e creare un Dipartimento per la Sicurezza della Comunità che affronti a testa alta la crisi della salute mentale e la crisi dei senzatetto. L'eccellenza diventerà l'aspettativa in tutto il governo, non l'eccezione. In questa nuova era che ci creiamo, ci rifiuteremo di permettere a coloro che trafficano in divisioni e odio di metterci gli uni contro gli altri.

In questo momento di oscurità politica, New York sarà la luce. Qui, crediamo nel difendere coloro che amiamo, che tu sia un immigrato, un membro della comunità trans, una delle tante donne nere che Donald Trump ha licenziato da un incarico federale, una madre single che aspetta ancora che il costo della spesa scenda, o chiunque altro si trovi con le spalle al muro. La tua lotta è anche la nostra.

E costruiremo un Municipio che resti saldo al fianco degli ebrei newyorkesi e non vacilli nella lotta contro il flagello dell'antisemitismo. Un luogo in cui gli oltre un milione di musulmani sappiano di appartenere, non solo nei cinque distretti di questa città, ma anche nelle stanze del potere.

New York non sarà più una città in cui si può trafficare con l'islamofobia e vincere le elezioni. Questa nuova era sarà caratterizzata da una competenza e una compassione che per troppo tempo sono state in conflitto tra loro. Dimostreremo che non esiste problema troppo grande per essere risolto dal governo, né preoccupazione troppo piccola per non essere presa in considerazione.

Per anni, i cittadini del Municipio hanno aiutato solo chi poteva aiutarli. Ma il 1° gennaio daremo vita a un'amministrazione cittadina che aiuterà tutti.

Ora, so che molti hanno ascoltato il nostro messaggio solo attraverso il prisma della disinformazione. Decine di milioni di dollari sono stati spesi per ridefinire la realtà e convincere i nostri vicini che questa nuova era è qualcosa che dovrebbe spaventarli. Come spesso accade, la classe dei miliardari ha cercato di convincere coloro che guadagnano 30 dollari all'ora che i loro nemici sono coloro che guadagnano 20 dollari all'ora.

Vogliono che la gente si scontri tra di noi, in modo da distrarci dal lavoro di ricostruzione di un sistema ormai in rovina. Ci rifiutiamo di lasciare che siano loro a dettare ulteriormente le regole del gioco. Possono giocare secondo le stesse regole del resto di noi.

Insieme, daremo inizio a una generazione di cambiamento. E se abbracciamo questo nuovo corso coraggioso, invece di rifuggirlo, potremo rispondere all'oligarchia e all'autoritarismo con la forza che temono, non con l'appeasement che bramano.

Dopotutto, se c'è qualcuno che può mostrare a una nazione tradita da Donald Trump come sconfiggerlo, è proprio la città che lo ha generato. E se c'è un modo per terrorizzare un despota, è smantellare le condizioni stesse che gli hanno permesso di accumulare potere.

Non è solo così che fermeremo Trump; è così che fermeremo anche il prossimo. Quindi, Donald Trump, visto che so che mi stai guardando, ho quattro parole per te: alza il volume.

Chiederemo conto ai proprietari di casa infedeli perché i Donald Trump della nostra città si sono abituati fin troppo bene ad approfittarsi dei loro inquilini. Porremo fine alla cultura della corruzione che ha permesso a miliardari come Trump di evadere le tasse e sfruttare le agevolazioni fiscali. Staremo al fianco dei sindacati e amplieremo le tutele del lavoro perché sappiamo, proprio come Donald Trump, che quando i lavoratori godono di diritti incrollabili, i datori di lavoro che cercano di estorcerli diventano davvero molto piccoli.

New York rimarrà una città di immigrati: una città costruita da immigrati, alimentata da immigrati e, da stasera, guidata da un immigrato.

Quindi ascoltami, Presidente Trump, quando dico questo: per arrivare a uno qualsiasi di noi, dovrai passare attraverso tutti noi. Quando entreremo in Municipio tra 58 giorni, le aspettative saranno alte. Le soddisferemo. Un grande newyorkese una volta disse che mentre si fa campagna elettorale in poesia, si governa in prosa.

Se questo deve essere vero, che la prosa che scriviamo continui a essere in rima e che costruiamo una città splendente per tutti. E dobbiamo tracciare un nuovo percorso, audace quanto quello che abbiamo già percorso. Dopotutto, la saggezza convenzionale vi direbbe che sono ben lungi dall'essere il candidato perfetto.

Sono giovane, nonostante i miei sforzi per invecchiare. Sono musulmano. Sono un socialista democratico. E, cosa più grave, mi rifiuto di scusarmi per tutto questo.

Eppure, se stasera ci insegna qualcosa, è che le convenzioni ci hanno frenato. Ci siamo inchinati all'altare della cautela e abbiamo pagato un prezzo altissimo. Troppi lavoratori non riescono a riconoscersi nel nostro partito e troppi tra noi si sono rivolti a destra per trovare risposte al perché sono stati lasciati indietro.

Lasceremo la mediocrità nel nostro passato. Non dovremo più aprire un libro di storia per avere la prova che i Democratici possono osare di essere grandi.

La nostra grandezza sarà tutt'altro che astratta. La percepirà ogni inquilino con l'affitto stabilizzato che si sveglia il primo giorno di ogni mese sapendo che l'importo che pagherà non è aumentato vertiginosamente rispetto al mese precedente. La percepirà ogni nonno che può permettersi di rimanere nella casa per cui ha lavorato e i cui nipoti vivono nelle vicinanze perché il costo dell'asilo nido non li ha mandati a Long Island.

Lo sentirà la madre single che si sente al sicuro durante il tragitto casa-lavoro e il cui autobus è abbastanza veloce da non dover correre a prendere i bambini a scuola per arrivare in orario al lavoro. E lo sentirà quando i newyorkesi apriranno i giornali la mattina e leggeranno titoli di successo, non di scandalo.

Ciò che più conta sarà la sensazione che proverà ogni newyorkese quando la città che ama finalmente ricambierà il suo amore.

Insieme, New York, congeleremo l' affitto! Insieme, New York, renderemo gli autobus veloci e... [gratuiti!] Insieme, New York, garantiremo l'assistenza universale... [all'infanzia!]

Lasciamo che le parole che abbiamo pronunciato insieme, i sogni che abbiamo sognato insieme, diventino il programma che realizziamo insieme. New York, questo potere, è tuo. Questa città ti appartiene.

Grazie.»

© Riproduzione riservata