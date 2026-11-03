Nuovo scandalo su Infantino: una domestica senza documenti nella sua casa di Miami, pagata dalla Fifa

Il presidente ha avuto una colf senza un regolare permesso di lavoro né di residenza negli Stati Uniti, pagata per oltre due anni attraverso un posto di lavoro fittizio nel massimo organismo del calcio. Domani ha avuto accesso a documenti che potrebbero comportare accuse penali: c’è chi chiede ora un’indagine federale. Infantino è considerato un sostenitore di Trump, che però usa il pugno duro sui lavoratori irregolari