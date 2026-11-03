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Nuovo scandalo su Infantino: una domestica senza documenti nella sua casa di Miami, pagata dalla Fifa

Valerio Moggia
03 novembre 2026 • 11:30
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Il presidente della Fifa, Gianni Infantino (FOTO EPA)
Il presidente della Fifa, Gianni Infantino (FOTO EPA)
Il presidente della Fifa, Gianni Infantino (FOTO EPA)

Il presidente ha avuto una colf senza un regolare permesso di lavoro né di residenza negli Stati Uniti, pagata per oltre due anni attraverso un posto di lavoro fittizio nel massimo organismo del calcio. Domani ha avuto accesso a documenti che potrebbero comportare accuse penali: c’è chi chiede ora un’indagine federale. Infantino è considerato un sostenitore di Trump, che però usa il pugno duro sui lavoratori irregolari 

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha avuto alle sue dipendenze una domestica senza un regolare permesso di lavoro né di residenza negli Stati Uniti, pagandola inoltre attraverso un posto di lavoro fittizio alla Fifa. Domani ha avuto accesso a documenti che mettono in luce delle circostanze che potrebbero comportare accuse penali nei confronti di Infantino negli Usa, dove risiede con la famiglia dal 2024. Nei primi mesi di quell’anno, il presidente della Fifa e sua moglie, Leena Al-Ashqar

Valerio Moggia
Valerio Moggia
Valerio Moggia

Nato a Novara nel 1989, è da sempre appassionato di calcio, storia e fenomeni sociali. Dal 2017 cura il progetto Pallonate in Faccia, un sito che si occupa di temi politici e storici legati al calcio; dal 2021 è anche un podcast. Ha scritto per siti come Vice Italia, Rivista Undici, Valigia Blu, Linkiesta, InsideOver, l’Ultimo Uomo, Domani e Il Post. Nel 2020 ha pubblicato per UltraSport Storia popolare del calcio. Uno sport di esuli, immigrati e lavoratori. Nel 2022, per lo stesso editore, ha pubblicato La Coppa del Morto. Storia di un Mondiale che non dovrebbe esistere, incentrato sulle violazioni dei diritti umani in occasione dei Mondiali in Qatar. Nel 2025, per People, è uscito Il calcio è politica. Lo sport come antidoto al nazionalismo.