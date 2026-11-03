Nuovo scandalo su Infantino: una domestica senza documenti nella sua casa di Miami, pagata dalla Fifa

Il presidente ha avuto una colf senza un regolare permesso di lavoro né di residenza negli Stati Uniti, pagata per oltre due anni attraverso un posto di lavoro fittizio nel massimo organismo del calcio. Domani ha avuto accesso a documenti che potrebbero comportare accuse penali: c’è chi chiede ora un’indagine federale. Infantino è considerato un sostenitore di Trump, che però usa il pugno duro sui lavoratori irregolari
Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha avuto alle sue dipendenze una domestica senza un regolare permesso di lavoro né di residenza negli Stati Uniti, pagandola inoltre attraverso un posto di lavoro fittizio alla Fifa. Domani ha avuto accesso a documenti che mettono in luce delle circostanze che potrebbero comportare accuse penali nei confronti di Infantino negli Usa, dove risiede con la famiglia dal 2024. Nei primi mesi di quell’anno, il presidente della Fifa e sua moglie, Leena Al-Ashqar