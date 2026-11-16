Dopo il rifiuto di Wenger, in vista del voto di marzo Čeferin candida il presidente della Federazione francese, contestato in patria e fino a pochi mesi fa vicino all'attuale numero uno del calcio mondiale. La nomination appare poco solida. Ma la confederazione europea, in realtà, ha un altro obiettivo

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La Uefa ha il suo candidato per sfidare Gianni Infantino alla presidenza della Fifa. Sarà Philippe Diallo, 63enne presidente della Federcalcio francese (Fff), a candidarsi per l’elezione del prossimo marzo, come confermato nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 novembre, nell’incontro del Comitato esecutivo del massimo organismo europeo del calcio.

Che la confederazione europea volesse presentare un proprio nome contro Infantino era cosa nota almeno dalla fine di luglio. Nel momento in cui è stato rivelato il discusso piano Ffe, è diventato chiaro che la Uefa avrebbe fatto di tutto per impedire la rielezione del dirigente sportivo svizzero che guida il calcio internazionale dal 2016. Sono seguiti mesi di scontri e polemiche, ma senza che emergessero nomi sicuri per sfidare Infantino.

A farsi subito da parte erano stati lo stesso presidente della Uefa, Aleksander Čeferin, non interessato ad abbandonare un ruolo di grande potere alla guida del calcio europeo, e il suo braccio destro Nasser Al-Khelaïfi, presidente dell’European football clubs. Nei mesi successivi era svanita anche l’ipotesi di Victor Montagliani, il presidente canadese della Concacaf, la confederazione del calcio del Nord e Centro America. Quindi, nelle ultime settimane, si era iniziato a parlare addirittura di Arsène Wenger. Ma l’ex allenatore dell’Arsenal, 77 anni e dal 2019 stretto collaboratore di Infantino alla Fifa, non è mai stato convinto.

La Uefa ha fatto a lungo pressioni su di lui per spingerlo a candidarsi, pensando di sfruttare il suo prestigio internazionale come un fattore unificante contro l’attuale presidente, ma Wenger è stato irremovibile. Alla fine, sabato sera è stato chiaro che il francese non aveva alcuna intenzione di correre all’elezione del prossimo marzo, e ciò ha innescato una frenetica caccia della Uefa a un’alternativa credibile.

Le critiche a Diallo

Con la scadenza per presentare le candidature fissata a mercoledì 18 novembre, pochi nomi sono rimasti sul tavolo. A Čeferin era stata proposta l’opzione di una figura prestigiosa del calcio africano e di fama internazionale, ma il presidente della Uefa l’ha rifiutata, preferendo un candidato proveniente dalla sua confederazione. Alla fine, sono rimasti in gioco solo due nomi: Diallo e l’ungherese Sándor Csányi, vicepresidente della Fifa e tesoriere della Uefa. E la scelta è caduta sul francese.

Il nome di Diallo avrebbe però sollevato un certo scetticismo nell’ambiente del calcio europeo, considerando le critiche ricevute in questi tre anni alla guida della Fff. Per esempio, Diallo è stato contestato per la mancata chiarezza sulla successione alla panchina della Nazionale. In più, è stato accusato per la sua incapacità di mettere un freno alla crisi del campionato francese, che da anni denota problemi economici e mancanza di riforme, specialmente sul tema dei diritti tv.

Oltre a questo, Diallo era stato spesso criticato dalla stampa francese, in passato, per una sua eccessiva vicinanza proprio a Infantino, che adesso dovrebbe sfidare per la guida della Fifa. La scorsa primavera era stato tra i presidenti federali che avevano inviato una lettera di sostegno a Infantino per la sua rielezione. Un sostegno ritirato solamente all’inizio di settembre, oltre due mesi dopo lo scoppio dello scandalo Ffe e quando praticamente tutti i membri della Uefa avevano già da tempo preso le distanze da Infantino.

Unica alternativa

In generale, la candidatura di Diallo non viene vista come particolarmente forte. In molti avrebbero preferito una figura proveniente dall’Africa o dall’Asia, per non dare l’idea che la Uefa abbia a cuore solamente gli interessi del calcio europeo, il più ricco a livello mondiale. Al contrario, la scelta di Diallo, che ha origini senegalesi da parte di padre, sembra denotare un certo tokenismo da parte della Uefa, che opta per un candidato apparentemente “globale”, per via delle origini africane, ma che nei fatti sarebbe facilmente controllabile da Čeferin.

Resta inoltre da capire se Diallo sarà davvero l’unico sfidante di Infantino. Il giapponese Kozo Tashima gode di un discreto supporto, ma probabilmente meno di quello che otterrebbe Diallo, e potrebbe decidere di farsi da parte. C’è poi anche l’ex calciatore svizzero Ramón Vega, ma non è sicuro che riesca a ottenere il sostegno di almeno cinque federazioni nazionali, requisito fondamentale per potersi candidare.

Diallo potrebbe quindi essere l’unico vero avversario dell’attuale presidente e, anche se la sua candidatura non sembra così forte, non si può escludere un suo successo. Più che su un nome di peso, la strategia della Uefa è orientata a costringere Infantino a farsi da parte prima del voto, a causa delle indagini su di lui in corso negli Stati Uniti.

I Democratici sono infatti al lavoro su questo fronte, e tra dicembre e gennaio potrebbero costringere Infantino a presentarsi davanti a una commissione del Congresso.

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