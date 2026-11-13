Il Nations Championship nasce per valorizzare le partite tra le grandi nazionali, ma Fiji e Giappone sono escluse dalla società che ne gestisce i ricavi. Le federazioni della seconda fascia chiedono di condividerli, mentre tra le fondatrici crescono i timori per le retrocessioni previste dal 2030. E in mezzo c'è anche l'Italia

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Il 4 luglio le Fiji hanno giocato in casa contro il Galles. Ma a Cardiff. Anche le altre due partite casalinghe, contro Inghilterra e Scozia, si sono disputate in Gran Bretagna. Il motivo? A Suva lo stadio supera di poco i 15mila posti e il nuovo Nations Championship ne richiede almeno 25mila. In Gran Bretagna, inoltre, le partite possono rendere molto di più. A Liverpool, secondo il presidente federale John Sanday, la sfida con l'Inghilterra ha prodotto oltre un milione e mezzo di sterline di ricavi lordi. Insomma, per finanziare il rugby figiano è stato necessario giocare in casa dall'altra parte del mondo.

Il caso delle Fiji racconta una trasformazione che riguarda il calendario, ma soprattutto il giro d’affari del rugby mondiale. Il Nations Championship trasforma le tradizionali sfide tra le nazionali europee e quelle dell'emisfero sud in un torneo vero e proprio, con una classifica e un titolo da assegnare, rendendo le partite più appetibili per televisioni e sponsor: riunisce le contendenti del Sei Nazioni, le quattro del Rugby Championship, Fiji e Giappone. Ognuna gioca sei partite, poi dal 27 al 29 novembre ci saranno le finali a Londra. I ricavi centralizzati spettano però alle dieci federazioni fondatrici, per ora riunite nel nome di F10, che venderanno insieme anche i diritti degli altri tornei. Le federazioni della seconda fascia chiedono quindi una quota dei ricavi, mentre alcune fondatrici temono le retrocessioni dal 2030. Il rugby cerca nuovi ricavi, ma sulla loro distribuzione riapre una vecchia frattura.

Il mercato delle grandi

Un'agenzia venderà insieme i diritti del Nations Championship, del Sei Nazioni, del Rugby Championship e dei tour dei British & Irish Lions. Restano esclusi i Mondiali. Gli accordi commerciali entreranno nel nuovo sistema dal 2028, quelli televisivi dal 2030, quando scadranno i contratti attuali. Chi comprerà i diritti avrà quindi un solo interlocutore, con la prospettiva di incassi maggiori.

Per le Fiji, però, partecipare al torneo e farne davvero parte sono due cose diverse. Sanday ha parlato di due milioni di dollari statunitensi di compenso, con cui pagare anche le spese; a questi si aggiunge la biglietteria britannica, al netto dei costi. Fiji e Giappone non partecipano invece alla ripartizione dei diritti centralizzati. Possono cioè giocare con le grandi, senza partecipare allo stesso modo ai loro affari.

L'Italia è tra le fondatrici dell’F10. Nel 2025 la Federazione ha superato i 52 milioni di euro di valore della produzione, 20 dal Sei Nazioni tra tv e biglietteria, pur chiudendo con quasi due milioni di disavanzo. Si capisce, quindi, perché la federazione voglia difendere quell'entrata. Il 7 novembre, però, gli azzurri hanno perso 66-7 contro il Sudafrica, subendo nove mete, e sono ultimi nel girone europeo. Per ora il loro posto nella società non dipende certo dai risultati sul campo.

Gli altri aspettano

World Rugby, l'organismo che governa il rugby mondiale, intanto, ha creato la Nations Cup per altre 12 nazionali, tra cui Georgia, Portogallo e Uruguay. Garantisce sei partite a testa, preziose per chi fatica a trovare avversari, ma non cancella la distanza economica con i big mondiali. Il Guardian conta oltre 80 accordi tv per il primo torneo, contro 13 per la Nations Cup. World Rugby e le federazioni minori chiedono quindi di vendere insieme i diritti dei due tornei e condividere i ricavi.

La distanza commerciale, però, non coincide sempre con quella sportiva. Nel 2022 la Georgia ha battuto Italia e Galles, ma il Sei Nazioni resta chiuso alle promozioni. Il Portogallo ha battuto le Fiji ai Mondiali 2023. I risultati aiutano a trovare pubblico e sponsor, ma senza accesso ai diritti dei grandi tornei il divario economico resta anche quando quello sportivo si accorcia.

La paura di retrocedere

Nel 2023 il Consiglio di World Rugby ha approvato il torneo con 41 voti favorevoli e dieci contrari, a condizione di introdurre promozioni e retrocessioni dal 2030. Le regole sono ancora da definire e alcune fondatrici cercano garanzie contro la discesa in seconda fascia. Abi Tierney, amministratrice delegata gallese, ha definito una eventuale retrocessione «cataclysmic», catastrofica.

La resistenza, del resto, è soprattutto economica. Chi retrocede continuerà a essere proprietario della società dei diritti? E chi sale parteciperà agli utili? Il Sei Nazioni ribadisce che le retrocessioni ci saranno, ma si tratta su un paracadute economico e alcune federazioni chiedono esenzioni. Secondo fonti presenti al voto del 2023 sentite dal Guardian, un'esenzione richiederebbe un nuovo voto di World Rugby.

Il 21 novembre l'Italia, ultima con zero punti dopo quattro partite, ospiterà a Udine le Fiji, ultime nell'altro girone e anch'esse senza punti, per l'ultima giornata del Nations Championship prima delle finali. Quest'anno non si retrocede, e le regole del 2030 sono ancora da scrivere. Per gli azzurri, al momento, è un affare. In attesa di risultati sul campo migliori.

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