Contro la Norvegia non c’era niente da fare, e si sapeva. Argento per la coppia Usa, in grande condizione. Per gli azzurri è la medaglia numero 25 in questa Olimpiade. Nella gara femminile quarto oro per la Svezia, l’Italia chiude all’ottavo posto

Ogni giorno il meglio di Milano-Cortina 2026 in un colpo d’occhio: risultati, medaglie, sorprese, record e protagonisti della giornata olimpica. Dalle piste alle piste di ghiaccio, un racconto essenziale e puntuale per non perdersi nulla dei Giochi. Qui tutte le altre puntate. "Cronache dal ghiaccio” è accompagnata ogni giorno da un’altra rubrica, “Oltre il traguardo”, che racconta invece una storia che nasce dai Giochi.

Il fondo azzurro raddoppia. A Lago di Tesero Federico Pellegrino e Elia Barp sono medaglia di bronzo nella Team sprint a tecnica libera. Oro alla Norvegia di Hedegart e del mostro Klaebo, e non c’erano dubbi, argento per gli statunitensi Ogden e Schumacher, in grande condizione. Per Klaebo è la quinta medaglia d’oro in questi Giochi, e l’inseguimento al record continua.

Quella del portabandiera azzurro, in coppia con Barp (già due volte sul podio in questa stagione), è la 25ª medaglia per l'Italia a questi Giochi: il conto parla di 9 ori, 4 argenti e 12 bronzi.

Nella team sprint femminile quarto oro (in cinque gare) per la Svezia (Jonna Sundlig-Maja Dahlqvist), argento per la Svizzera (Nadja Kaelin e Nadine Faehndrich) e bronzo per la Germania (Laura Gimmler e Coletta Rydzek) che brucia proprio la Norvegia nello sprint per il bronzo. Caterina Ganz e Iris de Martin Pinter chiudono ottave a 40"88. Rimane un'altra gara femminile: la 50 km con partenza in linea in stile classico di domenica.

