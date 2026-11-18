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«La sfida climatica ci impone un cambio di prospettiva: non è più sufficiente ridurre l’impatto ambientale delle nostre attività, ma occorre costruire sistemi economici e infrastrutturali in grado di affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici». É quanto ha dichiarato Pierfrancesco Latini - chief risk, sustainability & international officer di Acea, la multiutility italiana attiva nei settori idrico, energetico e ambientale - alla Cop31, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima in corso ad Antalya, in Turchia.

Durante il panel Delivering climate impact: the role of the italian climate fund in advancing investments and partnerships, a cui ha partecipato anche il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, Latini ha sottolineato come l’acqua, l’energia e le infrastrutture siano fattori strategici per la competitività dei territori e per il benessere delle persone che li abitano: «La Cop31 può contribuire a rafforzare il ruolo della sicurezza idrica nell’agenda climatica internazionale, perché il cambiamento climatico non è soltanto una questione ambientale, ma incide direttamente sulla competitività, sulla solidità operativa e finanziaria delle imprese e sulla capacità di sviluppo di lungo periodo». Per il chief risk, sustainability & international officer di Acea, infatti, la sicurezza idrica è una delle sfide centrali da superare per contrastare la crisi climatica. L’aumento delle temperature, l’intensificarsi delle siccità e degli eventi meteorologici estremi mettono a rischio la disponibilità di acqua, la produzione alimentare, gli ecosistemi e l’accesso a una risorsa essenziale per la vita. Così, garantire una gestione sostenibile ed equa delle risorse idriche diventa fondamentale per adattarsi agli effetti del riscaldamento globale, soprattutto nei territori più vulnerabili.

Per farlo, occorre mobilitare capitali pubblici e privati, promuovere partnership internazionali e favorire la creazione di competenze locali, si capisce ancora dalle parole di Latini e di Caterina Dentoni Litta, head of sustainability di Acea, che, sempre dalla Cop di Antalya, a margine del panel Accelerating global climate finance: launching the Clear fund model, in cui è intervenuta, ha evidenziato la rilevanza delle infrastrutture non solo energetiche ma anche idriche, per l’adattamento climatico: «La tecnologia e l'innovazione ci consentono di progettare e realizzare reti efficienti a basse emissioni. Per le reti esistenti, gli interventi di ammodernamento, riduzione delle perdite, digitalizzazione e l’utilizzo di energia rinnovabile ci consentono di gestire reti carbon neutral, con un importante contributo ai processi di decarbonizzazione del Paese». Per Acea, quindi, decarbonizzazione, resilienza delle infrastrutture, circolarità delle risorse, tutela dell’acqua, degli ecosistemi e della biodiversità sono gli obiettivi della strategia di transizione e adattamento climatico: le principali aree di intervento per ridurre il proprio impatto sul pianeta. E rappresentano i pilastri del modello industriale del gruppo, in Italia e nelle altre aree del mondo in cui la multiutility sta progressivamente consolidando la sua presenza grazie alle competenze sviluppate, negli anni, nella gestione delle infrastrutture e dei servizi essenziali.

«Anche quest’anno siamo a Cop31 per partecipare al dibattito su come gli operatori infrastrutturali e la finanza climatica possano accelerare i processi di transizione e decarbonizzazione», ha chiarito Dentoni Litta a proposito della presenza dell’azienda alla conferenza delle Nazioni Unite per il quarto anno consecutivo, convinta che, in uno scenario in cui gli effetti del cambiamento climatico fanno aumentare la pressione sulle infrastrutture e sulle risorse naturali, la sicurezza idrica non rappresenti più solo una priorità ambientale. Bensì una condizione essenziale anche per la qualità della vita delle persone.

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