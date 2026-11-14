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La crisi abitativa che ha portato a proteste in tutta Europa, in un continente in cui negli ultimi dieci anni i prezzi degli affitti sono aumentati del 25 per cento e quelli delle compravendite del 50 per cento. E il Piano casa varato dal governo, un programma da 10 miliardi di euro su un arco di dieci anni con l’obiettivo di rendere disponibili 100mila alloggi. Sono i temi al centro del panel “Costruire l’Italia, costruire gli italiani” all’evento “L’Italia di Domani” all’Ara Pacis, a Roma, che ha visto il fondatore e ceo di Add Capital Mario Abbadessa confrontarsi con Stefano Vergine.

«Il Piano casa si articola su tre pilastri, di cui due pubblici. Noi ci siamo candidati per il terzo pilastro, quello fatto con capitali privati. Add Capital ha raccolto un miliardo di euro con l’obiettivo di realizzare 10mila alloggi sia in vendita che in affitto soprattutto nelle grandi città e in alcuni distretti industriali – penso all’Emilia Romagna – dove si è creata un’assenza abitativa», ha detto Abbadessa, che guida una piattaforma indipendente di private equity e asset management immobiliare.

La società raccoglie capitali istituzionali per sviluppare progetti residenziali e immobiliari in Italia e in Europa, operando sia sul libero mercato sia nell’ambito del Piano casa voluto dal governo. È appunto in questa cornice che mira a realizzare i 10mila alloggi a impatto sociale e a prezzi accessibili nelle principali città italiane (tra cui Milano, Roma e Napoli), fungendo da operatore per il pilastro privato del Piano.

Tra il lavoro e la casa

«Il 70 per cento degli appartamenti avrà uno sconto in vendita o in affitto del 33 per cento. Magari 100mila case non sono sufficienti, ma intanto è più di quello che si è fatto negli ultimi 50 anni», ha rivendicato Abbadessa, che in passato ha guidato la divisione italiana di Hines, una delle più grandi società di investimento e gestione immobiliare al mondo. «È un piano pensato per i lavoratori, perché abbiamo un tema nuovo rispetto ai decenni passati: ci sono alcuni luoghi di eccellenza con tanto lavoro, studenti e turismo, ma in cui il costo della vita è sbilanciato».

L’esempio più immediato? «In una città come Milano un insegnante guadagna 1.700 euro al mese, ma un bilocale ne costa 1.200-1.300. Così quell’insegnante a Milano non ci può stare. Il problema non si risolve limitando la domanda – il numero di studenti o lavoratori – ma aumentando l’offerta. Un’offerta che deve essere adeguata, sostenibile e costruita non per una speculazione fine a sé stessa. Se si aumenta l’offerta in modo organico, tutti i prezzi caleranno», ha aggiunto Abbadessa.

L’incontro si è concluso con un passaggio su una critica rivolta ad Add Capital, che ha tra i suoi investitori Mubadala, fondi del Kuwait, Previndai, ma anche Cassa depositi e prestiti e Poste vita. Dato che ci sono pure soldi pubblici sul tavolo, non sarebbe stato meglio fare una gara per scegliere l’operatore per il pilastro privato del Piano? «In Add Capital investono fondi esteri ma anche investitori italiani, che però sono privati. Ad esempio Poste vita gestisce denaro di privati, non denaro pubblico: soggetti di questo tipo hanno partecipazioni pubbliche, ma non pesano sulle casse dello Stato», ha risposto Abbadessa.

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