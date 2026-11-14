La linguista, la filosofa e la scrittrice sono intervenute all’Ara Pacis di Roma per la festa di Domani. Un dialogo sulla narrazione di un governo che sembra reprimere chi protesta, soprattutto i giovani, e «marciare sul senso di insicurezza di una comunità»

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«Chi ha paura del dissenso?». Una domanda a cui hanno risposto la linguista Vera Gheno, la filosofa Giorgia Serughetti e la scrittrice Djarah Kan intervenute all’Ara Pacis di Roma per la festa di Domani. Una domanda quanto mai attuale considerati gli ultimi fatti di cronaca relativi agli arresti durante le manifestazioni di piazza nelle città italiane. A moderare l’incontro la giornalista Marika Ikonomu.

«Questo governo ha manifestato sin dai primi istanti l’allergia al dissenso, con i suoi decreti sicurezza. Il primo contro i rave, poi con le misure liberamente liberticide, volte a colpire il dissenso di piazza, specie quello dei giovani», ha affermato Serughetti. Seguita da Kan che ha sottolineato che a essere stato colpito è stato soprattutto il «dissenso di ragazzi con background migratorio».

«Noi abbiamo assistito a manifestazioni a cui hanno partecipato non solo i ragazzi della cosiddetta seconda generazione, ma anche i figli di italiani da milioni di generazioni – ha continuato la scrittrice – Eppure il racconto, la narrazione che si è fatta, è stata molto particolare perché si è voluta razzializzare la violenza, si è voluta attribuire un’etnia a un certo modo di esprimere il dissenso». Tradotto: secondo Kan la narrazione posta in essere dal governo è stata quella riguardante «il fatto che i giovani che nascono in Italia non sono assolutamente integrabili perché c’è qualcosa di intrinsecamente sbagliato nelle loro radici che li porta a essere dei selvaggi».

Una «narrazione – ha continuato Gheno – che punta anche a qualcos’altro: dare l’impressione che il governo sia salvifico, dare la percezione che senza i decreti sicurezza saremmo in una sorta di inferno in cui mostri veri attentano ai veri italiani». L’«obiettivo – ha proseguito la linguista – è creare ansia e panico. Il fatto poi che si parli di “maranza” è espressione di omogeneizzazione: tutte le seconde generazioni coi pantaloni molto calati sono dei macro criminali, non esiste che si possa essere diversi da questo stampino: i “maranza” sono tutti uguali e hanno tutti le stesse tare».

A emergere è, dunque, una «narrazione della cittadinanza come privilegio: devi comportarti bene se vuoi ottenere la cittadinanza».

Una contro narrazione è possibile? La domanda di Ikonomu alle relatrice. Secondo cui «il cambiamento deve partire anzitutto dal linguaggio» davanti «a un governo che marcia sul senso di insicurezza di una comunità».

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