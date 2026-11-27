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«Ogni donazione ci consentirà di aprire le porte dell’ospedale una volta in più. Far entrare una persona, curarla e farla uscire, verso una vita nuova», dice Laura Perrotta, direttrice della raccolta fondi di Medici senza frontiere (Msf), che con #CoopforMsf, la campagna promossa da Coop, sta raccogliendo donazioni per l’ospedale di chirurgia ricostruttiva di Amman, in Giordania. Noto come l’«ospedale di tutte le guerre» e nato nel 2006 per curare i civili rimasti feriti in Iraq, l’ospedale è il punto di riferimento per le operazioni di ricostruzione e cura specializzata per i feriti in contesti di guerra, provenienti dal medio oriente: Palestina, Yemen, Siria, Iraq e Sudan.

Un ospedale per il futuro

Nel corso di questi venti anni, l’ospedale di Msf ha offerto cure mediche a 8.975 pazienti ed eseguito 19.542 operazioni chirurgiche, dando un futuro a chi pensava di non averlo più. Dal 2023 circa 75 bambini e bambine palestinesi sono arrivati all’ospedale riportando ferite da armi da fuoco, ustioni e arti rotti. Tra questi, c’era anche Deema, bambina palestinese di 11 anni, arrivata all’ospedale di Amman con femore e spalla rotti perché era rimasta bloccata sotto le macerie di casa sua a Gaza. Grazie alle cure dell’ospedale, Deema è tornata a camminare e studiare.

«La volontà di Coop di continuare a supportarci anche quest’anno è davvero importante per aiutarci a garantire continuità nei nostri progetti. Ogni giorno i nostri team – a Gaza, nell’ospedale di Amman e non solo – vedono e testimoniano le conseguenze dei conflitti sulla vita delle persone. Le ferite e i traumi dei nostri pazienti non si esauriscono con la fine della guerra e per questo nel nostro ospedale di chirurgia ricostruttiva offriamo cure con un approccio multidisciplinare e un percorso di recupero a lungo termine che possano aiutarli a recuperare autonomia, sicurezza e speranza nel futuro», ha dichiarato Perrotta di Msf. All’interno dell’ospedale di Amman, infatti, le ricostruzioni chirurgiche sono accompagnate da percorsi di salute mentale e formazione professionale. Non solo, c’è anche una scuola, per permettere ai bambini che devono sottostare a cure lunghe e complesse di continuare il percorso scolastico.

Il supporto di Coop

Per sostenere il futuro dei bambini e dei civili rimasti feriti, la campagna #CoopforMsf sarà attiva in tutti i supermercati Coop dal primo al 30 dicembre. Sarà possibile fare piccole e grandi donazioni alle casse (1, 2, 5, 10 euro e multipli) che poi le cooperative raddoppieranno. Anche con piccoli contributi si possono ottenere importanti risultati. Con soli 2 euro, che diventano 4 grazie al raddoppio di Coop, è possibile sovvenzionare un giorno di antidolorifici per 50 pazienti. Con 5 euro, che diventano 10, sarà possibile acquistare 28 paia di guanti sterili utili ai team medici per le operazioni chirurgiche.

«Coop torna al fianco di Msf per una nuova importante campagna di solidarietà. I nostri soci e consumatori hanno sempre dimostrato una grande generosità e con questa campagna rispondiamo nuovamente alla loro richiesta di fare ognuno la propria parte, per dare il proprio contributo», spiega Ernesto Dalle Rive, Presidente Ancc-Coop (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori). Msf collabora con Coop dal 2001 e solo nel 2025 tramite la campagna #CoopforGaza sono stati raccolti 641mila euro che sono stati devoluti totalmente alla Striscia di Gaza e hanno permesso di acquistare centinaia di kit di disinfezione per l’acqua, set chirurgici e equipaggiamenti per anestesia e rianimazione.

A marzo di quest’anno, una delegazione di Coop è anche entrata nell’ospedale di Amman, per vedere il lavoro compiuto anche grazie alle donazioni. «Le cooperative si impegnano a portare l’aiuto più concreto possibile a chi trova e troverà nell’ospedale di Amman un luogo sicuro e una promessa di una nuova vita», ha aggiunto Dalle Rive.

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