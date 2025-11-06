Una due giorni di dialoghi e incontri sul potere e la rappresentazione femminile, presente e futura. Venite a trovarci alla Camera di Commercio di Roma – Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano. Oppure seguiteci in diretta streaming
Domani torna a incontrare i suoi lettori dal vivo. Di nuovo a Roma, alla Camera di commercio in piazza di Pietra (Tempio di Vibia Sabina e Adriano). Per parlare di futuro, al femminile. Un festival di incontri che indagano su qual è e quale sarà il posto reale delle donne in tutti i campi. In questa pagina seguiremo in diretta la prima giornata dell’evento.
Il programma del 6 novembre:
10.15 - 10.30
Saluti introduttivi
Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma
Antonio Campo Dall’Orto, Presidente CdA Editoriale Domani
Emiliano Fittipaldi, Direttore Domani
10.30 - 11.15
Destra, sostantivo singolare femminile
Maria Elena Boschi, Mara Carfagna, Flavia Perina
Modera Nicola Imberti
Inaugurazione della mostra fotografica, a cura di Amnesty International Italia:
Stessa lotta, stessi diritti. Dieci donne, dieci storie di attivismo
Con Rossella Brescia, Francesca Corbo, Antonio De Matteo, Parisa Nazari
11.30 - 12.15
Chiamatemi portiera
Antonella Bellutti, Vittorio Di Trapani, Valerio Piccioni, Luisa Rizzitelli
Modera Carmelo Leo
12.20 - 12.40
L’altra metà dell’algoritmo
Desirèe Valeriani, Marketing Director Cerved Group SpA
12.45 - 13.30
Elly Schlein dialoga con Emiliano Fittipaldi
15.30 - 16.15
Da Orbán a Trump, la guerra globale contro i diritti
Rosy Bindi, Riccardo Noury, Nadia Urbinati
Modera Francesca De Benedetti
16.20 - 17.10
Santo Padre, Chiesa Madre
Suor Nathalie Becquart, Marinella Perroni
Modera Maria Tornielli
17.15 - 18.00
La Signora In-giustizia
Margherita Cassano, Maria Masi, Paola Severino
Modera Giulia Merlo
18.05 - 18.25
Connessioni femminili, il digitale come spazio di libertà e formazione
Anna Dipace, Professoressa Ordinaria di Pedagogia Sperimentale e Preside della Facoltà di Scienze Umane, della Formazione e dello Sport presso l’Università Telematica Pegaso
18.30 - 19.10
Donne spettacolari
Serena Dandini, Valeria Golino
Con Emiliano Fittipaldi
19.15 - 20.00
Scrittura, fumetto e identità femminile
Teresa Ciabatti, Fumettibrutti
Modera Beppe Cottafavi
© Riproduzione riservata