Dovremmo smetterla di alzarci in piedi in classe quando entra un professore

Nel 1962, l’anno in cui viene creata la scuola media unica, esce un pezzo bellissimo di Luigi Tenco che si intitola Cara maestra. Con la solita voce meravigliosa a metà tra cantautore impegnato e crooner, Tenco canta: Cara maestra / Un giorno m’insegnavi / Che a questo mondo noi / Noi siamo tutti uguali / Ma quando entrava in classe il direttore / Tu ci facevi alzare tutti in piedi / E quando entrava in classe il bidello / Ci permettevi di restar seduti. È il ritratto della scuola italiana di 64