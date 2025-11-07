È il secondo giorno del nostro evento “Il Domani delle donne” alla sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, sede della Camera di Commercio, in piazza di Pietra a Roma. 

(Qui per rivedere la prima giornata).

La seconda giornata si apre con «(R)esistere nello spazio pubblico» con Marie Moïse e Nadeesha Uyangoda. Poi la giornalista e divulgatrice Donata Columbro, insieme all’avvocata Ilaria Boiano, la giudice Paola Di Nicola Travaglini e Federica Rosin dell’Osservatorio nazionale femminicidi, lesbicidi e trans*cidi di Non una di meno dialogheranno sulle narrazioni e sul perché contare i femminicidi è un atto politico e di cura.

Durante la giornata si parlerà anche di “Decostruire il maschile” con Lorenzo Gasparrini e Lorenzo Maragoni. Chiuderanno la due giorni Laura Formenti e Monir Ghassem, insieme a Beppe Cottafavi, con l’incontro «Oggi le comiche».

Il programma del 7 novembre:

10.30 - 11.15
(R)esistere nello spazio pubblico

Marie Moïse, Nadeesha Uyangoda
Modera Marika Ikonomu

11.20 - 11.30
Quello che le donne (ancora) non dicono

Veronica Pamio, Senior Vice President External Affairs, Sustainability & Destination Management Aeroporti di Roma SpA

11.45 - 12.30
(Rac)contare i femminicidi

Ilaria Boiano, Donata Columbro, Paola Di Nicola Travaglini, Federica Rosin
Modera Emanuela Del Frate

12.45 - 13.30
Racconto del potere e realtà
della condizione delle donne

Linda Laura Sabadini, Giorgia Serughetti
Modera Lisa Di Giuseppe

15.00 - 15.45
L’uomo non regge

Luciana Castellina, Walter Siti
Modera Beppe Cottafavi

16.00 - 16.20
Donne e tecnologia: il futuro passa dalla formazione

Francesca Meriggi, Gruppo Chief Innovation Officer di Engineering

16.30 - 17.15
Decostruire il maschile

Lorenzo Gasparrini, Lorenzo Maragoni
Modera Danilo Fastelli

17.30 - 17.50
Sui binari del futuro: alla guida della logistica del domani

Sabrina De Filippis, AD e DG di FS Logistix

18.00 - 18.40

L’amicizia femminile, la scoperta
della sensualità, la minaccia

Giulia Caminito, Antonella Lattanzi,
Modera Alice Valeria Oliveri

18.45 - 19.30
Oggi le comiche

Laura Formenti, Monir Ghassem
Modera Beppe Cottafavi

