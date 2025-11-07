Una due giorni di dialoghi e incontri sul potere e la rappresentazione femminile, presente e futura. Venite a trovarci alla Camera di Commercio di Roma – Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano. Oppure seguiteci in diretta streaming
È il secondo giorno del nostro evento “Il Domani delle donne” alla sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, sede della Camera di Commercio, in piazza di Pietra a Roma.
(Qui per rivedere la prima giornata).
La seconda giornata si apre con «(R)esistere nello spazio pubblico» con Marie Moïse e Nadeesha Uyangoda. Poi la giornalista e divulgatrice Donata Columbro, insieme all’avvocata Ilaria Boiano, la giudice Paola Di Nicola Travaglini e Federica Rosin dell’Osservatorio nazionale femminicidi, lesbicidi e trans*cidi di Non una di meno dialogheranno sulle narrazioni e sul perché contare i femminicidi è un atto politico e di cura.
Durante la giornata si parlerà anche di “Decostruire il maschile” con Lorenzo Gasparrini e Lorenzo Maragoni. Chiuderanno la due giorni Laura Formenti e Monir Ghassem, insieme a Beppe Cottafavi, con l’incontro «Oggi le comiche».
Il programma del 7 novembre:
10.30 - 11.15
(R)esistere nello spazio pubblico
Marie Moïse, Nadeesha Uyangoda
Modera Marika Ikonomu
11.20 - 11.30
Quello che le donne (ancora) non dicono
Veronica Pamio, Senior Vice President External Affairs, Sustainability & Destination Management Aeroporti di Roma SpA
11.45 - 12.30
(Rac)contare i femminicidi
Ilaria Boiano, Donata Columbro, Paola Di Nicola Travaglini, Federica Rosin
Modera Emanuela Del Frate
12.45 - 13.30
Racconto del potere e realtà
della condizione delle donne
Linda Laura Sabadini, Giorgia Serughetti
Modera Lisa Di Giuseppe
15.00 - 15.45
L’uomo non regge
Luciana Castellina, Walter Siti
Modera Beppe Cottafavi
16.00 - 16.20
Donne e tecnologia: il futuro passa dalla formazione
Francesca Meriggi, Gruppo Chief Innovation Officer di Engineering
16.30 - 17.15
Decostruire il maschile
Lorenzo Gasparrini, Lorenzo Maragoni
Modera Danilo Fastelli
17.30 - 17.50
Sui binari del futuro: alla guida della logistica del domani
Sabrina De Filippis, AD e DG di FS Logistix
18.00 - 18.40
L’amicizia femminile, la scoperta
della sensualità, la minaccia
Giulia Caminito, Antonella Lattanzi,
Modera Alice Valeria Oliveri
18.45 - 19.30
Oggi le comiche
Laura Formenti, Monir Ghassem
Modera Beppe Cottafavi
