Una due giorni di dialoghi e incontri sul potere e la rappresentazione femminile, presente e futura. Venite a trovarci alla Camera di Commercio di Roma – Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano. Oppure seguiteci in diretta streaming

È il secondo giorno del nostro evento “Il Domani delle donne” alla sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, sede della Camera di Commercio, in piazza di Pietra a Roma.

(Qui per rivedere la prima giornata).

La seconda giornata si apre con «(R)esistere nello spazio pubblico» con Marie Moïse e Nadeesha Uyangoda. Poi la giornalista e divulgatrice Donata Columbro, insieme all’avvocata Ilaria Boiano, la giudice Paola Di Nicola Travaglini e Federica Rosin dell’Osservatorio nazionale femminicidi, lesbicidi e trans*cidi di Non una di meno dialogheranno sulle narrazioni e sul perché contare i femminicidi è un atto politico e di cura.

Durante la giornata si parlerà anche di “Decostruire il maschile” con Lorenzo Gasparrini e Lorenzo Maragoni. Chiuderanno la due giorni Laura Formenti e Monir Ghassem, insieme a Beppe Cottafavi, con l’incontro «Oggi le comiche».

Il programma del 7 novembre:

10.30 - 11.15

(R)esistere nello spazio pubblico

Marie Moïse, Nadeesha Uyangoda

Modera Marika Ikonomu

11.20 - 11.30

Quello che le donne (ancora) non dicono

Veronica Pamio, Senior Vice President External Affairs, Sustainability & Destination Management Aeroporti di Roma SpA

11.45 - 12.30

(Rac)contare i femminicidi

Ilaria Boiano, Donata Columbro, Paola Di Nicola Travaglini, Federica Rosin

Modera Emanuela Del Frate

12.45 - 13.30

Racconto del potere e realtà

della condizione delle donne

Linda Laura Sabadini, Giorgia Serughetti

Modera Lisa Di Giuseppe

15.00 - 15.45

L’uomo non regge

Luciana Castellina, Walter Siti

Modera Beppe Cottafavi

16.00 - 16.20

Donne e tecnologia: il futuro passa dalla formazione

Francesca Meriggi, Gruppo Chief Innovation Officer di Engineering

16.30 - 17.15

Decostruire il maschile

Lorenzo Gasparrini, Lorenzo Maragoni

Modera Danilo Fastelli

17.30 - 17.50

Sui binari del futuro: alla guida della logistica del domani

Sabrina De Filippis, AD e DG di FS Logistix

18.00 - 18.40

L’amicizia femminile, la scoperta

della sensualità, la minaccia

Giulia Caminito, Antonella Lattanzi,

Modera Alice Valeria Oliveri

18.45 - 19.30

Oggi le comiche

Laura Formenti, Monir Ghassem

Modera Beppe Cottafavi

