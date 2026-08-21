Stranieri +8,3 per cento, ricerche di voli +26 per cento e prenotazioni aeree di settembre +8 per cento. Dietro una buona estate sta cambiando il modo di viaggiare: il caldo spinge la montagna, torna il turismo termale e del benessere, i social orientano i consumi e nuovi attrattori diventano vere destinazioni

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La notizia dell’estate 2026 non è soltanto che l’Italia continua ad attirare turisti. È che sta cambiando la vacanza sulla quale abbiamo costruito per decenni una parte importante della nostra industria turistica.

I numeri restano robusti: secondo il Centro studi Federturismo Confindustria, nei mesi clou le presenze straniere crescono dell’8,3 per cento rispetto al 2025, le ricerche di voli verso l’Italia del 26 per cento e l’offerta di posti sui collegamenti diretti del 14 per cento. Ma il dato forse più interessante arriva dopo agosto: le prenotazioni aeree per settembre segnano +8 per cento.

«La domanda internazionale conferma la forza dell’Italia, ma la vera trasformazione è nella redistribuzione dei flussi tra periodi, territori e prodotti», osserva Massimo Caputi, presidente di Federturismo Confindustria. «La sfida è trasformare questa domanda in maggiore valore per le imprese e i territori e soprattutto in una stagione più lunga».

Agosto perde il monopolio

Il +8 per cento di settembre racconta qualcosa di più di una buona coda estiva. Prezzi, temperature, minore congestione e nuove abitudini stanno progressivamente allargando il calendario delle vacanze.

È una trasformazione importante soprattutto per le imprese: lavorare alcune settimane in più significa distribuire su una stagione più lunga costi, occupazione e investimenti. E cambia anche la geografia della domanda.

La montagna è uno degli esempi più netti. ANEF segnala per l’estate 2026 una crescita superiore al 10 per cento sia dei clienti sia del fatturato, con un sentiment degli operatori di 5 su 5. Tra i fenomeni indicati dalle imprese compaiono esplicitamente il cambiamento climatico, il last minute e una maggiore attenzione al prezzo.

Il clima non è quindi più soltanto un rischio futuro per il turismo. Sta già diventando una variabile economica capace di spostare domanda tra destinazioni e periodi dell’anno.

Il ritorno delle terme, ma in una nuova veste

C’è poi un’altra domanda che sta tornando con forza, spinta da motivazioni molto diverse rispetto al passato: quella del turismo termale e del benessere.

Per decenni le terme sono state associate soprattutto alla componente sanitaria e a una clientela relativamente matura. Oggi quel patrimonio viene riscoperto dentro un mercato molto più ampio che unisce benessere, prevenzione, qualità della vita e longevità.

È un cambiamento particolarmente interessante per l’Italia, che dispone di un patrimonio termale diffuso e difficilmente replicabile, spesso collocato in territori nei quali terme, paesaggio, cultura ed enogastronomia possono essere integrati nello stesso prodotto turistico.

«Il termalismo sta vivendo una nuova stagione», sottolinea Renzo Iorio, Presidente di Federterme, «Non parliamo più soltanto della tradizionale cura termale. Benessere, prevenzione e ricerca di una migliore qualità della vita stanno diventando vere motivazioni di viaggio e avvicinano alle terme e alla efficacia dei principi attivi delle acque termali nuove generazioni di clienti”..

È inoltre un prodotto quasi naturalmente destagionalizzato. A differenza di mare e neve, il benessere non dipende da poche settimane dell’anno e può quindi contribuire a uno degli obiettivi più difficili del turismo italiano: trasformare destinazioni stagionali in economie capaci di lavorare per periodi molto più lunghi.

La sfida è fare il salto dal patrimonio al prodotto internazionale: non vendere semplicemente l’accesso alle acque termali, ma costruire destinazioni del benessere capaci di competere sul crescente mercato mondiale del wellness.

Quando una previsione meteo costa un weekend

Luciano Pareschi, presidente dell’Associazione Parchi Permanenti Italiani, indica un effetto molto concreto della nuova realtà climatica: il modo in cui milioni di persone consultano le previsioni sullo smartphone.

«Una famiglia può rinunciare a un weekend perché vede il simbolo della pioggia sull’intera giornata, anche se magari pioverà soltanto durante la notte. Per il turismo sarebbe importante distinguere chiaramente mattina, pomeriggio e sera».

Una piccola icona sul telefono può ormai determinare una decisione di acquisto da centinaia di euro. Ma i parchi raccontano anche un’altra trasformazione: stanno diventando essi stessi una motivazione di viaggio. Caribe Bay, a Jesolo, dispone di circa 250 camere e si promuove in sette paesi europei.

«I parchi stanno diventando a tutti gli effetti destinazioni», sostiene Pareschi. «Chi viene per il parco dorme, mangia, visita il territorio e utilizza altri servizi. Stimiamo che l’indotto generato possa arrivare fino a otto volte il fatturato diretto».

È un cambiamento rilevante perché mette in discussione le vecchie divisioni del turismo: albergo, attrazione, ristorante e territorio non competono più separatamente. È l’intero ecosistema della destinazione a determinare la capacità di generare valore.

I giovani non scelgono più “la discoteca”

La trasformazione diventa ancora più evidente nell’intrattenimento. Assointrattenimento segnala per l’estate presenze e fatturato in crescita tra il 5 e il 10 per cento. Ma dietro il dato positivo cambia radicalmente il comportamento dei giovani.

«Il giovane non decide più semplicemente di andare in discoteca», spiega il presidente Luciano Zanchi. «Decide quale esperienza vivere quella sera, confrontando attraverso i social eventi, artisti, immagini e alternative. Per le imprese significa dover riconquistare il cliente a ogni evento».

La conseguenza economica è immediata. Crescono gli investimenti in programmazione artistica e comunicazione digitale e aumenta il costo necessario per rendere competitiva ogni singola serata.

Ma c’è anche una trasformazione sociale. «Non basta più mettere musica e una pista da ballo», dice Zanchi. «Il locale deve diventare un facilitatore della socialità reale, creando le condizioni perché le persone interagiscano e si sentano coinvolte». Nell’epoca delle relazioni attraverso lo smartphone, quindi, il locale fisico può acquistare nuovo valore proprio come luogo di incontro.

Resta però una distorsione che, secondo Zanchi, esplode soprattutto d’estate: feste ed eventi temporanei che svolgono attività assimilabili a quelle delle imprese professionali senza essere sempre sottoposti agli stessi obblighi. «A parità di attività devono corrispondere regole, responsabilità e condizioni concorrenziali comparabili. Non possono essere penalizzati proprio gli operatori che investono maggiormente in sicurezza e professionalità».

Il primato italiano che non conosciamo

C’è poi un segmento nel quale l’Italia ha raggiunto una posizione internazionale sorprendente: i congressi. Nel mercato dei congressi associativi internazionali l’Italia è seconda al mondo dietro gli Stati Uniti e prima in Europa.

«Abbiamo fatto passi da gigante», sottolinea Gabriella Gentile, presidente di Federcongressi&eventi. «Ma il mercato degli eventi è molto diversificato e in altri segmenti abbiamo ancora ampi margini di crescita».

Anche qui l’esperienza offerta dalla destinazione sta diventando parte del prodotto. «Negli eventi corporate la componente esperienziale è sempre più importante. Le destinazioni italiane hanno fatto molto per valorizzare cultura, tipicità e territorio», spiega Gentile. Nei congressi scientifici e associativi, invece, resta centrale la qualità del contenuto.

Il paradosso è che proprio dove l’Italia avrebbe una materia prima difficilmente replicabile emergono alcuni limiti alla crescita. Gentile indica soprattutto in alcune destinazioni del Mezzogiorno la mancanza di grandi strutture congressuali, collegamenti adeguati e capacità alberghiera coerente con le esigenze dei grandi eventi.

A questo si aggiunge la necessità di rafforzare le organizzazioni di destination management e marketing capaci di vendere sui mercati internazionali l’intera destinazione. Non è quindi un problema di attrattività, ma di capacità di trasformarla in prodotto.

La nuova partita del turismo

Montagna, terme e wellness, parchi, intrattenimento ed eventi sembrano mercati lontanissimi. In realtà raccontano la stessa trasformazione: il turista compra sempre meno semplicemente un luogo e sempre più una motivazione per partire. Clima, benessere, esperienze, socialità e grandi eventi stanno ridisegnando un mercato meno prevedibile e molto più segmentato.

Per l’Italia è contemporaneamente un’opportunità e una sfida. «Non possiamo considerare il nostro vantaggio competitivo acquisito per sempre», conclude Caputi. «La partita dei prossimi anni sarà aumentare il valore generato da ogni viaggio, distribuire maggiormente i flussi sul territorio e allungare realmente la stagione».

Per decenni il successo dell’estate italiana si è misurato soprattutto sulla capacità di fare il pieno ad agosto. L’estate 2026 suggerisce che la vera competizione, ormai, è riuscire a dare ai turisti una ragione per venire in Italia dodici mesi l’anno.

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