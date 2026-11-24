Aveva 58 anni, frequentava le lezioni di Fisica e viveva in tenda davanti alla Sapienza, dove lunedì è stato trovato morto. «Pensate un po’, cari ministri Tajani e Bernini, quanto sono strani questi studenti che davanti alla morte di una persona provano dolore e non riescono a farsene una ragione», commentano i Giovani Democratici, mentre le organizzazioni studentesche ripartono in corteo. Avs chiede al sindaco di Roma una giornata di lutto cittadino

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«Morirò. Ne sono certo. Morirò per l’indifferenza e perché probabilmente è così che doveva andare», scriveva così su LinkedIn Alessandro Ingusci una settimana fa, quando, al quarto giorno di sciopero della fame, dalla sala studio di Geologia dell’Università Sapienza di Roma, raccontava della fatica fisica, dei dolori alle gambe e alla schiena, della notte trascorsa ad assicurarsi che la pioggia non entrasse nella tenda in cui dormiva per portare avanti la sua battaglia «per la salvaguardia dei diritti fondamentali come il diritto allo studio» che aveva trasformato anche in un diario sui social.

Avrebbe voluto studiare ma spiegava di non avere le forze: «Il mondo ha bisogno di una nuova umanità. Come tutte le cose di questa era anche l’umanità necessita di una nuova versione, di un upgrade, una Umanità 2.0», si legge nel post di quel giorno.

Ed è proprio nella tenda in cui viveva ormai da settimane, per necessità e per protesta contemporaneamente, davanti alla statua della Minerva, dentro l’Università Sapienza di Roma, che lunedì 23 novembre Ingusci, 58 anni, è stato trovato morto. Non si conosce ancora per quale ragione, farà chiarezza l’autopsia. Era tornato in Italia dopo aver vissuto per anni nei Paesi Bassi e si era iscritto al primo anno di Fisica.

Non aveva una casa e così, quando a ottobre gli attivisti di Piamo Casa, la rete di collettivi, spazi sociali e organizzazioni giovanili mobilitata per il diritto all’abitare e contro la speculazione immobiliare, avevano piantato le tende dentro l’università per protestare contro il caro affitti e la mancanza di alloggi pubblici, si era unito a loro.

«Vedendo le nostre tende ha detto: “Sapete che c’è? Io sto dormendo per strada, facciamo che se avete una tenda dormo con voi”», racconta a Domani un attivista di Piamo Casa. E quando, dopo due settimane, gli studenti avevano deciso di smontare l’accampamento per portare avanti la mobilitazione in altre forme, Ingusci aveva spiegato loro che sarebbe rimasto senza niente.

Così non l’hanno abbandonato: gli hanno lasciato tenda, materasso, cibo. Passavano quasi ogni giorno a fargli un saluto e l’hanno aiutato a mettersi in contatto con gli avvocati che potessero aiutarlo a ottenere un posto in uno studentato: non era riuscito a partecipare al bando estivo di Disco Lazio, l’ente regionale per il diritto allo studio, perché, secondo quanto racconta l’attivista, non aveva ancora le credenziali dell’università.

Nonostante le difficoltà economiche e i problemi di salute, Ingusci frequentava le lezioni. Tanto che gli studenti, per convincerlo a parlare con gli avvocati, spesso lo aspettavano fuori dall’aula. Non era facile conquistare la sua fiducia, raccontano, anche perché era convinto di sapere quale fosse l’iter burocratico da seguire per ottenere una casa e non ascoltava altro: «“Ale, per quanto ne puoi sapere, un avvocato forse ne sa più di te, è il suo lavoro”, gli ripetevamo spesso, però lui era convinto di quel che voleva fare», racconta ancora l’attivista di Piamo Casa.

Il diritto allo studio

Al sesto giorno di sciopero della fame, Ingusci aveva annunciato di aver sospeso il digiuno perché l’ufficio disabilità della Sapienza si era reso disponibile ad affiancarlo nella compilazione della domanda per il nuovo bando di Disco Lazio. Ma, si capisce sempre dai post sui social, per completare la domanda mancavano ancora dei documenti.

L’università, che stava provando ad aiutarlo nella burocrazia, aveva anche chiesto ai medici del Policlinico di visitarlo e segnalato la situazione ai servizi sociali di Roma Capitale. «Siamo intervenuti la prima volta il 15 novembre», spiega a Domani Barbara Funari, assessora alle Politiche sociali: «Gli operatori avevano continuato a monitorare la situazione e il 18 novembre gli avevano proposto un posto letto in un centro di accoglienza a San Lorenzo».

Ingusci, però, temeva – secondo quanto raccontano gli studenti che lo conoscevano – che una soluzione abitativa temporanea potesse comportare la perdita della residenza nei Paesi Bassi e dei sussidi economici che diceva di percepire. «Il nostro intervento è stato anche un tentativo di stabilire una relazione di fiducia con lui, perché ha sempre detto che la sua richiesta non era di un posto letto dai servizi sociali, ma di veder garantito il suo diritto allo studio», aggiunge Funari prima di spiegare che Ingusci aveva dato appuntamento agli operatori per visitare il centro in cui sarebbe potuto essere accolto martedì 24 novembre. «Ci ha detto che sarebbe andato con un’amica dell’università. Chissà se l’avrebbe fatto davvero».

Funari racconta che quando gli operatori dei servizi sociali sono tornati lunedì per confermare l’incontro del giorno dopo hanno saputo del decesso.

La mobilitazione

Così, proprio nel giorno in cui Ingusci avrebbe dovuto visitare il centro di accoglienza, centinaia di studenti si sono dati appuntamento alla Sapienza per ricordarlo. Un momento di raccoglimento profondo che è proseguito con un corteo, prima davanti al rettorato, dove sono state infrante le porte di vetro, poi alla sede di Disco Lazio, dove un centinaio di manifestanti ha fatto irruzione. A condannare i danneggiamenti, oltre al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, anche i ministri Anna Maria Bernini e Antonio Tajani: «Non possiamo tollerare una simile violenza. Un brutto episodio che ci riporta alla memoria le pagine buie degli anni di piombo. Lo Stato non si farà intimidire», ha scritto il vicepremier sui social.

«Chiediamo al sindaco Roberto Gualtieri un gesto di attenzione e di responsabilità: proclamare una giornata di lutto cittadino, affinché la vita e la morte di Alessandro Ingusci diventino parte della memoria collettiva della nostra città», ha scritto, invece, Avs in una nota. Mentre le organizzazioni studentesche, dopo essersi riunite in assemblea, hanno annunciato un nuovo corteo per le 18.

«Sappiamo bene, e non da oggi, quanto sia grave la crisi abitativa nel nostro paese. Sappiamo che la ministra Bernini ha usato i fondi del Pnrr per finanziare studentati privati di lusso anziché alloggi pubblici accessibili, e che il Piano Casa del governo non mette un euro sull’edilizia pubblica mentre accelera gli sfratti. Lo denunciamo da tempo, davanti al silenzio di questo governo», commenta a Domani Mattia Santarelli, delegato alle politiche abitative dei Giovani democratici, convinto però che la storia di Ingusci costringa tutti ad aprire gli occhi e tracci un solco: «Pensate un po', cari ministri Tajani e Bernini, quanto sono strani questi studenti che davanti alla morte di una persona provano dolore e non riescono a farsene una ragione».

E aggiunge: «Davanti a uno studentato di lusso c’è chi festeggia il profitto. E poi c’è chi sa che lì dentro non potrà mai permettersi di entrare. Noi non abbiamo dubbi su quale sia il nostro lato del muro. Da oggi, anche per Alessandro, continueremo a batterci perché la dignità non può avere condizioni, né tantomeno dipendere dal saldo di un conto corrente».

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