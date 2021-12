Le notizie di oggi 21 dicembre: intervistato a RaiNews24, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha rimarcato l’aspetto della gradualità rispetto all’ipotesi di ampliare l’obbligo vaccinale a nuove categorie. «Per quanto riguarda l'obbligo, a oggi è previsto per alcune categorie. Valuteremo nelle prossime settimane anche in base a quelli che saranno i dati: se ci sarà l'esigenza di ampliare l'obbligo per altre categorie. Però anche sotto questo aspetto io procederei con prudenza e con gradualità, un passo alla volta».

«Rispetto ad altri Paesi l'Italia – ha osservato il sottosegretario – questa scelta l'ha già fatta introducendolo per molte categorie. E lo abbiamo fatto con gradualità, così come graduale è stato il piano delle riaperture. La gradualità – ha aggiunto – è stato l'elemento che ha contraddistinto la gestione della pandemia del nostro governo».

