Dopo l’ordinanza della Campania, che dispone la non riapertura per elementari e medie, diversi sindaci italiani hanno deciso di attivare la dad o rinviare le lezioni. Un’ordinanza del ministero della Salute stabilisce l’obbligo di mascherina Ffp2 sugli scuolabus fino al 10 febbraio

Le notizie di oggi 9 gennaio: il punto sulle scuole che non riapriranno; stanotte l’udienza di Djokovic in Australia; il repulisti kazako.

La scuola di domani

La posizione del governo sulla scuola

Con un’ordinanza il ministro della Salute Roberto Speranza ha disposto che sugli scuolabus si possa accedere soltanto se provvisti di mascherina ffp2, e la regola vale fino al 10 febbraio.

Domani il presidente del Consiglio terrà una conferenza stampa a palazzo Chigi per illustrare le ultime misure di contrasto alla pandemia, contenute nel decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 5 gennaio scorso e in vigore dall’8 gennaio.

Tra i temi fondamentali, quello della ripartenza della scuola, prevista per domani, 10 gennaio. Sulla data il governo resta determinato, malgrado gli appelli dei dirigenti scolastici a ritardare le aperture e alcune prese di posizione di alcuni governatori, come quello della Campania e della Sicilia, e di diversi sindaci.

De Luca allo scontro

Il governatore De Luca è stato il primo a decidere per la non riapertura di elementari e medie, fino al 29 gennaio, con parallela attivazione della didattica a distanza (dad), attraverso una ordinanza.

Il ministro dell’Istruzione Bianchi, intervistato da Sky Tg24 nella serata di ieri, sull’ordinanza ha detto che «è in esplicito contrasto con la norma vigente» e che il governo procederà «impugnando l’atto».

In Campania, i sindaci dei comuni della costiera amalfitana, nell’ambito della Conferenza dei sindaci della costa d’Amalfi, hanno disposto il rinvio anche per le scuole superiori, fino al 29 gennaio.

Scuole chiuse anche in otto comuni della provincia di Avellino. I sindaci hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado a partire da lunedì.

La Sicilia proroga

In Sicilia è stata decisa la proroga di tre giorni delle vacanze natalizie, anche per le materne e i servizi per l’infanzia (0-3 anni). «Alcune istituzioni private hanno comunque fatto conoscere il loro intendimento di tenere aperti i nidi e i servizi educativi della prima infanzia sotto la propria responsabilità e nel pieno rispetto delle normative anti-Covid vigenti, incluso il decreto legge 1/2022», si legge nella nota della regione.

A differenza del contrasto suscitato dalla decisione della Campania, lo spostamento del calendario, previsto dalla Sicilia, non crea incompatibilità normativa.

Rinvii sporadici in Puglia, Calabria, Molise, Lazio

In Puglia rientro previsto per il 10 in linea con quanto deciso dal governo. Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ha specificato di non poter «intervenire con un'ordinanza regionale perché lo scorso 6 agosto è stato emanato il decreto legge 111 (poi convertito in Legge con modificazioni) che consente ai presidenti delle regioni di derogare alle disposizioni nazionali solo quando una regione si trova in zona rossa», mentre la Puglia si trova al momento in zona bianca.

Tuttavia alcuni comuni hanno disposto diversamente per il rientro. Così è andata a Copertino, in provincia di Lecce, dove la sindaca ha annunciato per il momento la predisposizione della didattica a distanza per una settimana, a causa di un focolaio di oltre mille positivi su 24mila abitanti. A Orsara di Puglia, in provincia di Foggia, il sindaco ha disposto la «sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compreso il micro-nido, dal 10 al 15 gennaio».

In Calabria, diversi comuni stanno rinviando la riapertura al 15 gennaio prossimo. Tra questi: San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, e Motta San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. A Reggio, sospensione «delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole, pubbliche e private, con esclusione degli asili nido, dal 10 al 15 gennaio». Nella provincia di Crotone sospese dal 10 al 15 gennaio le attività didattiche in tutti i comuni della provincia, tranne che nel capoluogo, per limitare la diffusione dei contagi da Covid. Scuole chiuse anche nei comuni di Taverna, Magisano e Pentone, nella Presila Catanzarese. A Cassano sono sospese le lezioni in presenza in tutti gli istituti scolastici fino al 29 gennaio, anche qui a causa di una forte impennata dei casi di Covid.

In Molise, la maggior parte delle scuole attiverà, da lunedì, la didattica a distanza, così ad esempio nel capoluogo Campobasso. Alcuni comuni attendono i risultati degli ultimi tamponi, prima di decidere. Mentre ci sarà una regolare ripresa della didattica in classe a Isernia, Macchiagodena (Isernia), e nei comuni del campobassano: Petacciato, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, Mirabello Sannitico, Ferrazzano, Vinchiaturo.

Nel Lazio, rientro a scuola come da decreto, il 10 gennaio. Ma alcuni sindaci si sono espressi in direzione opposta, a Fumone (Frosinone) le scuole non riapriranno fino al 21 gennaio.

Stanotte l’udienza di Djokovic

Serbia's Novak Djokovic, the Australian Open defending champion, waits at an Australian Border Force desk on his arrival at Melbourne Airport, Wednesday, Jan. 5, 2022. Locked in a dispute over his COVID-19 vaccination status, Djokovic was confined to the immigration detention hotel in Australia on Thursday, Jan 6, as he awaited a court ruling on whether he can compete in the Australian Open later this month. (AP Photo)

Nella mattina australiana, e nella nostra tarda sera di questa domenica, il tribunale di Melbourne si occupa del caso del tennista Novak Djokovic. I tentativi del governo australiano di rinviare l'udienza non sono andati in porto. La linea difensiva dei legali del tennista, al centro della bufera perché voleva giocare agli Open australiani senza essere vaccinato, è che Djokovic avrebbe già avuto il covid a dicembre e sarebbe "esente" quindi perché guarito. Si è scatenato il fact-checking globale con le foto del tennista in occasioni pubbliche nei giorni in cui per gli avvocati era contagiato.

Il repulisti kazako

A police car on fire as riot police prepare to stop protesters in the center of Almaty, Kazakhstan, Wednesday, Jan. 5, 2022. Demonstrators denouncing the doubling of prices for liquefied gas have clashed with police in Kazakhstan's largest city and held protests in about a dozen other cities in the country. Local news reports said police dispersed a demonstration of about a thousand people Tuesday night in Almaty and that some demonstrators were detained. (AP Photo/Vladimir Tretyakov)

Oltre alla repressione dei tumulti di protesta, va avanti anche il repulisti interno in Kazakistan. Karim Masimov è stato arrestato: era a capo dell’intelligence e alleato dell'’ex presidente Nursultan Nazarbaev. L’arresto segue l’accusa di alto tradimento: Masimov sarebbe direttamente coinvolto nel tentativo di rovesciare il governo. Nel 2019 il potere era passato dal presidente Nazarbaev al suo fedelissimo Quasym Toqaev. Dopo l’esplosione di moti di rivolta, Toqaev si è consultato con i presidenti russo e bielorusso, e dopo la concertazione con Mosca e Minsk ha deposto Nazarbaev da capo del consiglio di sicurezza. Adesso c’è lui in quella posizione. Toqaev ha anche chiesto l’intervento della “Nato russa”, cioè dell’Organizzazione del trattato per la sicurezza collettiva, che infatti è arrivata nel paese con 2500 soldati. Venerdì Toqaev ha dato licenza di uccidere e di «annientare i terroristi», come lui definisce i rivoltosi.

Nelle proteste in corso dal 5 gennaio, secondo il ministero della Salute kazaco, sarebbero state uccise 164 persone.

