«Bisogna riuscire a fare una fiction sulla polizia penitenziaria vera, non non mare dentro, mare fuori, mare di fianco con i comandanti falsi». Pino Insegno, conduttore Rai e amico della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato alla due giorni organizzata dall’università di Chieti, dal ministero della Giustizia e dalla scuola di specializzazione Piersanti Mattarella. Scuola guidata da Antonio Fullone, alla sua prima uscita da quando è stato nominato a capo della formazione, principale imputato nel maxi processo per le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Il popolare conduttore ha rilanciato l’idea di una fiction nazional-popolare sugli agenti penitenziari criticando la serie di successo Mare fuori, prodotta proprio dalla Rai. Alla due giorni era presente anche il re delle carceri, il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove.

Durante il seminario, che ha visto coinvolti 61 funzionari del Corpo in formazione e 42 Allievi Vice Ispettori, è arrivato l’intervento a sorpresa del popolare conduttore. «Raccontare la storia umana di chi c’è dietro il vostro mondo, far dire con gioia ai vostri figli che tipo di lavoro fate, non riescono a dirlo, non lo sanno raccontare. Bisogna far capire chi siete veramente, non siete secondini, non aprite e chiudete le carceri come San Pietro, ma lavorate quotidianamente in cattività, chiusi», ha detto Insegno in versione motivatore. «Sarò sempre con voi, con grande affetto, mi incastrano volentieri, anche nei corsi, riusciremo a incontrarci», ha chiosato. Insegno è un amico della polizia penitenziaria, sul curriculum lo evidenzia con orgoglio «formatore presso il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria». Molti ne apprezzano l’impegno, qualcuno storce il naso. Insegno all’amicizia tiene particolarmente, Domani ha svelato quella con il narco-ultrà Fabrizio Piscitelli, ucciso il 7 agosto 2019 nel parco degli Acquedotti a Roma. Tanto amico da fornirgli anche il numero di Michela Andreozzi, attrice e regista rea di di aver fatto uno sfottò sulla Lazio. Un numero che è costato alla donna una campagna d’odio social.

