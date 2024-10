«Questo tema mi mette in difficoltà e sono giorni che provo a scrivere una risposta ma non riesco. Provo a partire dalla mia esperienza personale: raramente ordino, e quando lo faccio lascio tra uno e due euro di mancia. Quando c'è maltempo neanche ci penso. Ogni volta che ordino, sto attenta a farlo in locali che sono nelle vicinanze di casa mia (abito lungo la Tiburtina a Roma e c'è una varietà non indifferente di posti in cui mangiare) per evitare che il rider debba fare troppo la strada. C'è però uno scrupolo che non ho: lo faccio salire sempre al mio piano (il quinto), non scendo mai io. Ecco, ora arriva la difficoltà: io non penso che chi ordina con il maltempo lo faccia per far guadagnare le persone, ma lo fa per sé, per non cucinare, per non uscire, per non scomodarsi. La difficoltà deriva dal fatto che ovviamente anche per me è così quando lascio che la persona salga al quinto piano anziché andarle incontro. A volte penso che questi ragazzi abbiano due datori di lavoro: il locale e noi che ordiniamo (mi è capitato di vedere fare consegne anche dopo mezzanotte), e non di rado mi chiedo chi dei due sia più senza scrupoli».