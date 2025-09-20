l’anticipazione dell’inchiesta di presadiretta (rai 3)

Sanità sarda a perdere, i direttori sanitari faranno causa a Todde

Francesca Nava
20 settembre 2025 • 20:19

Mancano il pronto soccorso pediatrico e pure i medici. La presidente si è trovata un’eredità pesante. Che però rischia di travolgerla

La Sardegna è oggi uno specchio delle fragilità del Servizio sanitario nazionale. Un’isola che ogni estate quintuplica la popolazione con i flussi turistici e si ritrova con pronto soccorso al collasso e reparti senza personale. Tuttavia le criticità non sono solo estive. Un sardo su sei ha rinunciato a curarsi (17,2 per cento, quasi il doppio della media nazionale), i medici di base in quattro anni sono calati del 39 per cento, il peggior dato d’Italia. E in tutta l’isola non esiste ancora una

Per continuare a leggere questo articolo

Francesca Nava

Nata e cresciuta a Bergamo, giornalista e documentarista, inviata di Presa Diretta (Rai3) è autrice di inchieste televisive sul mondo della sanità, dell’immigrazione e della radicalizzazione terroristica. Ha vissuto a lungo in Messico, in Argentina, nel Regno Unito e in Russia. Ha vinto il XX Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi con l’inchiesta Occhio al Farmaco per il programma Piazzapulita. Ha diretto e co-prodotto il documentario L’altro Messico. Il subcomandante Marcos è tornato (2007) e ha ideato e co-diretto il docufilm sulla repressione del governo turco Terroriste. Zehra e le altre (Creative Nomads Production). Ha scritto il libro Il focolaio. Da Bergamo al contagio nazionale (Laterza, 2020). Ha lavorato come inviata per La7, Mediaset, Sky TG24, Euronews e Rai3.