Dopo l’abbordaggio israeliano delle navi della Global Sumud Flotilla, Cgil e Unione sindacale di base (Usb) hanno indetto uno sciopero generale, in programma venerdì 3 ottobre, per protestare contro la «non azione del governo di fronte al genocidio dei palestinesi». Lo ha detto Guido Lutrario dell’Usb, ribadendo che «questo sciopero viene fatto perché l’esecutivo dovrebbe intervenire per isolare Israele e non lo fa, per questo è complice».

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato la decisione dei sindacati insinuando che la scelta di scioperare il venerdì sia, in fondo, anche un pretesto per riposarsi un giorno in più. «Il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme», ha affermato ironicamente Meloni al suo arrivo a Copenaghen per l’imminente summit Ue. Un’accusa respinta da Lutrario che ha definito la programmazione temporale dello sciopero come una «pura casualità» dettata dall’ordine degli eventi. Israele ha intercettato e bloccato la Flotilla mercoledì sera ma, se fosse successo lunedì o martedì, «lo sciopero sarebbe stato indetto di conseguenza».

Non la manda a dire neanche il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, secondo il quale Meloni «offende» e, invece, «dovrebbe portare rispetto» perché «in Palestina è messo in discussione il diritto delle persone di vivere in pace» e «non si può stare a guardare». E rincara: «Lo sciopero non è un obbligo – aggiunge Landini – quando una persona lo fa, rinuncia al suo stipendio. Se una persona rinuncia allo stipendio vuol dire che è convinta di partecipare a una cosa importante. Le piazze si riempiono di persone normali che vedono quello che sta succedendo, le persone che muoiono e questo genocidio; scatta un meccanismo di umanità e fratellanza».

Inoltre, secondo Lutrario, il commento di Meloni cozza con la realtà perché «il problema del sabato e della domenica è stato sottratto a un infinità di categorie». A partire da tutti gli impiegati nel settore dei trasporti che sono operativi «sette su sette senza interruzione». Motivo per cui l’accusa di approfittare di un «weekend lungo», commenta il sindacalista Usb, «è una bufala, una bugia evidente».

È intervenuto sulla questione anche il vicepremier Matteo Salvini condannando lo sciopero e bollando come «irresponsabili» i sindacati «che aizzano le piazze danneggiando gli italiani». Il ministero dei Trasporti ha inoltre diffuso una nota in cui dichiara di star ragionando sulla precettazione, in quanto «la Commissione di garanzia per gli scioperi» avrebbe «già stabilito che la motivazione addotta dai sindacati non rientra nei casi che giustificano il mancato preavviso».

Una dichiarazione che Lutrario contesta sostenendo, invece, che le precettazioni debbano intervenire «di fronte a eventi particolari, condizioni straordinarie che in questo caso specifico non sussistono», per cui «il ministro dovrebbe attenersi alle regole». La questione del preavviso viene sollevata dal governo per evidenziare la presunta «illegittimità» dello sciopero. Ma i sindacati si difendono appellandosi alla legge 146 che disciplina il diritto di sciopero in Italia e ribadiscono: «Il paese ha il diritto di dire al potere politico di rompere le relazioni con Israele».

