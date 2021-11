Le notizie di oggi, 18 novembre: le nuove perquisizioni di attivisti No-vax, il delitto avvenuto a Sassuolo e gli uomini scagionati per l’omicidio di Malcolm X.

Covid, perquisiti 29 No-vax

La polizia di stato ha eseguito 29 perquisizioni, su tutto il territorio nazionale, a carico di appartenenti a gruppi No-vax e No-green pass molto attivi su canali Telegram. Nei loro confronti vengono ipotizzati reati che vanno dalla costituzione e partecipazione ad associazione segreta, all’istigazione, all’interruzione di pubblico servizio. La Dda della procura di Genova ha disposto 24 perquisizioni; le altre cinque sono state eseguite dalla Digos di Firenze.

Sassuolo, uccide la famiglia e si suicida

In un appartamento di Sassuolo, in provincia di Modena, mercoledì pomeriggio un uomo ha ucciso a coltellate l’ex convivente, i figli di due e cinque anni, e la suocera. Dopo il fatto, l’uomo si è tolto la vita. È invece scampata al massacro un’altra bambina, di qualche anno più grande, nata da una precedente relazione della vittima, che si trovava a scuola.

Malcolm X, scagionati due uomini condannati per l’omicidio

Due degli uomini condannati nel 1966 per l’assassinio di Malcolm X, attivista per i diritti umani e leader nella lotta degli afroamericani, saranno scagionati. Lo hanno annunciato il procuratore distrettuale di Manhattan. Vengono così riconosciuti i gravi errori commessi nell’inchiesta per l’omicidio del 21 febbraio 1965.

Un’indagine di 22 mesi condotta congiuntamente dall’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan e dagli avvocati dei due uomini ha scoperto che i pubblici ministeri, Fbi e il Dipartimento di polizia di New York avevano trattenuto prove chiave che avrebbero probabilmente portato all’assoluzione di Norman Butler e Thomas Johnson.

© Riproduzione riservata