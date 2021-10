Quelli di oggi saranno vertici decisivi per stabilire un impegno comune contro il riscaldamento globale dopo gli accordi di ieri su minimum tax e vaccini ai paesi poveri, mentre a Glasgow iniziano i lavori della Cop26. L’appello di Draghi: «Sia pubblico che privato devono fare la loro parte per salvare il pianeta»

Si è aperta la seconda e ultima giornata del G20 di Roma: dopo gli accordi di ieri sulla tassa minima globale alle multinazionali e l’impegno dei Venti a condividere le dosi di vaccino contro il Covid-19 con i paesi più poveri, i vertici di oggi si preannunciano decisivi per l’intesa sul clima. L’ultimo giorno del forum dei 20 paesi più industrializzati al mondo coincide anche con il giorno d’apertura della Cop26 di Glasgow, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima.

Nella giornata di sabato, all’esterno della Nuvola di Fuksas del quartiere Eur di Roma, sede dei summit, gli attivisti di Climate Camp e Fridays for future hanno manifestato rivolgendo appelli ai vari leader: «La catastrofe arriva, è tempo di agire».

Draghi e il clima: il discorso della presidenza italiana del G20

Nel suo discorso introduttivo di questa mattina, il premier Mario Draghi comincia dal clima, che è oggetto del vertice oggi. «Se non agiamo oggi, se non ci confrontiamo coi costi della transizione e se non riusciamo a spostare l’economia verso un percorso di sostenibilità, il prezzo che pagheremo dopo sarà molto più alto, così come il rischio di fallire».

Draghi fa riferimento al report del panel Ipcc dell’Onu che «mostra che dobbiamo agire immediatamente, con rapidità, tagliare le emissioni per evitare conseguenze disastrose. Alcuni di noi si stanno domandando perché spostare l’obiettivo da 2 a 1,5 gradi. Perché? Perché è la scienza a dirlo».

La presidenza italiana invita i governi a sostenere i cittadini e le aziende in una transizione che richiede sforzi ingenti, e dice che sia pubblico che privato devono fare la loro parte. Certo, «i governi possono definire obiettivi di breve e lungo termine, e assicurare la stabilità politica finanziaria e regolatoria, ma non possono fare tutto». Perciò Draghi parla della necessità di sostenere «iniziative guidate dai privati», concetto affermato al G20 anche dal principe Carlo. L’obiettivo della presidenza italiana è «spingere la crescita economica e renderla più sostenibile».

G20, il programma di oggi

La seconda e decisiva giornata del vertice di Roma si è aperta con una passeggiata dei capi delegazione nel centro storico della capitale, con tanto di lancio delle monetine nella Fontana di Trevi. Poi, lo spostamento alla Nuvola, dove sono in programma lavori multilaterali e incontri bilaterali dei leader.

Alle 10.30 è previsto il side event sul ruolo del settore privato nella lotta al cambiamento climatico, con il principe di Galles Carlo come principale speaker. Alle 11 e alle 13.50 due sessioni di lavoro dedicate rispettivamente al cambiamento climatico e ambiente e allo sviluppo sostenibile. Il vertice si chiuderà infine con la tradizionale conferenza stampa finale del presidente del Consiglio, Mario Draghi.

