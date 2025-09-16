false false

«Il collegio ritiene che in capo ad Alessandro Scandurra difettino gravi indizi di colpevolezza». I giudici del Riesame di Milano spiegano i motivi per cui questa estate hanno annullato l’arresto disposto dal gip Mattia Fiorentini nei confronti di uno degli indagati eccellenti della maxi inchiesta sull’urbanistica coordinata dall’aggiunta Tiziana Siciliano.

Alla base della decisione del tribunale meneghino non hanno rilevato le esigenze cautelari, ma, appunto, l’assenza degli indizi di colpevolezza.

Le motivazioni

A Scandurra i pubblici ministeri contestano un presunto accordo di corruzione, in base al quale la società di Manfredi Catella, la Coima sgr, affidava all’architetto incarichi remunerati di progettazione, tutti soggetti alle valutazioni della Commissione paesaggistica di cui lo stesso Scandurra faceva parte. In altre parole Scandurra avrebbe «piegato l’esercizio della sua funzione valutativa in seno alla Commissione, in favore degli interventi di interesse di Coima e di suoi personali – si legge nelle carte giudiziarie – Scandurra riceveva da Coima, in attuazione di tale accordo di corruzione, parcelle almeno per complessivi euro 138.873,19».

In realtà – scrive il Riesame nelle trenta pagine di motivazioni – le «argomentazioni del giudice impugnato non convincono. Difetta, ad opinione del Collegio, l’individuazione degli elementi essenziali del reato contestato». Più in particolare mancherebbe «la prova del pactum sceleris intervenuto tra soggetto corruttore e pubblico ufficiale corrotto, nel senso – continuano i giudici – che deve essere dimostrato che il compimento dell'atto, contrario ai doveri di ufficio, è stato la "causa" della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del Pubblico ufficiale, non essendo quindi sufficiente a tali fini la mera circostanza della intervenuta dazione di utilità».

A questo proposito sempre per i giudici «risultano poco esaustive le argomentazioni spese dal giudice di prime cure con riferimento alle remunerazioni ricevute da Scandurra che si assume essere indebite senza, tuttavia, chiarirne le ragioni se non attraverso il ricorso a congetture: sarebbe sufficiente, per il Gip, l'esistenza di un pagamento e lo svolgimento della funzione pubblica in presunto conflitto di interessi per poter ritenere sussistente un accordo corruttivo. La semplificazione argomentativa è svilente».

E in un provvedimento di altre ventidue pagine il Riesame di Milano spiega anche le ragioni dell’annullamento dell’arresto di un altro indagato dell’inchiesta, il patron di Bluestone Andrea Bezziccheri. «Se, per quanto appena esposto, Scandurra non era consapevole, a maggior ragione non poteva esserlo Bezziccheri che di certo non era a conoscenza, e non era tenuto a conoscerla, della disciplina regolamentare sul conflitto di interessi che riguardava i membri della Commissione per il Paesaggio né tantomeno della modulistica di riferimento. Il Gip, nelle sue valutazioni, rimandando alla richiesta cautelare del Pm, omette di considerare le risultanze probatorie nella loro dimensione dinamica riproponendole acriticamente e connotandole di autoevidenza come dimostrano le chiose finali, comuni a tutti gli indagati ed ai rispettivi capi di incolpazione, "non sussistono dubbi alla luce dei fatti [quali?], delle tempistiche [quali?] e del decorso delle varie pratiche [quali?]" oppure, avuto riguardo al profilo psicologico "stante l'inequivoco tenore delle parole profferite [quali?] e dei comportamenti tenuti [quali?]"». Motivazioni, dunque, con cui l’impianto accusatorio sembrerebbe venire smontato pezzo dopo pezzo.

