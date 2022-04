Cari lettori,

questa settimana giudiziaria è stata segnata dall’approvazione in commissione Giustizia del testo della riforma dell’ordinamento giudiziario.

La non facile mediazione politica, da cui si è discostata solo Italia Viva che ha scelto l’astensione, è andata di pari passo con lo stato di agitazione all’interno della magistratura associata.

Con il risultato che il 19 aprile, quando la riforma andrà in aula alla Camera, l’Anm si riunirà e la strada segnata sembra quella dello sciopero.

Proprio sul tema della riforma interviene il giurista Glauco Giostra, che ha analizzato le riforme della giustizia fin qui approvate e quella ancora aperta dell’ordinamento giudiziario.

Lo sciopero delle toghe

Se la politica sembra aver trovato un accordo sul testo della riforma dell’ordinamento giudiziario e ogni partito (tranne Italia Viva che si asterrà) ne ha rivendicato una parte come proprio successo, le toghe sono in rivolta.

Risultato: il 19 aprile si terrà una conferenza stampa dell’Associazione nazionale magistrati, in cui il presidente Giuseppe Santalucia e il segretario Salvatore Casciaro spiegheranno le ragioni della forte preoccupazione della magistratura associata. Un passo che dovrebbe portare poi allo sciopero.

Tutti i gruppi associativi si sono espressi in modo compatto contro la riforma: esattamente come successo nel 2005, contro la riforma dell’ordinamento giudiziario approvata poi dalll’allora ministro Roberto Castelli, durante il governo Berlusconi.

"Con la scusa dell'efficienza ci si accinge ad approvare riforme che, invece, per un'eterogenesi dei fini puniranno e isoleranno proprio i magistrati più liberi, quelli che vogliono decidere seguendo la loro

coscienza", è il commento del segretario nazionale di Magistratura Indipendente, Angelo Piraino.

Sulla stessa linea anche la segretaria nazionale Unicost, Mariarosaria Savaglio: "La riforma, per come inizialmente prospettata, rischiava di costituire un vulnus ai principi costituzionali di autonomia e indipendenza”, con il risultato che “si sta disegnando un magistrato pavido e burocrate e una giustizia di tipo difensivo, che pregiudicherà la tutela dei diritti dei cittadini".

Anche le toghe progressiste di Area, con il segretario Eugenio Albamonte chiedono “di proclamare lo stato di agitazione. Secondo Albamonte, infatti, il rischio della riforma è di creare un sistema giudiziario “ripiegato su carriera e gerarchia”, con il rischio di una “burocratizzazione della giurisprudenza anche in funzione di autotutela”.

Anche il gruppo Autonomia e indipendenza ha criticato fortemente il fascicolo di performance, la separazione delle funzioni e la legge elettorale del Csm, parlando di «rischio di burocratizzare pericolosamente l’attività del magistrato» e di contrasto con la Costituzione che prevede che il magistrato non «sia soggetto unicamente alla legge e non certo a poteri di natura gerarchica».

Lo stato della riforma

La corsa contro il tempo è riuscita: dopo una settimana di voti notturni, la commissione Giustizia alla Camera ha chiuso l’esame della riforma dell’ordinamento giudiziario e il testo arriverà in Aula il 19 aprile.

Il testo finale contiene sia norme immediatamente applicative che una parte di legge delega al governo. Schematicamente, le previsioni riguardano:

- Lo stop alle porte girevoli tra magistratura e politica, con deroga però per i magistrati “tecnici” chiamati nei ministeri.

- Nuova legge elettorale del Csm con sorteggio dei collegi.

- Avvocati nei consigli giudiziari

- Fascicolo di valutazione del magistrato

- Separazione delle funzioni con possibilità di passare da requirenti a giudicanti o viceversa una sola volta nella carriera.

- Nuovi illeciti disciplinari, tra cui quello per la violazione del decreto legislativo sulla presunzione di innocenza.

- Nuove regole sulle nomine: istruttoria pubblica, divieto di nomine a pacchetto (salvo alcune deroghe) e criteri codificati.

Alcuni privilegi rimangono

Non tutto, però, è stato toccato dalla riforma.

La riforma prevede lo stop delle cosiddette “porte girevoli” tra politica e magistratura: i magistrati eletti poi non potranno più tornare a svolgere funzioni giurisdizionali, ma svolgeranno altre funzioni dentro amministrazioni ministeriali.

La regola, che nella prima bozza valeva anche per i magistrati “prestati” alla politica come capi di gabinetto dei ministeri, è stata invece ammorbidita: solo un anno fuori ruolo prima di rientrare in attività e tre anni senza possibilità di assumere incarichi ai vertici degli uffici giudiziari. La ragione di questo diverso trattamento è che i primi sono magistrati che scelgono di candidarsi in politica, i secondi magistrati “chiamati” dalla politica a prestare funzioni tecniche. Si tratta però pur sempre di funzioni di tipo fiduciario, la cui chiamata arriva da ministri politici.

La riforma prevede anche una stretta alla durata degli incarichi fuori ruolo: la modifica riguarda il numero di anni da poter svolgere fuori ruolo, ridotto da 10 a 7 anni. Questa riduzione, però, vale per un numero residuale di magistrati, visto che è prevista la deroga a 10 anni per le toghe che prendono servizio in organi costituzionali (Senato, Camera, parlamento, presidenza del Consiglio e presidenza della Repubblica), di rilievo costituzionale come il Csm e organi di governo, vale a dire tutti i ministeri e quindi la gran parte dei fuori ruolo.

Rimane possibile, inoltre, il cumulo di compensi. La riforma non interviene sulla possibilità per i magistrati fuori ruolo che ricoprono incarichi ministeriali di sommare gli stipendi. Infine, continua ad essere permesso lo svolgimento in simultanea di più funzioni per i magistrati amministrativi e contabili, che possono affiancare funzioni giudiziarie a incarichi nella pubblica amministrazione.

Csm spaccato sulla nomina del procuratore antimafia

Le previsioni della vigilia, che davano come favorito come prossimo procuratore nazionale antimafia il procuratore capo di Napoli, Giovanni Melillo, sono state smentite.

La commissione Incarichi direttivi del Csm ha votato oggi i nomi da portare davanti al plenum per la scelta finale e si è spaccata: il favorito Melillo ha preso un solo voto, mentre il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri due, come anche il procuratore aggiunto alla procura nazionale antimafia, Giovanni Russo.

Anche i questo caso i gruppi associativi si sono divisi: Area per Melillo; l’indipendente Sebastiano Ardita e il laico 5 Stelle per Gratteri; Magistratura indipendente e il laico di Fi per Russo.

Ora sarà il plenum a dover risolvere la nomina, entro il 6 di maggio. Come nel caso della nomina del procuratore di Milano, probabilmente il Csm non sarà in grado di compattarsi su un nome unitario come successore di Federico Cafiero de Raho.

Avvocatura, nuove elezioni in Ocf

Dopo le difficili settimane trascorse, dopo le dimissioni dell’ufficio di coordinamento in seguito a opacità sulla gestione dei conti dell’ente, l’Organismo congressuale forense ha eletto i suoi nuovi vertici.

A sostituire l’ex coordinatore, Giovanni Malinconico, è stato eletto Sergio Paparo, del distretto di Firenze, con 27 voti su 46. Per le altre cariche, è stata eletta segretaria Tiziana Carabellese e tesoriere Emanuele Maganuco.

L’Ufficio di coordinamento neoeletto vede come componenti: Alessandra Dalla Bona, distretto di Brescia, Brunella De Maio, distretto di Salerno, Vinicio Nardo, distretto di Milano, e Luigi Sini, distretto di Roma.

L’ufficio rimarrà in carica fino alle prossime elezioni, tra quattro mesi, in vista del prossimo congresso nazionale forense di Lecce, in ottobre.

Qui Brescia: le novità sul processo a Davigo

Il 20 aprile comincia il processo di primo grado a carico di Piercamillo Davigo, imputato di rivelazione di segreto d'ufficio per la vicenda dei verbali di Amara. Con lui era imputato il pm milanese Paolo Storari, che ha scelto il rito abbreviato ed è stato assolto ma la procura ha impugnato la sentenza.

Sarà un processo che minaccia di far di nuovo tremare le mura del Csm, almeno a giudicare dai nomi nelle liste testi depositate. Negli elenchi ci sono Pietro Curzio e Giovanni Salvi, rispettivamente primo presidente e pg della Cassazione e componenti di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura. E ancora il vice presidente David Ermini, una serie di consiglieri, ed ex consiglieri, tra i quali Antonino di Matteo, Fulvio Gigliotti e Alessandro Pepe e, infine, Giuseppe Severini e Sergio Santoro, ex presidenti di sezione del Consiglio di Stato.

Saranno chiamati anche Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare antimafia, Marcella Contrafatto, ex collaboratrice di Davigo, il pm Paolo Storari, gli aggiunti Laura Pedio, Fabio De Pasquale e l'ex procuratore capo di Millano Francesco Greco.

Il processo, pubblico come lo ha voluto l'imputato eccellente, rischia di essere una riedizione dello scontro interno alla procura di Milano sulla gestione del fascicolo Eni.

© Riproduzione riservata