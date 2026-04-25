Nessuna deriva è irreversibile, la lezione del 25 aprile

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Rispetto agli ultimi anni, questo 81esimo anniversario ha un sapore diverso. Non perché le ambiguità della destra italiana siano venute meno. Ma perché stavolta la festa arriva dopo una sconfitta politica e costituzionale del governo Meloni, e con un nuovo venticello politico che ha iniziato ad afflosciare le vele all’estremismo nero, in Italia e nel mondo