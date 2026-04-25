Nessuna deriva è irreversibile, la lezione del 25 aprile

Rispetto agli ultimi anni, questo 81esimo anniversario ha un sapore diverso. Non perché le ambiguità della destra italiana siano venute meno. Ma perché stavolta la festa arriva dopo una sconfitta politica e costituzionale del governo Meloni, e con un nuovo venticello politico che ha iniziato ad afflosciare le vele all’estremismo nero, in Italia e nel mondo
C’è un modo pigro di celebrare il 25 aprile: farne una ricorrenza civile neutra, affidata alle corone di fiori, ai cerimoniali, alle frasi fatte. È il modo con cui una parte del paese prova da anni a separare la Liberazione dalla sua sostanza politica, come se la Resistenza fosse soltanto una pagina (gloriosa?) del passato e non il fondamento ancora vivo della Repubblica, il punto da cui discende la legittimità democratica delle nostre istituzioni. Rispetto agli ultimi anni, questo 81esimo anniv